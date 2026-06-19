水が磨く郷／日田祇園が開催されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352984/images/bodyimage1】
約300年の伝統を誇る日田の夏の伝統行事「日田祇園」。
疫病や風水害を払い安泰を祈念するこの祭りでは、絢爛豪華な山鉾が、祇園囃子の音色と共に隈・竹田地区、豆田地区の町並みを巡行します。
また、夜には提灯（ちょうちん）を飾り付けた優雅な晩山の巡行が行われ、祭りは一気に最高潮に達します。
（一社）日田市観光協会は、日田祇園の情報発信および、お問い合わせ対応の後援を行っております。
【開催日】
令和7年 7月２５日（土）・２６日（日）
【場所】隈・竹田・豆田地区
【お問い合わせ】日田市観光協会 電話：0973-22-2036
詳しくはこちら→https://oidehita.com/archives/63949
■「日田祇園」について
【歴史】
四百余年前に、日隈城内にあった八坂神社が日隈城廃城のおりに現在の隈、寺町付近に移され（現八坂神社）、その後厄除け神事が行われるようになりました。寛文年間（1660年～1672年）頃にはすでに、杉の葉枝などを盛り、幕で飾った曳山があったらしく太鼓などで囃していたと長嶋家の古文書にあり、日田の経済が発展した正徳4年（1714年）には現在のような山鉾がすでに巡行し御神幸の形態も完成していました。文化文政期には、山鉾の高さも6丈（18m）に達し、時の代官が3丈の高さに規制した記録も残っています。明治32年、電灯線の設置により高さ5～6ｍの山鉾を巡行していましたが、平成8年に国の重要無形民俗文化財の指定を受け近年では、山鉾の高さも嵩上げが進み明治時代の10ｍ級の山鉾も奉納されるようになりました。
【祭事の主な日程】
山鉾の巡行が行われる1週間前の日曜日午前0時に、「神輿洗い」を行います。神輿洗いは、町内に疫をもたらす神を荒神神輿に引き連れて、川で禊を行う神事です。続いて「流れ曳き」を行い、巡行の安全を確かめる。平成元年（1989年）よりこの流れ曳きを利用して、巡行本番の2日前に日田駅前において集団顔見世を行うようになりました。
【囃子】
囃子は、文化年間（1804年～1818年）に日田郡代の目明であった小山徳太郎が長崎で明笛を習得し、それを祇園囃子として使用したのが始まりであるといいます。篠笛を主旋律に、太鼓、小太鼓、三味線で構成され、当時の俗曲や端唄などを元にした30数曲目が演奏されます。中でも「役物」と呼ばれる巡行の区切りに演奏される曲は重厚で聴く人を魅了します。
【見送り幕・水引き幕】
山鉾の背面を飾る高さ3ｍ幅1.5ｍ程度の垂れ幕が「見送り幕」、山鉾の周囲を囲む幕が「水引幕」です。山鉾１基につき見送り幕と水引幕が対で付けられます。現在市内には18本の見送り幕が残されていて各山鉾町で大切に保管されています。見送り幕と水引幕は、ラシャ地に金や銀を溶かした金糸や銀糸を用い虎や龍などを刺繍した幕で、古いものは天保年間の物もあり現在も巡行に使用されています！
■ユネスコ無形文化遺産に登録！
「日田祇園の曳山行事」が全国山・鉾・屋台保存連合会に加盟する33団体とともに、
平成28年11月30日にユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」として、
登録されました。
【スケジュール】
■7月初旬
・小屋入り：作業始めとして祭りに参加する全員で御神酒上げを行います。
・色あげ作業：解体された山鉾の館やはね出し等の色を塗り直し、金紙を切った欄干の金具を張り替えます。
・パイパイ染め：山鉾の高欄の両側に挿すパイパイは波しぶきを表していると言われており、このパイパイを天気の良い日に塗料で染めます。
■2週間前
・車揚げ：赤松の丸太を輪切りにした径二尺以上のあかたの部分で作られた山鉾の車輪は、普段池の水の中に沈められていますが、山鉾の組立前に池から引き揚げられます。
約300年の伝統を誇る日田の夏の伝統行事「日田祇園」。
疫病や風水害を払い安泰を祈念するこの祭りでは、絢爛豪華な山鉾が、祇園囃子の音色と共に隈・竹田地区、豆田地区の町並みを巡行します。
また、夜には提灯（ちょうちん）を飾り付けた優雅な晩山の巡行が行われ、祭りは一気に最高潮に達します。
（一社）日田市観光協会は、日田祇園の情報発信および、お問い合わせ対応の後援を行っております。
【開催日】
令和7年 7月２５日（土）・２６日（日）
【場所】隈・竹田・豆田地区
【お問い合わせ】日田市観光協会 電話：0973-22-2036
詳しくはこちら→https://oidehita.com/archives/63949
■「日田祇園」について
【歴史】
四百余年前に、日隈城内にあった八坂神社が日隈城廃城のおりに現在の隈、寺町付近に移され（現八坂神社）、その後厄除け神事が行われるようになりました。寛文年間（1660年～1672年）頃にはすでに、杉の葉枝などを盛り、幕で飾った曳山があったらしく太鼓などで囃していたと長嶋家の古文書にあり、日田の経済が発展した正徳4年（1714年）には現在のような山鉾がすでに巡行し御神幸の形態も完成していました。文化文政期には、山鉾の高さも6丈（18m）に達し、時の代官が3丈の高さに規制した記録も残っています。明治32年、電灯線の設置により高さ5～6ｍの山鉾を巡行していましたが、平成8年に国の重要無形民俗文化財の指定を受け近年では、山鉾の高さも嵩上げが進み明治時代の10ｍ級の山鉾も奉納されるようになりました。
【祭事の主な日程】
山鉾の巡行が行われる1週間前の日曜日午前0時に、「神輿洗い」を行います。神輿洗いは、町内に疫をもたらす神を荒神神輿に引き連れて、川で禊を行う神事です。続いて「流れ曳き」を行い、巡行の安全を確かめる。平成元年（1989年）よりこの流れ曳きを利用して、巡行本番の2日前に日田駅前において集団顔見世を行うようになりました。
【囃子】
囃子は、文化年間（1804年～1818年）に日田郡代の目明であった小山徳太郎が長崎で明笛を習得し、それを祇園囃子として使用したのが始まりであるといいます。篠笛を主旋律に、太鼓、小太鼓、三味線で構成され、当時の俗曲や端唄などを元にした30数曲目が演奏されます。中でも「役物」と呼ばれる巡行の区切りに演奏される曲は重厚で聴く人を魅了します。
【見送り幕・水引き幕】
山鉾の背面を飾る高さ3ｍ幅1.5ｍ程度の垂れ幕が「見送り幕」、山鉾の周囲を囲む幕が「水引幕」です。山鉾１基につき見送り幕と水引幕が対で付けられます。現在市内には18本の見送り幕が残されていて各山鉾町で大切に保管されています。見送り幕と水引幕は、ラシャ地に金や銀を溶かした金糸や銀糸を用い虎や龍などを刺繍した幕で、古いものは天保年間の物もあり現在も巡行に使用されています！
■ユネスコ無形文化遺産に登録！
「日田祇園の曳山行事」が全国山・鉾・屋台保存連合会に加盟する33団体とともに、
平成28年11月30日にユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」として、
登録されました。
【スケジュール】
■7月初旬
・小屋入り：作業始めとして祭りに参加する全員で御神酒上げを行います。
・色あげ作業：解体された山鉾の館やはね出し等の色を塗り直し、金紙を切った欄干の金具を張り替えます。
・パイパイ染め：山鉾の高欄の両側に挿すパイパイは波しぶきを表していると言われており、このパイパイを天気の良い日に塗料で染めます。
■2週間前
・車揚げ：赤松の丸太を輪切りにした径二尺以上のあかたの部分で作られた山鉾の車輪は、普段池の水の中に沈められていますが、山鉾の組立前に池から引き揚げられます。