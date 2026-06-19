【FRONTIER】Copilot+ PC、有機EL搭載、約837gの超軽量14型ノートPC＜NSPシリーズ＞発売 ～Core Ultra シリーズ3搭載、AI処理も外出先での作業も快適に～
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、Core Ultra シリーズ3搭載の超軽量14型ノートPC＜NSPシリーズ＞の販売を2026年6月19日（金）より開始しています。
■製品の概要
このたび販売を開始いたしました製品は、インテル Core Ultra シリーズ3を搭載した14型ノートPC「NSPシリーズ」です。
Copilot+ PCに正式対応し、生成AIを活用した文書作成や画像編集、検索などの作業を快適にサポートします。筐体は約837gと超軽量でありながら、アメリカ国防総省の物資調達基準「MIL-STD 810H」準拠で高い耐久性能を誇り、出張などの持ち運びも容易です。また連続バッテリー駆動時間が約11時間(動画再生時)/約15時間(アイドル時)※の長時間駆動を実現しています。軽量ボディ、高精細な有機EL（AMOLED）ディスプレイ、AIアシスト機能、長時間バッテリーを兼ね備えたNSPシリーズは、ビジネスや学習はもちろん、クリエイティブワークなど幅広いシーンで活躍します。※バッテリー駆動は「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.3.0）」に基づいて測定しています。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年6月19日（金）より販売を開始しています。
▼インテル Core Ultra シリーズ3搭載14型ノートPC＜NSPシリーズ＞はこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejNsp/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352914/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜AI処理性能を高めたインテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載＞
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 355／インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325は、最新の「Panther Lake」世代を採用した薄型モバイル向けCPUです。先端プロセス「Intel 18A」による高速なPコア4基と、超省電力なLP Eコア4基の8コア構成により、快適なレスポンスと長時間のバッテリー駆動を両立します。AI専用の新世代NPUは、Core Ultra 7 プロセッサー 355で最大49TOPS、Core Ultra 5 プロセッサー 325で最大47TOPSのAI処理性能を発揮。Microsoftが定める「Copilot+ PC」の要件に対応し、AIを活用した文書作成や画像編集、オンライン会議の補助機能などを快適にサポートします。さらに、最新の「Xe3」内蔵GPUにより、高画質動画の再生もなめらか。日常作業からAI活用まで、幅広い用途を快適に支える先進のプロセッサーです。
＜14型 2.8K AMOLEDディスプレイ ― 高精細で美しい映像＞
本製品は、当社ノートパソコンとして初めて有機EL（AMOLED）ディスプレイを採用。2880×1800ドットの2.8K高解像度と、120Hzの高リフレッシュレートに対応し、スクロールや動画をなめらかに表示します。AMOLEDは、有機EL（OLED）ならではの自発光による深い黒と高コントラストを活かし、鮮やかな色彩表現と優れた応答性を実現するディスプレイです。16:10の広い表示領域により、文書作成や表計算などの作業も快適。写真や映像を美しく表示し、ビジネスからエンターテインメントまで快適に楽しめます。
＜約837gの超軽量設計でモバイルワークに最適＞
約837gの軽量ボディにより、毎日の通勤や出張、会議室への移動もスムーズ。バッグに入れても持ち運びやすく、外出先やオフィス内など、さまざまな場所で快適に作業できます。
■製品の概要
このたび販売を開始いたしました製品は、インテル Core Ultra シリーズ3を搭載した14型ノートPC「NSPシリーズ」です。
Copilot+ PCに正式対応し、生成AIを活用した文書作成や画像編集、検索などの作業を快適にサポートします。筐体は約837gと超軽量でありながら、アメリカ国防総省の物資調達基準「MIL-STD 810H」準拠で高い耐久性能を誇り、出張などの持ち運びも容易です。また連続バッテリー駆動時間が約11時間(動画再生時)/約15時間(アイドル時)※の長時間駆動を実現しています。軽量ボディ、高精細な有機EL（AMOLED）ディスプレイ、AIアシスト機能、長時間バッテリーを兼ね備えたNSPシリーズは、ビジネスや学習はもちろん、クリエイティブワークなど幅広いシーンで活躍します。※バッテリー駆動は「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.3.0）」に基づいて測定しています。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年6月19日（金）より販売を開始しています。
▼インテル Core Ultra シリーズ3搭載14型ノートPC＜NSPシリーズ＞はこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejNsp/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352914/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜AI処理性能を高めたインテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載＞
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 355／インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325は、最新の「Panther Lake」世代を採用した薄型モバイル向けCPUです。先端プロセス「Intel 18A」による高速なPコア4基と、超省電力なLP Eコア4基の8コア構成により、快適なレスポンスと長時間のバッテリー駆動を両立します。AI専用の新世代NPUは、Core Ultra 7 プロセッサー 355で最大49TOPS、Core Ultra 5 プロセッサー 325で最大47TOPSのAI処理性能を発揮。Microsoftが定める「Copilot+ PC」の要件に対応し、AIを活用した文書作成や画像編集、オンライン会議の補助機能などを快適にサポートします。さらに、最新の「Xe3」内蔵GPUにより、高画質動画の再生もなめらか。日常作業からAI活用まで、幅広い用途を快適に支える先進のプロセッサーです。
＜14型 2.8K AMOLEDディスプレイ ― 高精細で美しい映像＞
本製品は、当社ノートパソコンとして初めて有機EL（AMOLED）ディスプレイを採用。2880×1800ドットの2.8K高解像度と、120Hzの高リフレッシュレートに対応し、スクロールや動画をなめらかに表示します。AMOLEDは、有機EL（OLED）ならではの自発光による深い黒と高コントラストを活かし、鮮やかな色彩表現と優れた応答性を実現するディスプレイです。16:10の広い表示領域により、文書作成や表計算などの作業も快適。写真や映像を美しく表示し、ビジネスからエンターテインメントまで快適に楽しめます。
＜約837gの超軽量設計でモバイルワークに最適＞
約837gの軽量ボディにより、毎日の通勤や出張、会議室への移動もスムーズ。バッグに入れても持ち運びやすく、外出先やオフィス内など、さまざまな場所で快適に作業できます。