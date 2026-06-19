北九州・八幡のアニバーサリーホテル「千草ホテル」では、2026年7月1日(水)～8月31日(月)の2か月間、毎年恒例の「洋食の日フェア」を開催いたします。昨年に引き続き、ホテルに代々受け継がれてきた伝統レシピをもとに、懐かしくも本格的な洋食の味を一皿に凝縮。今年は新たにデザートブッフェが全メニューに付き、さらに充実した内容でお楽しみいただけます。





大人サマーランチプレートとデザートブッフェ





■「洋食の日」とは

8月8日は「洋食の日」。株式会社千草が洋食文化の魅力を広める目的で、一般社団法人日本記念日協会に認定・登録した記念日です。「8(ハ)8(ヤ)」の語呂にちなみ、ハヤシライスを象徴としたこの日は、洋食の美味しさを多くの人に再発見してもらうきっかけとなることを目指しています。





洋食の日記念日登録証





■本年のメニューの特徴と注目ポイント

(1) 全メニューに「手作りデザートブッフェ」が標準セット！

今年の最大の目玉は、すべてのランチメニューにデザートブッフェが付いている点です。デザートブッフェでは、ガトーショコラ、バスクチーズケーキ、ティラミスなど約20種類のパティシエ手作りスイーツをご用意しています。

提供されるほぼ全てのデザートがパティシエによる手作りにこだわっており、食後のひとときをさらに贅沢に彩ります。





デザートブッフェ





(2) 看板メニュー「大人サマーランチプレート」

「お子様ランチが食べたい」という大人の声に応え、料理長・向野祐介が考案した“大人のためのお子様ランチ”です。九州産合挽き肉と継ぎ足しデミグラスソースで作る「煮込みハンバーグ」、独自レシピの「ナポリタン」、自家製タルタルソースを添えた「エビフライ」、伝統のホワイトソースが自慢の「ミニグラタン」など、全品手作りにこだわった本格洋食を一皿に凝縮しました。





大人サマーランチプレート





＜プレート内容＞

【煮込みハンバーグ】九州産合挽き肉使用。自家製デミグラスソースは、和牛すじ・国産鶏ガラ・香味野菜・有機赤ワインなどを使い、継ぎ足して煮込むことで深いコクに。

【ナポリタン】代々伝わるレシピに、生姜とみかんを加えた独自の工夫。生麺とバターで仕上げた深みある味わい。

【エビフライ】丁寧に筋切りした海老に、粗めのパン粉を使用。味宝卵の甘みを活かした自家製タルタルソースとともに。

【ミニグラタン】北海道産生クリームとチキン出汁をベースにした、伝統のホワイトソース。

【スープ】オニオンスープ。

【パンまたはライス】





＜価格＞

3,388円(税込)





(3) 復刻メニューに加え、豪華グリルやお子様向けメニューもご用意

歴代シェフによって受け継がれてきた千草ホテル伝統の味を今に再現した「復刻メニュー」(千草オリジナルビーフカレー、30日煮込んだハヤシライスなど)や、お肉をしっかり楽しみたい方向けの「オースト牛」、贅沢な「佐賀牛」のメニューもラインナップしております。また、12歳以下のお子様限定で、大人と同じ手作りのクオリティをポーション少なめ(スープなし)で楽しめる「お子サマーランチプレート」を今年はご用意。ご家族三世代で本格的な洋食の味をお楽しみいただけます。









■メニュー一覧

● 鉄板ナポリタン 目玉焼きのせ(パン付き)3,588円(税込)

● 華味鶏のチキンカツレツ(パンまたはライス付き)3,588円(税込)

● 千草オリジナルビーフカレー3,588円(税込)

● 海の幸のマカロニグラタン(パン付き)3,588円(税込)

● デミグラスハンバーグ(パンまたはライス付き)3,588円(税込)

● 30日煮込んだハヤシライス3,588円(税込)

● 味宝卵オムライス デミグラスソース3,588円(税込)

● 海老フライ 自家製タルタルソース(パンまたはライス付き)3,588円(税込)

● オースト牛ロースグリルステーキ(パンまたはライス付き)3,988円(税込)

● 佐賀牛ロースグリルステーキ(パンまたはライス付き)6,988円(税込)

● お子サマーランチプレート(パンまたはライス付き)1,588円(税込)









■開催概要

●期間 ： 2026年7月1日(水)～8月31日(月)

※火曜日定休(ただし8月11日はお盆期間のため特別営業いたします)

※期間中は通常ランチメニュー(おばんざいブッフェ付き)の提供はございません。

●提供時間：11:00～15:00(最終入店14:00) ※90分制

●場所 ：千草ホテル 1F「ダイニングカフェ チグサ」

●予約 ：093-671-1131(予約優先)









■ダイニングカフェ チグサについて

千草ホテルの伝統的な洋食に加え、和食膳など、バリエーション豊かにメニューを取り揃えたカフェ。中庭の石庭のテラスから柔らかな日差しが差し込み、白を基調とした洗練されたデザイナーズ空間のカジュアルなオールデイダイニング。アーティストの壁画に囲まれ、コンテンポラリーでスタイリッシュな空間が特徴です。





【店舗概要】

電話 ： 093-671-1131

所在地 ： 〒805-0061 北九州市八幡東区西本町1-1-1千草ホテル1F

アクセス ： JR鹿児島線八幡駅より徒歩8分

営業時間 ： ランチタイム11:00～15:00 (14:00ラストオーダー)

ティータイム15:00～18:00

定休日 ： 火曜日定休

座席数 ： 38席

URL ： https://www.chigusa.co.jp/restaurantcafe/dining-cafe/





カフェ内観





■株式会社千草について

千草ホテル(大正3年創業の料亭千草を起源)を核とする飲食業。結婚式場、レストラン、貸衣装、美容室、写真館等、多角的に経営。





【会社概要】

社名 ： 株式会社千草

本社所在地： 北九州市八幡東区西本町1-1-1

代表取締役： 小嶋 亮

事業内容 ： ホテル／結婚式場／レストラン／貸衣装

設立 ： 1941年1月

HP ： https://www.chigusa.co.jp





ホテル外観