バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ コブランダー」「RE:スーパーチェンジ ガニラン」(各4,400円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026月6月19日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ：・RE:スーパーチェンジ コブランダー

https://p-bandai.jp/item/item-1000252592/?rt=pr

・RE:スーパーチェンジ ガニラン」

https://p-bandai.jp/item/item-1000252591/?rt=pr





RE:スーパーチェンジ コブランダー

RE:スーパーチェンジ ガニラン





■商品特長

1997年に放送された特撮作品『ビーロボ カブタック』より、当時の「スーパーチェンジ」ギミックを、2026年版として徹底アップデートした変形フィギュアになって新登場。ノーマルモードからスーパーモードへ完全変形し、あのワクワクを最新仕様で再現します。

全高約160mmの手に取りやすいサイズ感で、コレクション性とプレイバリューを両立した仕上がりになっています。『ビーロボ カブタック』ファンはもちろん、初めて手にする方にもおすすめの決定版アイテムです。





「RE:スーパーチェンジ コブランダー」

一部構造を改修し、可動域が大幅増加。首・胸・腰・脚・足首などの可動が広がり、ダイナミックなポージングが可能になりました。

さらに、塗装箇所を追加し、劇中準拠の色味へアップグレード。口内や牙部分、スニーカー部分など細部まで塗装を施し、当時品から質感・情報量ともに進化しています。





「RE:スーパーチェンジ ガニラン」

一部構造を改修し、可動域が大幅に拡大。首・胸まわりに加え、腰部にも新たな可動域を追加することで、ダイナミックなポージングが可能になりました。

さらに、塗装範囲もアップグレード。背面への塗装追加や、劇中印象に合わせたベルト部分の彩色など、細部まで情報量を強化し、当時品から質感が大きく向上しています。









■商品概要

・商品名 ：RE:スーパーチェンジ コブランダー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000252592/?rt=pr )

・価格 ：4,400円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：コブランダー…1

コブラビュート…1

・商品サイズ：H約160mm × W約80mm × D約43mm

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026月6月19日(金)16時～2026月7月20日(月)23時予定

・商品お届け：2026年10月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





・商品名 ：RE:スーパーチェンジ ガニラン

( https://p-bandai.jp/item/item-1000252591/?rt=pr )

・価格 ：4,400円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：ガニラン…1

ガニブーメラン…1

・商品サイズ：H約160mm × W約80mm × D約43mm

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026月6月19日(金)16時～2026月7月20日(月)23時予定

・商品お届け：2026年10月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)東映





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