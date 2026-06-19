なぜ日本の顧客はKD Market Insights Japanのカスタムリサーチサービスを利用すべきなのか？
日本の企業、投資家、製造業者、販売業者、およびテクノロジープロバイダーにとって、標準的な市場レポートでは戦略的意思決定に必要な詳細な市場情報を十分に得られない場合があります。カスタムリサーチサービスは、顧客の目的、対象業界、競合企業、および成長戦略に合わせた独自のビジネス特化型インサイトを提供します。KD Market Insightsは、ヘルスケア、テクノロジー、自動車、産業オートメーション、化学、消費財、食品・飲料など、幅広い業界においてカスタマイズされた調査、コンサルティング、および市場インテリジェンスソリューションを提供しています。
日本の顧客が得られるメリット
1. 独自の市場インテリジェンス
顧客は一般的なシンジケート調査レポートではなく、自社のビジネス要件に合わせて作成された専用レポートを受け取ることができます。調査は、対象市場、製品カテゴリー、顧客セグメント、または地域に焦点を当てて実施されます。
研究に関するお問い合わせは、こちらまでご連絡ください。https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
2. 競合ベンチマーキング
日本企業は以下のような競合情報を把握できます。
競合企業の市場シェア
製品ポートフォリオ
価格戦略
流通チャネル
最近の事業動向
成長戦略
これにより、企業は競争上のギャップや新たな市場機会を特定することができます。
3. 市場参入・事業拡大戦略
日本国内または海外市場への参入を計画している企業に対して、カスタムリサーチは以下の情報を提供できます。
需要評価
顧客行動分析
市場魅力度評価
参入障壁の分析
規制環境の分析
提携機会の特定
4. 投資リスクの低減
新製品、技術、企業買収、または事業拡大への投資を行う前に、企業はデータに基づく市場分析を活用して市場の潜在性を検証し、投資リスクを低減することができます。
5. 顧客・消費者インサイト
日本の顧客は以下の内容を把握できます。
購買行動
顧客の嗜好
導入・採用トレンド
購買動機
ブランド認知・ブランドイメージ
これらの情報は、製品開発やマーケティング戦略の立案に役立ちます。
6. カスタマイズされた市場規模算定および市場予測
以下の内容を顧客の要件に合わせて提供します。
市場規模推計
売上予測
成長予測
CAGR（年平均成長率）分析
セグメント別市場機会分析
一般的な業界前提に依存するのではなく、顧客固有のニーズに基づいた分析を提供します。
7. 戦略的ビジネス提言
レポートには、以下を支援する実行可能な戦略提言が含まれます。
新製品投入
新規事業開発
投資判断
市場ポジショニング
長期的成長計画
8. 機密性の高い専用調査
複数の購入者に販売されるシンジケートレポートとは異なり、カスタムリサーチは顧客専用に作成されるため、高い機密性と競争優位性を確保できます。
2,000～3,000米ドルのカスタムリサーチパッケージに含まれる内容
2,000米ドルパッケージ
中小企業、販売業者、スタートアップ企業、および市場参入プロジェクト向けです。
提供内容
市場概要
市場規模推計
主な成長要因
市場課題
基本的な競合分析（5～10社）
顧客トレンド分析
3～5年間の市場予測
アナリストとのサポートコール
日本の顧客が得られるメリット
1. 独自の市場インテリジェンス
顧客は一般的なシンジケート調査レポートではなく、自社のビジネス要件に合わせて作成された専用レポートを受け取ることができます。調査は、対象市場、製品カテゴリー、顧客セグメント、または地域に焦点を当てて実施されます。
研究に関するお問い合わせは、こちらまでご連絡ください。https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
2. 競合ベンチマーキング
日本企業は以下のような競合情報を把握できます。
競合企業の市場シェア
製品ポートフォリオ
価格戦略
流通チャネル
最近の事業動向
成長戦略
これにより、企業は競争上のギャップや新たな市場機会を特定することができます。
3. 市場参入・事業拡大戦略
日本国内または海外市場への参入を計画している企業に対して、カスタムリサーチは以下の情報を提供できます。
需要評価
顧客行動分析
市場魅力度評価
参入障壁の分析
規制環境の分析
提携機会の特定
4. 投資リスクの低減
新製品、技術、企業買収、または事業拡大への投資を行う前に、企業はデータに基づく市場分析を活用して市場の潜在性を検証し、投資リスクを低減することができます。
5. 顧客・消費者インサイト
日本の顧客は以下の内容を把握できます。
購買行動
顧客の嗜好
導入・採用トレンド
購買動機
ブランド認知・ブランドイメージ
これらの情報は、製品開発やマーケティング戦略の立案に役立ちます。
6. カスタマイズされた市場規模算定および市場予測
以下の内容を顧客の要件に合わせて提供します。
市場規模推計
売上予測
成長予測
CAGR（年平均成長率）分析
セグメント別市場機会分析
一般的な業界前提に依存するのではなく、顧客固有のニーズに基づいた分析を提供します。
7. 戦略的ビジネス提言
レポートには、以下を支援する実行可能な戦略提言が含まれます。
新製品投入
新規事業開発
投資判断
市場ポジショニング
長期的成長計画
8. 機密性の高い専用調査
複数の購入者に販売されるシンジケートレポートとは異なり、カスタムリサーチは顧客専用に作成されるため、高い機密性と競争優位性を確保できます。
2,000～3,000米ドルのカスタムリサーチパッケージに含まれる内容
2,000米ドルパッケージ
中小企業、販売業者、スタートアップ企業、および市場参入プロジェクト向けです。
提供内容
市場概要
市場規模推計
主な成長要因
市場課題
基本的な競合分析（5～10社）
顧客トレンド分析
3～5年間の市場予測
アナリストとのサポートコール