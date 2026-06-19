水が磨く郷／第13回奥日田椿ヶ鼻ヒルクライムレース
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352989/images/bodyimage1】
この催しは、大分県日田市で開催される、真夏の激坂に挑む人気の自転車競技大会です。
（一社）日田市観光協会は、この催しの情報発信の後援を行ってます。
【開催日時】令和8年8月30日（日曜日）
【受付時間】8月30日（日曜日）午前6時30分～
【開会式 】午前8時00分
【スタート】午前9時00分～午前9時10分（順次スタート）
【コース】スタート：大山町荒谷橋手前 ～ ゴール：前津江町スノーピーク奥日田入口
距離：11.4km 最大標高差：655m
【参加料】成人：6,500円 中高生：3,000円
【募集について】
募集定員 500名（一般のみ）
※定員になり次第締め切ります。
募集期間
令和8年6月2日（火曜日）～6月30日（火曜日）
【申込方法】JTBスポーツステーション専用サイトから申込み
↓
https://jtbsports.jp/detail/hgn1i
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
この催しは、大分県日田市で開催される、真夏の激坂に挑む人気の自転車競技大会です。
（一社）日田市観光協会は、この催しの情報発信の後援を行ってます。
【開催日時】令和8年8月30日（日曜日）
【受付時間】8月30日（日曜日）午前6時30分～
【開会式 】午前8時00分
【スタート】午前9時00分～午前9時10分（順次スタート）
【コース】スタート：大山町荒谷橋手前 ～ ゴール：前津江町スノーピーク奥日田入口
距離：11.4km 最大標高差：655m
【参加料】成人：6,500円 中高生：3,000円
【募集について】
募集定員 500名（一般のみ）
※定員になり次第締め切ります。
募集期間
令和8年6月2日（火曜日）～6月30日（火曜日）
【申込方法】JTBスポーツステーション専用サイトから申込み
↓
https://jtbsports.jp/detail/hgn1i
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
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