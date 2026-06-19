昨年、一昨年と続き多くのお客様にご来場いただいた、「台湾フェア2026」の開催が決定いたしました。





本年、「道の駅まえばし赤城台湾フェア2026」は、“夜市”がメインテーマです。道の駅内各店舗で、本場・台湾でしか味わえないような、“台湾グルメ”を始め、“文化体験”、迫力満点の“ステージイベント”など、まるで台湾旅行に出かけているかのような、コンテンツをご用意しております。





さらに、ゴールデンウイーク中に開催した「台湾ランタン絵付け体験」にて皆さまが絵付けをした、“台湾ランタン”がフードコートや直売所を彩り、より一層“台湾夜市”の風情を感じさせます。開催時間も夜まで延長し、より夜市の雰囲気を味わうことができます。

前橋で台湾をお楽しみいただける2日間となります。ぜひ、ご取材のほどよろしくお願いいたします。





Hutte Hayashi Restaurant 台湾満喫セット





【開催概要】

■日程：2026年7月4日(土)10:00-19:00

2026年7月5日(日)10:00-18:00

■場所：道の駅まえばし赤城(群馬県前橋市田口町36番地)

■主催：道の駅まえばし赤城

■共催：群馬県・前橋市・群馬県台湾総会

(1)道の駅まえばし赤城 各店舗によるオリジナル台湾グルメのご提供(6月6日～7月5日)

(2)マンゴーの販売や台湾文化を体験できる「赤城de台湾九分夜市」

(3)市民団体によるステージ

(4)ランタン展示

(5)台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示





前橋・赤城らーめん翔鶴 台湾王道セット

Botanical cafe KING-GOD 豆花

Hutte Hayashi Restaurant 胡椒餅

台南玉井郷

台湾式お茶入れ体験