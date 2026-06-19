イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役兼社長執行役員：深山 友晴、以下、当社)が提供するスマホ決済「AEON Pay(イオンペイ)」が、神奈川県が実施する、かながわトクトクキャンペーン！「かなトク！」において、還元対象のキャッシュレス決済手段として選定されましたのでお知らせいたします。





神奈川県では、2026年6月19日(金)～9月6日(日)の期間、県内対象店舗においてスマートフォンを利用したキャッシュレス決済の利用で支払金額の最大20％のポイントが還元される「キャッシュレス決済キャンペーン」(※1)を実施いたします。AEON Payをご利用いただくと(※2)1人あたり最大2,500円分のAEON Pay残高が還元されます。









かながわトクトクキャンペーン！かなトク！





当社は、金融サービスを通じて日々のくらしをより豊かにすることを使命としており、今後も自治体の消費者還元事業や地域活性化施策に積極的に参加することで、地域社会に貢献してまいります。





※1：キャンペーンの詳細については以下URLをご参照ください。

(URL： https://www.kanatokucpn.pref.kanagawa.jp/ )

※2：対象となるお支払い方法はイオンカード払い、チャージ払い、ポイント払いです。