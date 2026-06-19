TVアニメ『WIND BREAKER』より、 描き起こしデフォルメイラスト《堕天使ver.》を使?した新商品が発売決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352402/images/bodyimage1】
TVアニメ『WIND BREAKER』より、描き起こしデフォルメイラストを使用した新商品が発売決定！
“堕天使”をテーマとした黒衣装に身を包んだ、ちょっぴり悪い表情を浮かべた桜達は必見です！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピ SHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
アニメイト通販予約ページはこちら→ https://x.gd/FO6Cp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352402/images/bodyimage2】
【各景品詳細】
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■TVアニメ『WIND BREAKER』トレーディング缶バッジ《堕天使 ver.》（全8種）※トレーディング商品
素材：金属・紙・PP
サイズ：丸型直径57mm
価格： 1個 440円（税込）/1BOX（8個入り） 3,520円（税込）
種類：全8種（桜遥・蘇枋隼飛・梶蓮・梅宮一・兎耳山丁子・十亀条・焚石矢・棪堂哉真斗）
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■TVアニメ『WIND BREAKER』アクリルスタンド《堕天使 ver.》（全8種）
素材：アクリル
サイズ：組み立て前 約W80mm×H100mm以内
価格： 各1,100円（税込）
種類：全8種（桜遥・蘇枋隼飛・梶蓮・梅宮一・兎耳山丁子・十亀条・焚石矢・棪堂哉真斗）
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■TVアニメ『WIND BREAKER』お名前バッジ《堕天使 ver.》（全8種）
素材：アクリル、金属
サイズ：約W60mm×H60mm以内
価格： 各880円（税込）
種類：全8種（桜遥・蘇枋隼飛・梶蓮・梅宮一・兎耳山丁子・十亀条・焚石矢・棪堂哉真斗）
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■TVアニメ『WIND BREAKER』カードセット《堕天使 ver.》（全1種/8柄×各1枚）
素材：紙
サイズ：約W62mm×H88mm以内
価格： 990円（税込）
種類：全1種（8枚セット/8柄×各1枚）
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■TVアニメ『WIND BREAKER』ぷっくるんシール《堕天使 ver.》（全1種）
素材：PVC・PU
サイズ：シートサイズ 約W70mm×H170mm×以内
価格： 880円（税込）
種類：全1種
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【発売予定日】
2026年9月下旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
【ご予約について】
2026年6月19日(金)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社NEO GATE
企画営業部 森山 来美
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project
配信元企業：株式会社ネオゲート
TVアニメ『WIND BREAKER』より、描き起こしデフォルメイラストを使用した新商品が発売決定！
“堕天使”をテーマとした黒衣装に身を包んだ、ちょっぴり悪い表情を浮かべた桜達は必見です！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピ SHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
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【各景品詳細】
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■TVアニメ『WIND BREAKER』トレーディング缶バッジ《堕天使 ver.》（全8種）※トレーディング商品
素材：金属・紙・PP
サイズ：丸型直径57mm
価格： 1個 440円（税込）/1BOX（8個入り） 3,520円（税込）
種類：全8種（桜遥・蘇枋隼飛・梶蓮・梅宮一・兎耳山丁子・十亀条・焚石矢・棪堂哉真斗）
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■TVアニメ『WIND BREAKER』アクリルスタンド《堕天使 ver.》（全8種）
素材：アクリル
サイズ：組み立て前 約W80mm×H100mm以内
価格： 各1,100円（税込）
種類：全8種（桜遥・蘇枋隼飛・梶蓮・梅宮一・兎耳山丁子・十亀条・焚石矢・棪堂哉真斗）
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■TVアニメ『WIND BREAKER』お名前バッジ《堕天使 ver.》（全8種）
素材：アクリル、金属
サイズ：約W60mm×H60mm以内
価格： 各880円（税込）
種類：全8種（桜遥・蘇枋隼飛・梶蓮・梅宮一・兎耳山丁子・十亀条・焚石矢・棪堂哉真斗）
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■TVアニメ『WIND BREAKER』カードセット《堕天使 ver.》（全1種/8柄×各1枚）
素材：紙
サイズ：約W62mm×H88mm以内
価格： 990円（税込）
種類：全1種（8枚セット/8柄×各1枚）
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■TVアニメ『WIND BREAKER』ぷっくるんシール《堕天使 ver.》（全1種）
素材：PVC・PU
サイズ：シートサイズ 約W70mm×H170mm×以内
価格： 880円（税込）
種類：全1種
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【発売予定日】
2026年9月下旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
【ご予約について】
2026年6月19日(金)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社NEO GATE
企画営業部 森山 来美
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project
配信元企業：株式会社ネオゲート
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