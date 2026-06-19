医療事業者向け研修コンテンツを提供するヴェクソンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：兼久隆史）は、専門誌『特定行為看護』Vol.2 No.4を2026年6月20日（土）に発売いたします。

［２号連続特集 第１弾］在宅領域における特定行為の“今” Part1 現状と課題解決への道

今号から2号連続特集として、在宅領域の特定行為看護を取り上げます。今号では、まずリアルな現状と具体的な課題を明らかにします。さらに課題解決へのヒントとして、各地における特定看護師の具体的な取り組みを紹介します。

特集１

**在宅領域における特定行為の”今” Part１** 現状と課題解決への道 **【特集にあたって】特定行為看護は、なぜ急性期に集中しがちなのか** 在宅領域に広げるための最優先課題 **【巻頭メッセージ】** **● 特定看護師がもはや地域でも「なくてはならない」存在に** 祐愛会織田病院（佐賀県）の取り組みと介護・在宅領域で活きる特定看護師の力 ** 在宅領域における特定看護師の現状・課題・取り組み** **１ 調査データからみえる現状と課題** **２ 訪問看護の現場から** 管理者・特定行為実践者の視点からみる現状・課題・取り組み **３ 訪問看護ステーション経営者の視点から** ** 在宅領域で活きる特定看護師の力 ― 施設の特長・働き方と実践事例** **１ 心不全ケアに強みをもつ特定看護師の実践** テレナーシングを中心に **２** 高齢化が進む課題先進都市の **在宅クリニックにおける特定看護師の力** **３ 高齢化社会を支える在宅医療の最前線** 特定看護師の専門性と多職種連携 **４ 都市部の多様なニーズに応える特定看護師の力**

特集２

事例からわかる **共通科目・区分別科目 完全マスター** １ 事例からわかる 共通科目 完全マスター フィジカルアセスメント 編 ２ 事例からわかる 区分別科目 完全マスター 呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 編

特別記事

「特定行為」最前線 **** １ 複数名のジェネラリスト特定看護師の活動実践と可能性 ２ 医療教育や初療現場で医師とともに活動し、タスク・シフト／シェアに貢献

連載

**■〈巻頭連載〉わたしと特定行為研修** 第７回： 看護管理者による特定看護師育成と組織定着に向けた実践的アプローチ **■ 特定看護師へのエール！** 特定行為看護師として歩むあなたへ～看護の学びを深め、その挑戦を力に変える～ **■ 手技別・特定行為ワンポイントレッスン** ～うちの施設ではこうしています！～ 第８回（最終回）：「 創傷管理関連」の実践 ● 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ● 創傷に対する陰圧閉鎖療法 **■ 特定看護師の活動リポート** 第８回：急性期から在宅までつなぐ～地域医療を支えるための特定看護師の役割と成果 ● 公益財団法人慈愛会 今村総合病院 **■ 特定行為実践のショート事例集 ～成功事例・困難事例からピットフォールまで～** 第７回（最終回） ● ACPに基づき「自分らしさ」を支えたNPPV管理における特定行為実践 ● 「住み慣れた家で最期まで」を支えた特定行為実践 ～循環作動薬依存患者の急性期から在宅看取りまでをつないだシームレスな支援～ **■ 薬別・特定行為ワンポイントレッスン** 第７回： 利尿薬フロセミドはどんな薬？ **■ 事例でわかる！ 臨床推論** 第８回：「様子を見る」か「報告する」か～迷いの中で行動の質を高めるには？ **■ 道又元裕のBIG MOUTH** 第４回：「特定行為手当」という名の蜃気楼 **■ 誌上版！定着化支援ライブ 「推論Q」** 第８回：テーマ「胸腔ドレーン管理関連」 **■ 他のトコロの手順書、見てみたい！ 実践的手順書例集** 第７回（最終回）：栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理）関連 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 **■「 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」につよくなる！栄養管理の知識と技術** 第７回：病態別栄養投与の注意点～特別な栄養強化が必要な病態～ イベントリポート「第１０回滋賀医科大学特定行為フォーラム」開催

雑誌概要

誌 名：『特定行為看護』Vol.２ No.４ 発 行：2026年6月20日（年４回発行、９月・１２月・３月・６月） 定 価：3,630円（本体3,300円＋税） I S B N：978-4-910689-22-7 発行所：ヴェクソンインターナショナル株式会社

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次号予告！

**［２号連続特集・第２弾］在宅領域における特定行為のいま Part２** その可能性と新たな挑戦 **■ 巻頭リポート** 地域医療を支える多職種チームと特定看護師の活動 **■ 総論** 在宅領域の特定看護師に望むこと 医師の立場から／地域包括ケア病棟看護師の立場から／理学療法士の立場から／薬剤師の立場から **■ 各論** 在宅領域における特定行為の新たな挑戦 仲間とともに孤独・疑問・不安を乗り越え挑戦し続ける／ 訪問看護におけるエコーによるアセスメント導入 **■ コラム** 私が在宅領域の特定看護師になるまで **［特集２］** **事例からわかる共通科目・区分別科目 完全マスター** 共通科目完全マスター［臨床病態生理学編] 区分別科目完全マスター［栄養に係るカテーテル管理関連（PICC）編］ ※内容に一部変更が生じる場合があります。

ヴェクソンインターナショナル株式会社について

当社は、医療従事者向けにICTを活用した教育コンテンツを企画・提供している会社です。特に看護分野に注力し、基礎から臨床・訪問看護、看護管理まで幅広い内容を展開。約2,300の医療施設で導入され、現場経験豊富な専門家が制作に関わることで、実践的かつ高品質なコンテンツを提供しています。

会社概要

**会社名：ヴェクソンインターナショナル株式会社** 代表者：代表取締役 兼久 隆史 所在地：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティアカデミア５階 事業内容： ・ヘルスケア分野（医療・福祉等）における事業計画・実施及びコンサルタント業務全般 ・医療・福祉・保健における教育研修業務 ・システムの企画、開発、設計、販売、管理等の業務 ・出版業務 ・人材紹介業 連絡先：TEL 03-6272-8408／FAX 03-6272-8409 E-mail：info@vexon-intnl.com

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