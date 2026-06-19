株式会社楽久屋(本社：東京都港区、代表取締役：新井 正一)が運営する天然温泉「湯舞音 龍ケ崎店」(茨城県龍ケ崎市)は、2026年6月にオープン8周年を迎えます。地域の皆さまへの感謝の気持ちを込めて、2026年6月20日(土)～30日(火)の期間、「オープン8周年記念イベント」を開催いたします。





イベント概要





湯舞音 龍ケ崎店は2018年6月の開業以来、「美・健康・癒し」をテーマに、天然温泉やサウナ、岩盤浴、レストラン、リラクゼーションを備えた地域密着型の温浴施設として営業してまいりました。8周年を記念し、期間中はご家族やご友人と楽しめる参加型イベントやお得なキャンペーンを多数ご用意しております。









【主なイベント内容】

■鍵盤ハーモニカデュオ「LYNX」ライブ

開催日時：2026年6月28日(日)15:00～15:30

迫力ある演奏で会場を盛り上げるスペシャルライブを開催します。





■ビンゴ大会

開催日時：2026年6月28日(日)15:30～

入浴招待券などが当たるビンゴ大会を実施。ビンゴカードはフェイスタオル付きで1枚200円(税込)、先着100名様限定です。





■レストラン「kikyo」8周年特別キャンペーン

開催期間：2026年6月27日(土)～28日(日)

生ビール・サワー・ハイボールを半額で提供するほか、ドリンクバーを100円でご利用いただけます。





■人気ベーカリー「クーロンヌ」コラボパン販売

開催期間：2026年6月27日(土)～28日(日)

地域で人気のベーカリー「クーロンヌ」と共同開発した限定パンを販売いたします。





■回数券キャンペーン

開催期間：2026年6月22日(月)～28日(日)

入浴回数券(10枚綴り)をご購入のお客様へ入浴招待券を1枚プレゼントいたします。





■物販キャンペーン

開催期間：2026年6月20日(土)～30日(火)

館内売店で700円以上お買い上げのお客様へ岩盤浴優待券をプレゼントいたします。









【施設紹介】

天然温泉 湯舞音 龍ケ崎店は、龍ケ崎市初の天然温泉を楽しめる日帰り温浴施設です。館内には7種類のお風呂を備え、天然温泉をはじめ、高濃度炭酸を溶け込ませた「天然温泉炭酸泉」、季節ごとに内容が変わる日替わり湯、不感温度帯でゆったり浸かれる不感の湯など、多彩な湯船をお楽しみいただけます。オムツの取れていないお子様も入浴可能で、ご家族連れにもご利用いただきやすい施設です。





天然温泉

ベビーバス





サウナでは、熱波イベント「YUBUNEPPA！」を定期開催。経験豊富な熱波師によるアウフグースやゲスト熱波師を招いた特別イベントなど、初心者からサウナ愛好家まで満足できるプログラムを展開しています。サウナ後には天然温泉や外気浴スペースで心身ともにリフレッシュしていただけます。





サウナ室





また、館内レストラン「kikyo」では和食・洋食・デザートまで幅広いメニューをご用意。リラクゼーションではボディケアやオイルトリートメントなど豊富な施術メニューを提供しており、温浴利用以外のお客様も気軽にご利用いただけます。





リクライナースペース





さらに、当施設は大型商業施設「たつのこまち龍ケ崎モール」内に立地しており、ショッピングや食事とあわせて利用できることも大きな魅力です。温泉・サウナ・食事・癒し・買い物を一度に楽しめる複合型温浴施設として、これからも地域の皆さまに愛される施設づくりを進めてまいります。









【店舗概要】

施設名 ：湯舞音 龍ケ崎店

所在地 ：茨城県龍ケ崎市中里2-1-2 たつのこまち龍ケ崎モール内

TEL ：0297-63-5594

事業内容：天然温泉、サウナ、岩盤浴、フィットネス、リラクゼーション、

飲食事業





施設外観