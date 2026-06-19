株式会社G.Oホールディングス（大阪府大阪市）が運営する楽天ショップ『AZ.MARKET（エージーマーケット）』は、6月19日～6月26日の期間中【楽天お買い物マラソン】にて一部アイテムを《最大10%OFF》&《ポイント最大20倍》で販売いたします。 「NULL フレグランスボディウォッシュ プレミアムクール」など汗ばむ季節におすすめのアイテムもポイントアップ対象！ お得なこの機会にぜひチェックしてみてください♪

セール概要

https://www.rakuten.co.jp/import-garden/contents/import-garden/cosmetic/marathon/

▶️楽天お買い物マラソン 【実施日時】 6月19日(金)17:00 ～ 6月26日(金)09:59 【割引率】 最大10%OFF 【ポイント】 最大20倍

■ブランド紹介

『NULL』（ヌル）／メンズコスメブランド

かっこ良く、そして美しい。 男でも美しさをかねそなえる時代へ。 ずっとカッコよくいたいからスキンケアする。もっと自信を持ちたいからメークする。堂々と振る舞いたいからボディケアする。 おしゃれで、キマっていて、美しい。今までを超える、男になろう。

https://store.mens-null.net/

『NALC』（ナルク）／ジェンダーレスコスメブランド

美はジェンダーを超える ジェンダーを超えて、年齢を超えて、肌質を超えて。 外面からも内面からも、美しさを引き出そう。 どんな価値観をもっていてもいい。 いつからスタートしてもいい。 一人で悩まなくてもいい。 実力のある化粧品と、NALCと、自分らしく生きていく。

https://nalc.co.jp/

『Aimmx』（アイムミクス）／ジェンダーニュートラルで使える、ボーダーのないコスメ

Aimは「私= I’m =愛」の３つの意味が込められている。 「Mx.」は相手の性別に関わりなく使える敬称。 年齢・性別・スタイルなどを問わず、自分らしさに寄り添うアイテムをお届けします。

https://store.aimmx.jp/

『fafra』（ファフラ）／オーガニックライフスタイルブランド

"日常"に安心と楽しみを 毎日使うものにワクワクしていますか？ ただ消費するだけではつまらない 感性をくすぐる何かがあれば より日常は彩られる 機能・素材・価格・デザイン なんでもいい 毎日使うものに安心と楽しみを

https://fafra.jp/