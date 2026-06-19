水が磨く郷／日田祇園山鉾集団顔見世・観覧チケットも発売中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352986/images/bodyimage1】
【日田祇園山鉾集団顔見世】
JR日田駅前に一堂に会する「日田祇園山鉾集団顔見世」。提灯（ちょうちん）をともした「晩山」で開催されるその華麗な光景は必見です。
（一社）日田市観光協会は、この催しの情報発信とお問い合わせ対応の後援を行っております。
【開催日】令和8年7月19日（日曜日）
【開催時間】午後6時30分～（予定）
【場所】JR日田駅前
【お問い合わせ】日田市観光協会 0973-22-2036
詳しくはこちらから→https://oidehita.com/archives/63943
【観覧チケットについて】
日田祇園山鉾集団顔見世（7/19）観覧席入場券販売
日田祇園山鉾集団顔見世の観覧席のチケットを6月5日(金)よりチケットぴあにて販売開始いたします。一堂にそろう絢爛豪華な山鉾を正面からゆったりと観覧できるチケットをぜひご購入ください。
【販売金額】5,000円（税込）
【販売開始日】6月5日（金）～ ※売り切れ次第終了
【販売方法】「チケットぴあ」にて販売
【問合せ】TEL:0973-22-3184（日田祇園山鉾集団顔見世週末開催実行委員会）
★チケットぴあの販売ページはこちらから
→ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2622196
◆「日田祇園」の情報はこちらから→ https://oidehita.com/archives/63949
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
【日田祇園山鉾集団顔見世】
JR日田駅前に一堂に会する「日田祇園山鉾集団顔見世」。提灯（ちょうちん）をともした「晩山」で開催されるその華麗な光景は必見です。
（一社）日田市観光協会は、この催しの情報発信とお問い合わせ対応の後援を行っております。
【開催日】令和8年7月19日（日曜日）
【開催時間】午後6時30分～（予定）
【場所】JR日田駅前
【お問い合わせ】日田市観光協会 0973-22-2036
詳しくはこちらから→https://oidehita.com/archives/63943
【観覧チケットについて】
日田祇園山鉾集団顔見世（7/19）観覧席入場券販売
日田祇園山鉾集団顔見世の観覧席のチケットを6月5日(金)よりチケットぴあにて販売開始いたします。一堂にそろう絢爛豪華な山鉾を正面からゆったりと観覧できるチケットをぜひご購入ください。
【販売金額】5,000円（税込）
【販売開始日】6月5日（金）～ ※売り切れ次第終了
【販売方法】「チケットぴあ」にて販売
【問合せ】TEL:0973-22-3184（日田祇園山鉾集団顔見世週末開催実行委員会）
★チケットぴあの販売ページはこちらから
→ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2622196
◆「日田祇園」の情報はこちらから→ https://oidehita.com/archives/63949
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
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