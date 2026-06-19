株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、全国のGiGOグループのお店において、2026年7月4日(土)より、漫画家・あらゐけいいち氏の大人気漫画「日常」とコラボレーションした、「日常×GiGOキャンペーン」を開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年7月4日(土)～8月16日(日) ■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設HPをご確認ください。 ■開催内容： ・全国のGiGOグループのお店限定景品の展開 ・コラボたい焼き「日常焼き」の販売 ・ノベルティ付きドリンクの販売 ・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、2024年に展開したGiGOグループのお店限定景品が再登場いたします。 ■2026年7月4日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※対象店舗は特設HPをご確認ください。 ※画像・イラストはイメージです。

コラボたい焼き「日常焼き」

「日常」をモチーフにしたコラボたい焼き「日常焼き」を販売いたします。 「日常焼き」ご購入1点につき、ダイカットステッカー(全10種)をランダムで1枚進呈いたします。 ■販売期間：2026年7月4日(土)～8月16日(日) ■販売店舗：GiGOのたい焼き池袋3号館／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店(全2店舗) ■販売価格：650円(税込) ■フレーバー：プレミアムクリーム ※「日常焼き」およびダイカットステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク

「日常」とコラボしたノベルティ付きドリンクを販売いたします。 ドリンクご購入1点につき、ダイカットステッカー(全10種)をランダムで1枚進呈いたします。 ■販売期間：2026年7月4日(土)～8月16日(日) ■販売店舗：特設HPをご確認ください。 ■価格：500円(税込)

※詳細は、特設HPおよび店舗公式Xをご確認ください。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※ダイカットステッカーは「日常焼き」と同じものを提供いたします。 また、ダイカットステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。 期間中、GiGOグループのお店公式Xアカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「ダイカットステッカー(全10種)コンプリートセット」をプレゼントいたします。 ■応募期間：2026年6月19日(金)～7月12日(日) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO ■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

著作権表記

©Keiichi Arawi ©GENDA GiGO Entertainment

キャンペーン特設HP

https://campaign.gendagigo.jp/2607/nichijou/