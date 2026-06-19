株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：松岡 祐治）は、新刊「STAGEA エレクトーンで弾く・シリーズ (入門～初級) Vol.86 こども向け はじめよう！ELB-02(楽器のトリセツ付)」、「STAGEA エレクトーンで弾く・シリーズ (初級～中級) Vol.87 大人向け はじめよう！ELB-02(楽器のトリセツ付)」を、2026年6月26日に発売いたします。

ELB-02を楽しみたい方にピッタリの一冊。 「こども向け」は入門～初級向け、「大人向け」は初級～中級向けでご用意。 別売の対応データは全曲演奏付きのため、片手だけでも気軽に演奏を楽しめます。 楽譜集をより楽しむための楽器の使い方や、レジストデータの購入方法もわかりやすく解説。 ELB-02を初めて使う方はもちろん、演奏の幅を広げたい方にもおすすめの楽譜集です。 ※レジストレーションデータはELS-03シリーズ、ELS-02シリーズ、ELC-02でも再生することが可能です。 【対応機種】 エレクトーンSTAGEA / ELB-02 ※対応レジストデータ：別売

STAGEA エレクトーンで弾く・シリーズ(入門～初級) Vol.86 こども向け はじめよう！ELB-02(楽器のトリセツ付)

【収載曲】 [1] 輝く未来 [2] 美女と野獣 [3] ハイ・ホー [4] 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) [5] Bling-Bang-Bang-Born [6] おどるポンポコリン [7] かえるのうた [8] パッヘルベルのカノン [9] スター・ファンタジー(キラキラ星) [10] さくらさくら [11] ハッピー・バースデイ・トゥー・ユー

【編曲】 稲葉 夕佳(1曲目・2曲目) / 峰村 知子 / 日下 将太郎(4曲目・5曲目) / 中村 美奈子 / 松内 愛 / 岩崎 孝昭 / 野島 幸子 / 古賀 かおり / 坂本有正 【商品詳細】 定価：2,750円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/64ページ 発売日：2026年6月26日 ISBN：978-4-636-12517-7 商品コード：GTE01102900 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTE01102900

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311577

STAGEA エレクトーンで弾く・シリーズ(初級～中級) Vol.87 大人向け はじめよう！ELB-02(楽器のトリセツ付)

「やさしさに包まれたなら」「あの日にかえりたい」「川の流れのように」「いい日旅立ち」の4曲は歌詞を付けていますので、参考演奏データをカラオケのようにお使いいただくことも可能です。 ぜひ、いろいろな方法でELB-02をお楽しみください！ 【収載曲】 [1] エトピリカ [2] Summer [3] ジュ・トゥ・ヴ [4] energy flow [5] ルパン三世のテーマ'78 [6] いつも何度でも [7] おめでとうクリスマス [8] やさしさに包まれたなら [9] あの日にかえりたい [10] 川の流れのように [11] いい日旅立ち [12] カントリー・ロード

【編曲】 上野 みゆき / 小林 武 / 矢口 理津子 / 大木 裕一郎 / 杉本 豊之(5曲目・10曲目) / 原田 昭宏 / 中村 美奈子 / 佐々木 毬奈 / 三原 義隆(9曲目・11曲目) / 内田 誠 【商品詳細】 定価：2,750円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/64ページ 発売日：2026年6月26日 ISBN：978-4-636-12518-4 商品コード：GTE01102901 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTE01102901

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311584

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