パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪 市浪速区）は、パソコン工房 WEB サイトにて、対象商品とセットで最大20,000円引きとなる、WD_BLACK SSD セット購入キャンペーンを 2026 年 7 月13 日（月）9 時 59 分までの期間限定で開催中です。

■ WD BLACK SSDセット購入キャンペーン 対象商品とセットで最大20,000円引き

7/13（月）9:59までの期間限定で、対象商品と当社指定WD BLACK SSDをセットで購入すると最大20,000円引きになるキャンペーンを実施中！ぜひお買い物をお楽しみください。 ※最大値引き額は「WDS800T1X0M 8TB」の20,000円引きとなります。 ※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

◇ WD_BLACK SSD セット購入キャンペーン

https://www.pc-koubou.jp/goods/wd_ssd_set_cp.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260619_1&utm_content=nonpay

■ 当社指定WD_BLACK SSD一覧

WD_BLACK SSD SN8100 シリーズ

WDS800T1X0M 8TB … 20,000円引き WDS400T1X0M 4TB … 15,000円引き WDS200T1X0M 2TB … 10,000円引き WDS100T1X0M 1TB … 5,000円引き

WD_BLACK SSD SN7100 シリーズ

WDS400T4X0E 4TB … 15,000円引き WDS200T4X0E 2TB … 5,000円引き WDS100T4X0E 1TB … 5,000円引き

■ セット購入方法

各対象商品の商品詳細ページにある【セットでお得！安心！】欄から当社指定WD_BLACK SSDをご選択の上「まとめてショッピングカートに入れる」をご選択ください。 ※下記セット購入方法イメージにつきましては、実際の画面ではセット価格、お値引き価格等も表示されます。

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、 パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス 中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションG Tel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002 E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp