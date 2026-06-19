【法人向け】防犯カメラとUTMの同時導入でUTM月額利用料がずっと30%OFF。「セット割」を開始／日本防犯カメラセンター（株式会社トリニティー）
AIカメラソリューションを提供する株式会社トリニティー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:兼松拓也)は、2026年6月19日、法人向けに防犯カメラとUTMをセットで導入すると、UTMの月額利用料がご利用期間中ずっと30%OFFになる「セット割」の提供を開始します。
物理防犯とサイバーセキュリティの両面から、企業のセキュリティ強化を支援します。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/info/utm.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260619
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352193/images/bodyimage1】
■侵入窃盗からサイバー攻撃まで。企業を狙う犯罪の多様化に応えて
企業を狙う犯罪は、侵入窃盗・イタズラ・不正アクセスなど多岐にわたります。
さらに、情報漏えいや横領といった内部不正への対策も、企業には欠かせません。
トリニティーが運営する「日本防犯カメラセンター」では、第三者の侵入対策や情報漏えい対策のご相談を多数いただいております。
こうした需要の高まりを受け、防犯カメラとUTMをセットでご利用いただく際、UTMの月額利用料がご利用期間中ずっと30%OFFになる「セット割」の提供を開始しました。
■選べる機種も豊富。防犯カメラメーカーならではのラインナップ
日本防犯カメラセンターは防犯カメラのメーカーであり、設置業者でもあります。
夜間もカラーで録画できるカメラ、音と光で侵入者を撃退する威嚇機能付きのAIカメラ、高画質なIPカメラなど、状況やお悩みに合わせて機種をお選びいただけます。
UTMは、充実したサポートが特長の「サクサ SS7000III」、世界各国の政府機関でも利用される「チェックポイント Quantum」など、社内のパソコン台数や状況に合わせてご提案します。
さらにオプションとして、ESETやWithSecureといったエンドポイントセキュリティ、無線経由の感染拡大を防ぐセキュリティWi-Fiなどを組み合わせることも可能です。
◎セット割の内容
【割引内容】
防犯カメラとUTMを同時にお申込みいただくと、UTMの月額利用料がご利用期間中ずっと30%OFFになります。
初月だけの割引ではなく、ご契約中はずっと割引価格でご利用いただけます。
【対象】
防犯カメラとUTMを同時にお申込みいただく法人のお客様
※対象エリア:関東・中部・関西(詳細は下記)
【セットに含まれるもの】
・防犯カメラ、UTMの機器一式(保証付きレンタル)
・機器の設置・設定工事
・導入後のサポート
【導入までの流れ】
お問い合わせ → 無料現地調査・ネットワーク診断 → お見積り → ご契約 → 設置工事
※現地調査・お見積りはすべて無料です。
▼お問い合わせはこちら
フリーダイヤル：0120-988-551
メールフォーム：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
■セット割の対象エリアは関東・中部・関西
セット割は、自社施工に対応している下記エリアが対象です。
各拠点の経験豊富なスタッフが設置から導入後のサポートまで対応します。
【対象エリア】
・関東エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・栃木県・茨城県・群馬県
・中部エリア:愛知県・三重県・岐阜県・静岡県・長野県・山梨県
・関西エリア:大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県
日本防犯カメラセンターを運営するトリニティーは今後も、セット割をはじめとする導入しやすいサービスを提供し、物理とサイバーの両面から企業のセキュリティ対策を支えてまいります。
■このリリースに関するお問い合わせ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260619
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
物理防犯とサイバーセキュリティの両面から、企業のセキュリティ強化を支援します。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352193/images/bodyimage1】
■侵入窃盗からサイバー攻撃まで。企業を狙う犯罪の多様化に応えて
企業を狙う犯罪は、侵入窃盗・イタズラ・不正アクセスなど多岐にわたります。
さらに、情報漏えいや横領といった内部不正への対策も、企業には欠かせません。
トリニティーが運営する「日本防犯カメラセンター」では、第三者の侵入対策や情報漏えい対策のご相談を多数いただいております。
こうした需要の高まりを受け、防犯カメラとUTMをセットでご利用いただく際、UTMの月額利用料がご利用期間中ずっと30%OFFになる「セット割」の提供を開始しました。
■選べる機種も豊富。防犯カメラメーカーならではのラインナップ
日本防犯カメラセンターは防犯カメラのメーカーであり、設置業者でもあります。
夜間もカラーで録画できるカメラ、音と光で侵入者を撃退する威嚇機能付きのAIカメラ、高画質なIPカメラなど、状況やお悩みに合わせて機種をお選びいただけます。
UTMは、充実したサポートが特長の「サクサ SS7000III」、世界各国の政府機関でも利用される「チェックポイント Quantum」など、社内のパソコン台数や状況に合わせてご提案します。
さらにオプションとして、ESETやWithSecureといったエンドポイントセキュリティ、無線経由の感染拡大を防ぐセキュリティWi-Fiなどを組み合わせることも可能です。
◎セット割の内容
【割引内容】
防犯カメラとUTMを同時にお申込みいただくと、UTMの月額利用料がご利用期間中ずっと30%OFFになります。
初月だけの割引ではなく、ご契約中はずっと割引価格でご利用いただけます。
【対象】
防犯カメラとUTMを同時にお申込みいただく法人のお客様
※対象エリア:関東・中部・関西(詳細は下記)
【セットに含まれるもの】
・防犯カメラ、UTMの機器一式(保証付きレンタル)
・機器の設置・設定工事
・導入後のサポート
【導入までの流れ】
お問い合わせ → 無料現地調査・ネットワーク診断 → お見積り → ご契約 → 設置工事
※現地調査・お見積りはすべて無料です。
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フリーダイヤル：0120-988-551
メールフォーム：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
■セット割の対象エリアは関東・中部・関西
セット割は、自社施工に対応している下記エリアが対象です。
各拠点の経験豊富なスタッフが設置から導入後のサポートまで対応します。
【対象エリア】
・関東エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・栃木県・茨城県・群馬県
・中部エリア:愛知県・三重県・岐阜県・静岡県・長野県・山梨県
・関西エリア:大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県
■このリリースに関するお問い合わせ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260619
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
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