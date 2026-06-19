水が磨く郷／ENEOS スーパー耐久シリーズ2026Empowered by BRIDGESTONE 第5戦スーパー耐久レース in オートポリス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352988/images/bodyimage1】
真夏の空へ、爆音を響かせろ！いちばん熱い5時間のサバイバル、いよいよ開幕！！！
（一社）日田市観光協会はこの催しに情報発信の後援を行っています。
・併催レース
TOYOTA GAZOO Racing YarisCUP 2026 九州シリーズ 第3戦
【開催日】2026年7月25日（土）、26日（日）
【参戦クラス】ST-X・ST-Z・ST-Q・ST-TCR・ST-USA・ST-1・ST-3・ST-5F・ST-5R
【開催地】オートポリスインターナショナルレーシングコース（1周4.674km/右回り）
◆「スーパー耐久レース in オートポリス」の詳しい情報はこちらから
↓
https://autopolis.jp/ap/super-taikyu-race/#anchorOutline
◆「スーパー耐久レース観戦券付き宿泊プラン」の情報はこちらから
↓
https://okaeriamagase.com/?p=36762
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
真夏の空へ、爆音を響かせろ！いちばん熱い5時間のサバイバル、いよいよ開幕！！！
（一社）日田市観光協会はこの催しに情報発信の後援を行っています。
・併催レース
TOYOTA GAZOO Racing YarisCUP 2026 九州シリーズ 第3戦
【開催日】2026年7月25日（土）、26日（日）
【参戦クラス】ST-X・ST-Z・ST-Q・ST-TCR・ST-USA・ST-1・ST-3・ST-5F・ST-5R
【開催地】オートポリスインターナショナルレーシングコース（1周4.674km/右回り）
◆「スーパー耐久レース in オートポリス」の詳しい情報はこちらから
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配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
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