株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は、全国のハンズ・ハンズ ビー計21店舗にて2026年7月24日(金)から8月23日(日)まで『DIY&アニメ「僕のヒーローアカデミア」放送10周年アニバーサリーフェア in ハンズ』と題した特設売り場を展開いたします。





キービジュアル





10年にわたり『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載された、堀越耕平による大人気コミックを原作とするアニメ『僕のヒーローアカデミア』。TVアニメ第1期放送開始の2016年より展開してきたハンズフェアも、作品とともに歩みを重ねてきました。さらに本年は、ハンズが創業50周年を迎えるアニバーサリーイヤーとなります。商品ラインナップも例年よりボリュームアップし、皆様をお出迎えいたします！





7月24日(金)からは、キャラクターたちがDIYに挑戦する姿を描いた新規描き下ろしビジュアル「DIY」シリーズが登場します。ペンキやスプレー缶、工具を手に、DIYを楽しむキャラクターたちの様子が魅力のシリーズです！あわせて、YTEがこれまでに発売してきた描き下ろしビジュアルを使用した「アニメ10周年記念 リバイバル」シリーズも先行発売。歴代のビジュアルを振り返りながら楽しめる、記念感あふれるシリーズとなっています。

さらに8月7日(金)からは、「着こなせ！“SUKAJAN”デフォルメ」シリーズを先行発売いたします。2025年11月に発売された描き下ろしビジュアル「着こなせ！“SUKAJAN”」のキャラクターたちをデフォルメイラストで表現し、全4アイテムのグッズをラインナップします。





そのほかにも最新グッズが続々と登場予定！ハンズでしか手に入らない購入特典もご用意しておりますのでお見逃しなく！









●＜先行販売商品＞

7月24日(金)発売

「DIY」シリーズ

DIYシリーズ





DIYデフォルメ





「アニメ10周年記念 リバイバル」シリーズ

アニメ10周年記念 リバイバル





8月7日(金)発売

「着こなせ！“SUKAJAN”デフォルメ」シリーズ

着こなせ！“SUKAJAN”デフォルメ





●ハンズ店舗限定の購入特典！

【特典ポストカード】

特典ポストカード





ヒロアカ関連商品2,000円(税込)購入ごとに特製描き下ろしポストカード(全8種)をランダムで1枚プレゼント。





※「僕のヒーローアカデミア」関連商品をご購入のお客様が対象です。

※レシートの合算はできません。

※絵柄はお選びいただけません。ランダムのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。

※特典は各対象店舗での数量がなくなり次第終了となります。

※デザインはイメージです。









●特設HP

本キャンペーンの情報は下記特設HPにて随時更新！

https://www.heroaca-hands.com









●特設X

本キャンペーンの情報や商品情報を下記特設X(旧Twitter)にて随時更新！

アカウント： @Heroaca_Hands









●イベント開催概要

【開催期間】

2026年7月24日(金)～2026年8月23日(日)





【実施店舗】

全国のハンズ・ハンズ ビー 計21店舗

北海道：札幌店

東北 ：仙台店

関東 ：新宿店、渋谷店、銀座店、ハンズ ビー アトレ秋葉原1店、

横浜店、千葉店、大宮店、イオンモール太田店

中部 ：イオンモール甲府昭和店、静岡店、名古屋店

関西 ：心斎橋店、あべのキューズモール店、京都店

中国 ：岡山店、ミナモア広島店

九州 ：博多店、鹿児島店

沖縄 ：那覇メインプレイス店





【営業時間】

店舗により異なりますので各店のHPでご確認下さい。

URL： https://info.hands.net/list/hands.html









●『僕のヒーローアカデミア』作品情報

コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！10年にわたり「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。

事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！

2016年4月スタートの第1期を皮切りに、2025年のFINAL SEASONまでに計8期・全170話が放送され、劇場版も4作公開。

現在、各動画配信プラットフォームで配信中！

https://heroaca.com/#index

https://heroaca.com/10thanniversary/









●株式会社ハンズ 創業50周年情報

1976年の創業以来、多くのお客様、お取引先様、地域社会の皆様に支えられてきたハンズは2026年8月に創業50周年を迎えます。

「生活文化の創造」を掲げ半世紀、これからもお客様の毎日に新しいソウゾウとワクワクを提供し、次の50年も皆様とともに歩んでまいります。

URL： https://hands.net/season/50th/









＜権利表記＞

アニメ『僕のヒーローアカデミア』

フル表記：(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

短縮表記：(C) KH/S, MP





＜YTE＞

公式サイト ： https://www.yte.co.jp/asobi/

公式Xアカウント： @AsobiFactory