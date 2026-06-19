アイドルグループ Lovlis (ラブリス) は、2026年8月22日 (土) に神奈川県・葉山の海の家「NOANOA」にて、 夏限定のスペシャルイベント 『Lovlis BEACH LIVE2026 -波打ち際のヒロイン-』 を開催することをお知らせいたします。青く広がる海、夕暮れへと移り変わる空、心地よい潮風――。 この日限りのロケーションでお届けする特別なライブは、まるで夏の映画のワンシーン。 普段のライブハウスとはひと味違う、開放感あふれるビーチステージで、Lovlisメンバーがこの夏最高の思い出をお届けします。 ライブだけでなく、メンバーとの距離をより近く感じられる撮影会や限定グッズ付き特典会も実施予定。 夏の終わりを彩る特別な一日を、ぜひLovlisと一緒にお楽しみください。 【チケット情報】 2026年6月20日 (土) 18:00よりチケット販売開始！ 前売券：3,000円／当日：3,500円 チケット購入はこちら ▶︎https://livepocket.jp/e/lovlisbeachlive 【イベント概要】 『Lovlis BEACH LIVE2026 -波打ち際のヒロイン-』 開催日：2026年8月22日 (土) 時間：開場 16:45 開演 17:00 会場：海の家 NOANOA 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内 公式サイト ▶︎https://www.beachhouse-noanoa.com/ 会場イメージ

【イベント内容】 ■ スペシャルライブ 葉山の海をバックにお届けする、この日だけのビーチライブ。 夏の夕暮れとともに繰り広げられる特別なステージをお楽しみください。 ■ 10秒動画撮影会 フリーエリアにて実施する動画撮影会。 お気に入りのメンバーを10秒間自由に撮影できます。 ■ 特典会 イベント限定グッズの販売・特典会を実施予定。 ここでしか手に入らない夏限定アイテムもご用意しております。 【飲食について】 会場となる海の家「NOANOA」では、各種フード・ドリンクを別途ご注文いただけます。 ライブを楽しみながら、海辺ならではのグルメやドリンクもあわせてお楽しみください。 【Lovlisからのメッセージ】 この夏、Lovlisが贈る特別なビーチイベント。 きらめく海、潮風、そしてメンバーの笑顔が重なる一日。 ライブハウスでは味わえない開放的な空間で、皆さまと一緒に最高の夏の思い出を作れることを楽しみにしています。 2026年8月22日―― 波打ち際のヒロインたちと過ごす、忘れられない夏へ。 皆さまのご来場を心よりお待ちしております。 【出演】 Lovlis サポートメンバー：らう ーーーーーーーーーーーーーー お問い合わせメールアドレス：info@spg-live.com Lovlis公式HP：https://www.spg-live.online/ Lovlis公式X：https://x.com/Lovlis_v ーーーーーーーーーーーーーー