日本の顧客向けにKD Market Insightsが提供できる戦略的インテリジェンスサービス
米国とイランの継続的な対立は、KD Market Insightsにとって日本企業向けの戦略的インテリジェンスおよびリスクアドバイザリーサービスを提供する大きな機会を生み出しています。日本は依然として輸入エネルギーおよびグローバルサプライチェーンへの依存度が高く、地政学的な不安定性が高まる局面では地政学インテリジェンスの重要性が非常に高まります。原油価格の上昇、物流の混乱、ホルムズ海峡を巡る不確実性は、すでにアジア市場へ影響を及ぼしています。
1. エネルギー安全保障インテリジェンスレポート
対象顧客：
エネルギー企業、製造業、自動車メーカー、化学企業、物流企業
提供内容：
原油価格変動が運営コストへ与える影響分析
原油およびLNG供給リスク評価
代替調達先の機会分析
原油価格シナリオ予測（1バレルあたり90ドル、100ドル、120ドル以上）
日本のエネルギー依存度分析
サプライヤーリスクマッピング
戦略的インテリジェンスに関するお問い合わせは、こちらまでご連絡ください。 https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
顧客価値：
コスト上昇がさらに進む前に、調達戦略および価格戦略の策定を支援します。
2. サプライチェーンリスクインテリジェンス
対象顧客：
電子機器、半導体、自動車、産業機械メーカー
提供内容：
重要サプライヤーへの依存度評価
サプライチェーン脆弱性分析
代替調達先の提案
リードタイムリスク予測
物流混乱モニタリング
在庫最適化戦略
顧客価値：
生産停止リスクを最小限に抑え、地政学的ショックに対する事業レジリエンスを強化します。
3. 日本産業別影響評価レポート
以下の業界向けに、戦争・紛争の影響評価レポートを提供します。
自動車
半導体
ロボティクス
化学
医薬品
食品・飲料
再生可能エネルギー
航空
例：自動車業界向けレポート
バッテリー材料の供給リスク
輸送コスト上昇の影響
輸出需要の見通し
競合他社の対応分析
コモディティ・原材料インテリジェンス
以下の市場動向を追跡・予測します。
原油
LNG（液化天然ガス）
石油化学製品
工業用化学品
レアアース
肥料
工業用金属
価値：
調達戦略およびヘッジ戦略の意思決定を支援します。
競合インテリジェンス
競合企業の対応状況をモニタリングします。
サプライヤーの多様化
在庫戦略
生産拠点の移転
価格変更
M&A（合併・買収）活動
日本企業の経営層は、戦略的意思決定を行う前にベンチマーキング情報を重視する傾向があります。
投資機会インテリジェンス
リスクが存在する一方で、今回の対立は以下の分野で新たな投資機会を生み出しています。
再生可能エネルギー
水素エネルギー
LNGインフラ
防衛技術
半導体の国内回帰・現地化
サプライチェーン多様化
戦略備蓄施設
日本の投資家は、地政学的な不確実性の中で資本がどこへ流れる可能性があるのかについての分析を必要としています。
1. エネルギー安全保障インテリジェンスレポート
対象顧客：
エネルギー企業、製造業、自動車メーカー、化学企業、物流企業
提供内容：
原油価格変動が運営コストへ与える影響分析
原油およびLNG供給リスク評価
代替調達先の機会分析
原油価格シナリオ予測（1バレルあたり90ドル、100ドル、120ドル以上）
日本のエネルギー依存度分析
サプライヤーリスクマッピング
戦略的インテリジェンスに関するお問い合わせは、こちらまでご連絡ください。 https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
顧客価値：
コスト上昇がさらに進む前に、調達戦略および価格戦略の策定を支援します。
2. サプライチェーンリスクインテリジェンス
対象顧客：
電子機器、半導体、自動車、産業機械メーカー
提供内容：
重要サプライヤーへの依存度評価
サプライチェーン脆弱性分析
代替調達先の提案
リードタイムリスク予測
物流混乱モニタリング
在庫最適化戦略
顧客価値：
生産停止リスクを最小限に抑え、地政学的ショックに対する事業レジリエンスを強化します。
3. 日本産業別影響評価レポート
以下の業界向けに、戦争・紛争の影響評価レポートを提供します。
自動車
半導体
ロボティクス
化学
医薬品
食品・飲料
再生可能エネルギー
航空
例：自動車業界向けレポート
バッテリー材料の供給リスク
輸送コスト上昇の影響
輸出需要の見通し
競合他社の対応分析
コモディティ・原材料インテリジェンス
以下の市場動向を追跡・予測します。
原油
LNG（液化天然ガス）
石油化学製品
工業用化学品
レアアース
肥料
工業用金属
価値：
調達戦略およびヘッジ戦略の意思決定を支援します。
競合インテリジェンス
競合企業の対応状況をモニタリングします。
サプライヤーの多様化
在庫戦略
生産拠点の移転
価格変更
M&A（合併・買収）活動
日本企業の経営層は、戦略的意思決定を行う前にベンチマーキング情報を重視する傾向があります。
投資機会インテリジェンス
リスクが存在する一方で、今回の対立は以下の分野で新たな投資機会を生み出しています。
再生可能エネルギー
水素エネルギー
LNGインフラ
防衛技術
半導体の国内回帰・現地化
サプライチェーン多様化
戦略備蓄施設
日本の投資家は、地政学的な不確実性の中で資本がどこへ流れる可能性があるのかについての分析を必要としています。