水が磨く郷／日田祇園祭 参加者（ヒタスケ）を募集します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352987/images/bodyimage1】
日田市の伝統的行事である「日田祇園の曳山行事」の参加者を募集いたします。約300年の歴史を誇る日田祇園山鉾の巡行を体験してみませんか？
（一社）日田市観光協会は、主催者の構成メンバーです。
≪日田祇園曳山行事 募集概要≫
【日時】
「集団顔見世」令和8年7月19日(日) 15:00～23:00（目安）
「日田祇園（本祭）」令和8年7月25日(土)、26日(日) 8:00～23:00（目安）
※各町内ごとに集合時間等が変わります
※参加できる時間帯などは各町内の方と直接調整していただきます
※未成年の方は参加時間の目安を21:00までといたします
【募集者】中学生～50歳（原則）までの男性
【体験内容】山鉾巡行における後ろ押し（山鉾の後方から押し手として参加）
【主催・お問い合わせ】 日田祇園山鉾集団顔見世週末開催実行委員会（日田商工会議所内）
TEL：２２－３１８４ FAX：２４－７７６６ E-mail：info@hitacci.com
【申し込み方法】入力フォームよりお申込み→ https://hitacci.com/post-8874/
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
日田市の伝統的行事である「日田祇園の曳山行事」の参加者を募集いたします。約300年の歴史を誇る日田祇園山鉾の巡行を体験してみませんか？
（一社）日田市観光協会は、主催者の構成メンバーです。
≪日田祇園曳山行事 募集概要≫
【日時】
「集団顔見世」令和8年7月19日(日) 15:00～23:00（目安）
「日田祇園（本祭）」令和8年7月25日(土)、26日(日) 8:00～23:00（目安）
※各町内ごとに集合時間等が変わります
※参加できる時間帯などは各町内の方と直接調整していただきます
※未成年の方は参加時間の目安を21:00までといたします
【募集者】中学生～50歳（原則）までの男性
【体験内容】山鉾巡行における後ろ押し（山鉾の後方から押し手として参加）
【主催・お問い合わせ】 日田祇園山鉾集団顔見世週末開催実行委員会（日田商工会議所内）
TEL：２２－３１８４ FAX：２４－７７６６ E-mail：info@hitacci.com
【申し込み方法】入力フォームよりお申込み→ https://hitacci.com/post-8874/
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
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