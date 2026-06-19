はちみつ・メープルの専門メーカー 株式会社クインビーガーデン(本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：青木 均)が運営する洋菓子ブランド「パティスリーQBG」は、日本橋三越本店に新たなプレミアムラインとなる常設店を2026年6月20日(土)にグランドオープンいたします。





「パティスリーQBG」日本橋三越本店オープン





ブランド誕生20周年を迎える節目の年に開業する本店舗では、ほぼ全ての商品が日本橋三越本店限定の新作・限定商品。自然の恵みを知り尽くした専門メーカーならではの素材選びと、コンクール最高賞を2度受賞したシェフパティシエの技術を融合させた、新たなスイーツ体験を提案いたします。









■ブランド20周年、初となる百貨店常設プレミアムショップ

2005年、エキュート品川にオープンした「パティスリーQBG」は、世界の産地から厳選したはちみつ・メープルシロップの魅力をお菓子を通じて発信してまいりました。

ブランド誕生から20年目の今年、その集大成として初となる百貨店常設のプレミアムショップを日本橋三越本店にオープンいたします。

歴史と文化が交差する日本橋の地で、自然からの恵み、メーカーとしての確かな歴史、そして専属パティシエの匠の技が織りなす、三位一体の新たな世界観をお届けしてまいります。









■ほぼすべての商品が新作・限定品。和洋が融合した新たなスイーツも登場

日本橋三越本店では、店頭に並ぶ商品のほぼすべてがここでしか買えない新作・限定品として登場いたします。

開発を手がけるのは、「ジャパン・ケーキショー東京」で2部門の最高賞を獲得したシェフパティシエ・中島祐介。花の種類や産地によって味が異なるはちみつやメープルの個性を最大限に引き出し、日本ならではの素材との組み合わせにも挑戦。贈る人と受け取る人の心を結ぶ、ワンランク上の洗練されたラインナップをご提案いたします。









■代表商品

・「蜜花(みつはな)フィナンシェ」

可憐な花の形に焼き上げた、新しいフィナンシェ。卵白をきめ細かく泡立てて空気を含ませることで軽やかな食感を実現。華やかなはちみつの香りや奥深いメープルの風味が口の中にふわりと広がります。

毎朝厨房で焼き上げる「朝焼きフィナンシェ」は1個から購入可能です。

フレーバー：はちみつ／メープルナッツ／瀬戸内レモン(季節限定)

価格 ：単品…はちみつ 380円、メープルナッツ・瀬戸内レモン 各401円

ギフトセット…6個入 2,580円／9個入 3,861円／12個入 5,161円

蜜花フィナンシェ(はちみつ・メープルナッツ)

蜜花フィナンシェギフトセット

蜜花フィナンシェ(季節限定・瀬戸内レモン)





・洋の技と和の趣の融合「メープルバターサンド」「かえでのもなか」

オープンに先駆けて実施した内覧会でも話題となった、あんこや和紅茶などの日本の素材を使った新しいスタイルのスイーツです。

「メープルバターサンド」は、ペカンナッツ入りのメープルバタークリームと小倉あんをザクっと香ばしいクッキーでサンドした、芳醇な一品。(1個 521円)

メープルバターサンド





「かえでのもなか」は、メープルキャラメル、小倉あん、ダックワーズをカエデ模様のもなかで挟んだ、洋の濃厚さと和の趣が響き合う新感覚スイーツです。(1個 481円)

かえでのもなか





・桐箱入りのプレミアムパウンドケーキ

特別な贈り物にぴったりな、見た目にも美しいパウンドケーキを贅沢に桐箱に入れてご提供します。

「琥珀の極み～和栗と楓のケーク～」は、茨城県産の笠間栗ペーストと和栗の刻みを練り込んだ生地に、メープルシロップのウッディな香りが重なる、余韻深い一品。(1本 6,201円)

琥珀の極み～和栗と楓のケーク～





「柑橘の極み～柑橘とはちみつのケーク～」は、カナダ産百花はちみつと3種の柑橘(瀬戸内レモン・オレンジ・みかん)にベルガモットのアロマをまとわせた、季節限定の爽やかなケーキ。(1本 5,801円)

柑橘の極み～柑橘とはちみつのケーク～





・シェフの技が光るプチガトー(生ケーキ)

はちみつのスペシャリテ「フルール・ミエル」は、5種のはちみつを使い分け、柑橘と紅茶が爽やかに香るムースケーキ。蜂の巣をかたどったジュレがみずみずしさを演出します。(1個 871円)

フルール・ミエル





メープルのスペシャリテ「アンブラージュ」は、収穫時期の異なる3種のメープルシロップをパーツごとに使い分け、キャラメルとの相乗効果でカエデの奥深い余韻を引き出したケーキ。(1個 871円)

アンブラージュ





※価格は全て税込みです。









■シェフパティシエ 中島祐介 プロフィール

2024年に「パティスリーQBG」シェフパティシエに就任。国内最大級の洋菓子コンクール「ジャパン・ケーキショー東京」にて、2021年(飴細工部門)、2022年(コンフィズリー部門)と2年連続で部門最高賞に輝き、2部門制覇を達成。

コンクールで磨き抜かれた卓越した技は、自然からの恵みに優しく寄り添った「何度でも食べたくなる味」を生み出すために注がれており、素材本来の魅力を最大限に引き出すスイーツ作りを続けています。









■新店舗情報

店舗名 ： パティスリーQBG 日本橋三越本店

所在地 ： 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館地下1階 洋菓子

TEL ： 03-3241-3311(大代表)

営業時間 ： 午前10時～午後7時30分

Webサイト： https://www.qbg-alfa.jp/









■クインビーガーデン 会社概要

1931年創業。養蜂業からスタートし、95年目を迎えた天然甘味料の専門メーカー。

「自然の恵みをピュアな姿で」をモットーに、世界中の産地から厳選したはちみつやメープルシロップ、アガベシロップを日本全国にお届けしています。

また、カナダ大使館協力のもと、プロの菓子・パン職人向けの「メープルスイーツコンテスト」を主催し、メープル製品の日本への普及に努めているほか、洋菓子ブランド「パティスリーQBG」「Lady Bear(レディベア)」を展開し、天然甘味料の魅力をスイーツという形で発信しています。









■会社概要

商号 ： 株式会社クインビーガーデン

代表者 ： 代表取締役社長 青木 均

所在地 ： 〒424-0876 静岡県静岡市清水区馬走北2番8号

設立 ： 1931年8月

事業内容： はちみつ・メープルシロップ・ローヤルゼリー等の蜂産品の製造販売、

洋菓子ブランドの運営

URL ： https://qbg.co.jp/