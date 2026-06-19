縦型焼入れ炉の世界市場2026年、グローバル市場規模（炭素鋼、ステンレス鋼）・分析レポートを発表
2026年6月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「縦型焼入れ炉の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、縦型焼入れ炉のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の縦型焼入れ炉市場は、2024年に6940万米ドル規模となり、2031年には8870万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.6％です。
縦型焼入れ炉は、金属熱処理、とくに焼入れ工程に用いられる設備です。鋼、アルミニウム合金、銅合金などの金属材料を一定温度まで加熱した後、急速に冷却することで、硬度、強度、耐摩耗性などを高めます。縦型構造により作業性が高く、大量生産にも適しているため、部品加工や機械製造分野で重要な役割を果たしています。
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主要メーカーの状況
本調査では、SIMUWU Vacuum Furnace、Across International、MTI Corporation、Solar Manufacturing、ECM Technologies、Therelek、Vacaero、IHI Machinery and Furnace、Carbolite Gero、Zhonghuan Electric Furnaceなどの主要企業が対象とされています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれています。
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競争環境
縦型焼入れ炉市場では、販売数量、売上高、価格、製品性能、納入実績、地域別の販売網が競争力を左右します。
主要企業は、温度制御精度、処理能力、省エネルギー性、保守性、顧客用途への対応力を高めることで差別化を図っています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、部材調達、製品価格、輸出入条件、供給網の安定性に影響を与え、市場構造の変化を促す要因となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、製造業の設備更新や金属加工需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、自動車、機械、金属加工産業の基盤が需要を形成しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、製造拠点の拡大や産業設備投資が市場成長を後押ししています。
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種類別市場
種類別では、炭素鋼、ステンレス鋼、その他に区分されています。
炭素鋼向けは、機械部品や構造部材など幅広い用途で需要があります。ステンレス鋼向けは、耐食性や高品質な表面特性が求められる分野で重要です。その他の材料向けでは、非鉄金属や特殊合金など、用途に応じた熱処理需要が見込まれます。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
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用途別市場
用途別では、部品製造、機械製造、冶金、その他に分類されています。
部品製造では、耐久性や強度が求められる金属部品の品質向上に縦型焼入れ炉が使用されます。機械製造では、設備部品や駆動部品の性能確保に欠かせない工程となっています。冶金分野では、金属材料の性質を制御し、用途に適した品質を実現するために利用されます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「縦型焼入れ炉の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、縦型焼入れ炉のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の縦型焼入れ炉市場は、2024年に6940万米ドル規模となり、2031年には8870万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.6％です。
縦型焼入れ炉は、金属熱処理、とくに焼入れ工程に用いられる設備です。鋼、アルミニウム合金、銅合金などの金属材料を一定温度まで加熱した後、急速に冷却することで、硬度、強度、耐摩耗性などを高めます。縦型構造により作業性が高く、大量生産にも適しているため、部品加工や機械製造分野で重要な役割を果たしています。
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主要メーカーの状況
本調査では、SIMUWU Vacuum Furnace、Across International、MTI Corporation、Solar Manufacturing、ECM Technologies、Therelek、Vacaero、IHI Machinery and Furnace、Carbolite Gero、Zhonghuan Electric Furnaceなどの主要企業が対象とされています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれています。
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競争環境
縦型焼入れ炉市場では、販売数量、売上高、価格、製品性能、納入実績、地域別の販売網が競争力を左右します。
主要企業は、温度制御精度、処理能力、省エネルギー性、保守性、顧客用途への対応力を高めることで差別化を図っています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、部材調達、製品価格、輸出入条件、供給網の安定性に影響を与え、市場構造の変化を促す要因となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、製造業の設備更新や金属加工需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、自動車、機械、金属加工産業の基盤が需要を形成しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、製造拠点の拡大や産業設備投資が市場成長を後押ししています。
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種類別市場
種類別では、炭素鋼、ステンレス鋼、その他に区分されています。
炭素鋼向けは、機械部品や構造部材など幅広い用途で需要があります。ステンレス鋼向けは、耐食性や高品質な表面特性が求められる分野で重要です。その他の材料向けでは、非鉄金属や特殊合金など、用途に応じた熱処理需要が見込まれます。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
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用途別市場
用途別では、部品製造、機械製造、冶金、その他に分類されています。
部品製造では、耐久性や強度が求められる金属部品の品質向上に縦型焼入れ炉が使用されます。機械製造では、設備部品や駆動部品の性能確保に欠かせない工程となっています。冶金分野では、金属材料の性質を制御し、用途に適した品質を実現するために利用されます。