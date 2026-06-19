HATTRICK、シンガーソングライター・杉本琢弥氏による「杉本琢弥 熊本地震復興「バッテン」プロジェクト Charity Auction」を開催









熊本県出身のシンガーソングライター。 熊本県出身のシンガーソングライター。





熊本地震から10年、杉本琢弥氏が故郷・熊本への想いを込めた復興応援プロジェクト「バッテン」杉本琢弥氏は、熊本出身のシンガーソングライターです。2023年にメジャーデビューし、TikTokでは、「熊本の彼氏」として熊本弁による彼氏感をテーマとした動画を投稿。フォロワー数は現在121万人を超え、SNS総フォロワー数は207万人を突破しています。熊本地震復興「バッテン」プロジェクトは、2016年に発生した熊本地震から10年を迎える2026年を機に、故郷への想いを形にする復興応援プロジェクトです。当時はまだアーティストとして駆け出しであり、自身の想いを十分に届けることができなかった経験から、「今だからできること」として本プロジェクトを立ち上げました。音楽を通じて熊本の魅力や復興の歩みを全国へ発信し、地元の記憶を風化させないこと、そしてこれからの熊本をさらに元気にしていくことを目的に始動しました。プロジェクトソング「バッテン」は、熊本弁で「でも」「しかしながら」を意味する「バッテン」と、掛け合わせることを表す「×」、さらに仲間の証といったさまざまな意味をタイトルに込め、その想いを歌詞に反映した楽曲です。熊本の復興への願いと未来への希望を込めて制作されました。熊本地震復興プロジェクトソング「バッテン」のミュージックビデオで着用されたジャージを出品このたび「HATTRICK Auction」で開催する「杉本琢弥 熊本地震復興「バッテン」プロジェクトCharity Auction」では、熊本地震復興プロジェクトソング「バッテン」のミュージックビデオ内で実際に着用されたジャージに、本人の直筆サインを入れて出品いたします。出品するジャージは、熊本県立鎮西高等学校ダンス部の皆さんの協力のもと撮影されたミュージックビデオで実際に着用されたものです。杉本琢弥氏とダンス部の皆さんが共に踊った思い出が詰まった貴重なアイテムとなっています。ファンの皆さまはもちろん、熊本復興支援の想いに共感いただける皆さまにとっても、特別な機会となるオークションです。なお、本オークションの収益は、必要経費を除き、平成28年熊本地震の復興支援に活用されます。HATTRICKでは今後も、スポーツやエンターテインメントの現場で生まれるアイテムを通じて、新たなファン体験の創出と価値の最大化に取り組んでまいります。■杉本琢弥氏 コメント熊本が震災にあい、復興し続けて10年。僕としても「今自分にできること」を探して自身の書いた曲と共に「バッテンプロジェクト」として音楽活動を共にしております。今、アーティストやインフルエンサーとしてこの立ち位置にいるからこそ微力ながら復興に携われることをありがたく思います。もちろんこの一年をまず大事にその先も発信し続けれるように活動に尽力していきます。■杉本琢弥 熊本地震復興「バッテン」プロジェクト Charity Auction 概要・開催期間：2026年6月22日（月）18：00 〜 2026年6月28日（日）22：00・出品商品：熊本地震復興プロジェクトソング「バッテン」のミュージックビデオで着用されたジャージ（本人直筆サイン入り）・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3664※詳細はオークションページをご確認ください。■杉本琢弥氏プロフィールくまもと大好き大使。2023年メジャーデビュー。TikTokでは、「熊本の彼氏」として熊本弁による彼氏感をテーマに動画を投稿し、フォロワー数は現在121万人。SNSの総フォロワー数は207万人を突破。アーティストだけに留まらずラジオパーソナリティ、俳優、モデルなどマルチな活動で活躍の幅を広げる。■HATTRICKについてバリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）■株式会社VanCia 概要・設立：2015年10月・代表者：代表取締役 岩重 祐子・本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-14-6 オーツースリービル 4階・事業内容：タレント・アーティストのマネジメント及びプロデュース業務、コンサート・ライブ・舞台公演の企画制作、音楽・映像等のコンテンツ及びそのＣＤ・ＤＶＤその他の記録物の企画制作・配信・出版、及び販売、テレビ・ラジオ・デジタルコンテンツ等の番組企画、制作、音楽原盤企画・制作・URL：https://www.vancia-ent.com/■バリュエンスジャパン株式会社 概要・設立：2019年9月10日・代表者：代表取締役 冨田 光俊・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。