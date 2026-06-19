TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「CP-TWS01E OTOTEN」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『CP-TWS01E』とのTVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352555/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ(R)社製SoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。また、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。尚、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能、防水機能（IPX4）を搭載（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、「椎名真昼」の1モデル。左右ハウジングに羽根モチーフ、充電ケース天面に作品タイトルと作品をイメージしたモチーフやアイコンを配置。電源オンやオフ、ペアリング等、計13ワードの「椎名真昼」新規録り下ろしボイスを搭載。パッケージは「椎名真昼」描き下ろしビジュアルデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月19日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、描き下ろしビジュアルデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、6月19日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』 INTRODUCTION
マンションが偶然隣同士だった事から交流が始まった藤宮周と椎名真昼は、高校２年の体育祭後、晴れて付き合うことに。
手作りのご飯や浴衣デートなど、まるで新婚のような雰囲気だが、2人は未だにドキドキしっぱなし。そして様々な出来事をきっかけに２人は過去を乗り越えていき…。
二人の甘くて焦れったい恋の物語は続く――
■TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』公式サイト
https://otonarino-tenshisama.jp/
■公式X（@tenshisama_PR）
https://x.com/tenshisama_PR
【ワイヤレスイヤホン詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352555/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352555/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/MAHIRU_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6463034
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352555/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ(R)社製SoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。また、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。尚、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能、防水機能（IPX4）を搭載（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、「椎名真昼」の1モデル。左右ハウジングに羽根モチーフ、充電ケース天面に作品タイトルと作品をイメージしたモチーフやアイコンを配置。電源オンやオフ、ペアリング等、計13ワードの「椎名真昼」新規録り下ろしボイスを搭載。パッケージは「椎名真昼」描き下ろしビジュアルデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月19日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、描き下ろしビジュアルデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、6月19日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』 INTRODUCTION
マンションが偶然隣同士だった事から交流が始まった藤宮周と椎名真昼は、高校２年の体育祭後、晴れて付き合うことに。
手作りのご飯や浴衣デートなど、まるで新婚のような雰囲気だが、2人は未だにドキドキしっぱなし。そして様々な出来事をきっかけに２人は過去を乗り越えていき…。
二人の甘くて焦れったい恋の物語は続く――
■TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』公式サイト
https://otonarino-tenshisama.jp/
■公式X（@tenshisama_PR）
https://x.com/tenshisama_PR
【ワイヤレスイヤホン詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352555/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352555/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/MAHIRU_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6463034
※店舗設置専用QRコードにて受注受付