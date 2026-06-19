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【名城大学】マリンライフスタイルブランド「muta MARINE」がオフィシャルサプライヤーに決定 本学ヨット部と共に「U23ワールド学生マッチレース」挑戦
名城大学（愛知県名古屋市、学長：野口光宣）体育会ヨット部は6月21日〜25日にデンマークのリベルト海峡・ミゼルファートで開催される「U23ワールド学生マッチレース（U23 World University Match Racing Championship）」に日本代表として出場します。
これにあたり、muta JAPAN株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山北耕三）が展開するマリンライフスタイルブランド「muta MARINE」が本学ヨット部のオフィシャルサプライヤーに決定し、世界へ挑むチームをウェア提供で後押しすることになりました。
【１．ポイント】
・名城大学ヨット部は、2026年3月に愛知県豊川市三河みとマリーナで開催された「2026全日本ユースマッチレース選手権」で準優勝し、世界大会「U23ワールド学生マッチレース」への出場権を獲得
・マリンライフスタイルブランド「muta MARINE」が本学ヨット部のオフィシャルサプライヤーに決定し、世界大会に挑む学生たちの一体感を演出
・2026年に開学100周年を迎えた節目の年に、学生チームが北欧の海で世界の強豪に挑戦
【２．muta MARINEについて】 https://muta-japan.com/
muta JAPAN株式会社が展開するマリンライフスタイルブランド「muta MARINE」。「海」をコンセプトにしたライフスタイルブランド「muta」から生まれたマリンラインで、ファッション性と機能性を兼ね備えたウェアやバッグ、アクセサリーなどを展開しています。ラグジュアリーなデザインと遊び心を取り入れたアイテムは、マリンスポーツやゴルフ、タウンユースまで幅広いシーンで活用され、世代や性別を問わず支持を集めています。スポーティーでありながら上質さを追求した独自の世界観を特徴とし、国内外のリゾートシーンやアクティブライフスタイルを彩るブランドとして注目されています。全国の直営店やセレクトショップを通じて展開し、多彩なコラボレーションも積極的に行っています。
【３．muta MARINEからの提供品について】
世界大会という大舞台に挑む学生たちの姿勢と、マリンカルチャーを大切にする同ブランドの理念が重なり、今回のサポートが実現しました。
ブラックを基調としたウェアとキャップには、muta MARINEのロゴマークに加え、名城大学のロゴマークや日本代表として挑むことを示すワンポイントもあしらわれています。
【４．U23ワールド学生マッチレース（U23 World University Match Racing Championship）について】
23歳以下のトップセーラーによるマッチレース世界一決定戦として開催。2023年に第1回大会が行われ、今回が4回目の開催。
開催期間：2026年6月21日（日）〜25日（木）
開催地：デンマーク・リベルト海峡／ミゼルファート
本学出場メンバー：三浦光ノ介（理工学部４年）、 山本浩輝（理工学部３年） 、佐藤日和（都市情報学部３年）、中野希梨（理工学部2年）、 藤浪賢太郎（理工学部2年） 、古川晴規（理工学部2年）
【５．コメント】
●名城大学体育会ヨット部 主将 三浦光ノ介
「muta MARINEのサポートを力に変え、名城大学の代表、日本の代表として最後まで自分たちらしく戦い抜きます」
●名城大学体育会ヨット部 コーチ 森 由美子
「学生たちの挑戦を後押しいただけることは大きな励みです。名城大学ヨット部らしく前向きに戦ってきます」
【６．お問い合わせ先】
・名城大学 渉外部広報課
ＴＥＬ： ０５２−８３８−２００６
ＦＡＸ： ０５２−８３３−９４９４
Email ： koho@ccml.meijo-u.ac.jp
・muta JAPAN株式会社
ＴＥＬ： ０３−６７２１−０３４７
ＦＡＸ： ０３−６７２１−０３４９
Email ： info@muta-japan.com
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
これにあたり、muta JAPAN株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山北耕三）が展開するマリンライフスタイルブランド「muta MARINE」が本学ヨット部のオフィシャルサプライヤーに決定し、世界へ挑むチームをウェア提供で後押しすることになりました。
・名城大学ヨット部は、2026年3月に愛知県豊川市三河みとマリーナで開催された「2026全日本ユースマッチレース選手権」で準優勝し、世界大会「U23ワールド学生マッチレース」への出場権を獲得
・マリンライフスタイルブランド「muta MARINE」が本学ヨット部のオフィシャルサプライヤーに決定し、世界大会に挑む学生たちの一体感を演出
・2026年に開学100周年を迎えた節目の年に、学生チームが北欧の海で世界の強豪に挑戦
【２．muta MARINEについて】 https://muta-japan.com/
muta JAPAN株式会社が展開するマリンライフスタイルブランド「muta MARINE」。「海」をコンセプトにしたライフスタイルブランド「muta」から生まれたマリンラインで、ファッション性と機能性を兼ね備えたウェアやバッグ、アクセサリーなどを展開しています。ラグジュアリーなデザインと遊び心を取り入れたアイテムは、マリンスポーツやゴルフ、タウンユースまで幅広いシーンで活用され、世代や性別を問わず支持を集めています。スポーティーでありながら上質さを追求した独自の世界観を特徴とし、国内外のリゾートシーンやアクティブライフスタイルを彩るブランドとして注目されています。全国の直営店やセレクトショップを通じて展開し、多彩なコラボレーションも積極的に行っています。
【３．muta MARINEからの提供品について】
世界大会という大舞台に挑む学生たちの姿勢と、マリンカルチャーを大切にする同ブランドの理念が重なり、今回のサポートが実現しました。
ブラックを基調としたウェアとキャップには、muta MARINEのロゴマークに加え、名城大学のロゴマークや日本代表として挑むことを示すワンポイントもあしらわれています。
【４．U23ワールド学生マッチレース（U23 World University Match Racing Championship）について】
23歳以下のトップセーラーによるマッチレース世界一決定戦として開催。2023年に第1回大会が行われ、今回が4回目の開催。
開催期間：2026年6月21日（日）〜25日（木）
開催地：デンマーク・リベルト海峡／ミゼルファート
本学出場メンバー：三浦光ノ介（理工学部４年）、 山本浩輝（理工学部３年） 、佐藤日和（都市情報学部３年）、中野希梨（理工学部2年）、 藤浪賢太郎（理工学部2年） 、古川晴規（理工学部2年）
【５．コメント】
●名城大学体育会ヨット部 主将 三浦光ノ介
「muta MARINEのサポートを力に変え、名城大学の代表、日本の代表として最後まで自分たちらしく戦い抜きます」
●名城大学体育会ヨット部 コーチ 森 由美子
「学生たちの挑戦を後押しいただけることは大きな励みです。名城大学ヨット部らしく前向きに戦ってきます」
【６．お問い合わせ先】
・名城大学 渉外部広報課
ＴＥＬ： ０５２−８３８−２００６
ＦＡＸ： ０５２−８３３−９４９４
Email ： koho@ccml.meijo-u.ac.jp
・muta JAPAN株式会社
ＴＥＬ： ０３−６７２１−０３４７
ＦＡＸ： ０３−６７２１−０３４９
Email ： info@muta-japan.com
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/