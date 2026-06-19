『Musical コンサート「The Score」『モイ・ミリー ～ユリウス・フチーク 最後の手紙～』スコアブック発売記念コンサート』が2026年8月1日(土)にガルバホール新宿（東京都新宿区西新宿6丁目21-1 アイタウンプラザ B103）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて6月24日(水)19：00～発売予定です。

2026年6月24日(水)19：00～抽選発売 7月4日（土）19：00～一般販売開始

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本企画は、ミュージカル『モイ・ミリー ～ユリウス・フチーク 最後の手紙～』のスコアブック発売を記念しておこなう、ミュージカル・コンサートです。 スコアブックを発売して劇中歌の演奏を可能とすることで、作品への触れ方や楽しみ方に観劇以外の選択肢を創出し、本作がより多くの人の手に渡り、目に触れる機会になればと考えています。 また、来年の再演にむけて、ミュージカルファンの間で作品の知名度と期待感の向上を目指します。

『モイ・ミリー ～ユリウス・フチーク 最後の手紙～』あらすじ

1942年、ナチス・ドイツ占領下のチェコ。抵抗活動の末に逮捕されたジャーナリスト、ユリウス・フチークは、収容所の中で「絞首台からのレポート」と名付けた記録を、未来への手紙として密かに綴っていた。 獄中で出会った名前を名乗らない一人の青年は、フチークの信念を時に嗤い、時に憐れむ。それでもどこかで通じあう彼との対話を重ねながら、フチークは自分自身の生きた軌跡や抱いた信念、明日への希望を見つめなおしていくが…。 自分自身が出会うことのない人々を愛し、見ることのできない明日のために命をかけたユリウス・フチーク。彼のレポートにも、歴史にも残らなかった、最後の物語。

開催概要

『Musical コンサート「The Score」『モイ・ミリー ～ユリウス・フチーク 最後の手紙～』スコアブック発売記念コンサート』 開催期間：2026年8月1日(土) 会場：ガルバホール新宿（東京都新宿区西新宿6丁目21-1 アイタウンプラザ B103） ■出演者 前田隆太朗 笹川幹太 ■スタッフ 作曲/演奏/音楽監督：伊藤祥子 構成演出：赤澤ムック ステージマネージャー：細谷巧海 衣裳：摩耶 ヘアメイク：藤澤和紀 当日運営：辻村夏穂 ■開催スケジュール 【第 1 部】(昼の部) 13:30～15:00(開場:13:00) 【第 2 部】(夜の部) 17:30～19:00(開場:17:00) ■チケット料金（全席指定・税込） ・S席（スコアブック付き）：9,500円 ・S席：6,000円 ・A席（スコアブック付き）：8,000円 ・A席：4,500円 ・B席（スコアブック付き）：7,500円 ・B席：4,000円 ・学生料金、障がい者割引:3,000 円 （※各回枚数制限あり。一般販売からのお取り扱い。B席でのご案内となります。当日、受付にて学生証もしくは障がい者手帳のご提示をお願いいたします。スコアブックは付きません。）

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