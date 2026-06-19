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学生が授業で制作した俳句コミック（コミ句）を展示する「みんなのコミ句展」を明治大学理工学部が生田キャンパスで開催 6月25日（木）〜7月8日（水）
明治大学理工学部は、総合文化ゼミナール「場所のコミック」受講中の理工学部学部生および「コミック文化特論」受講中の理工学研究科大学院生が制作した俳句コミック、略して「コミ句」を展示した「みんなのコミ句展」を6月25日（木）から開催します。
6月26日（金）には、オープニングイベントとして学生バンドによる演奏と学生たちによるクリエイティブな成果発表を行います。
俳句の精神に着想を得た3コマという短い形式で、学部生が「ランドマーク」、大学院生が「絵と言葉を組み合わせて意味をつくる」をテーマに、生田の風景や学生生活などを思い思いに描いています。それぞれの個性あふれる作品をぜひご覧ください。
【明治大学理工学部「みんなのコミ句展」】
日時 6月25日（木）〜7月8日（水） 平日9:00〜21:30 土9:00〜18:30 日、休館日（6月30日（火））は閉室
会場 生田キャンパス（神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1） 生田図書館Gallery Zero（センターフォレスト1F）
内容 学部生・大学院生が制作したコミ句（俳句コミック）の展示
対象 一般・学生
費用 無料
申込方法 申込不要
主催 明治大学理工学部 コミック・アーツ研究室 原瑠美
オープニングイベント 内容：学生バンドによる演奏と学生たちによるクリエイティブな成果発表 日時：6月26日（金）17：30〜 出演： microBERNESE（理工学部・農学部生バンド） たこなお（理工学研究科物理学専攻） 辛雨蒅（理工学研究科総合芸術系） ほにゃら書店（高橋剛史、菅原珠己）
▼本件に関する問い合わせ先
経営企画部広報課
住所：03-3296-4082
FAX：03-3296-4087
メール：koho@mics.meiji.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
6月26日（金）には、オープニングイベントとして学生バンドによる演奏と学生たちによるクリエイティブな成果発表を行います。
俳句の精神に着想を得た3コマという短い形式で、学部生が「ランドマーク」、大学院生が「絵と言葉を組み合わせて意味をつくる」をテーマに、生田の風景や学生生活などを思い思いに描いています。それぞれの個性あふれる作品をぜひご覧ください。
日時 6月25日（木）〜7月8日（水） 平日9:00〜21:30 土9:00〜18:30 日、休館日（6月30日（火））は閉室
会場 生田キャンパス（神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1） 生田図書館Gallery Zero（センターフォレスト1F）
内容 学部生・大学院生が制作したコミ句（俳句コミック）の展示
対象 一般・学生
費用 無料
申込方法 申込不要
主催 明治大学理工学部 コミック・アーツ研究室 原瑠美
オープニングイベント 内容：学生バンドによる演奏と学生たちによるクリエイティブな成果発表 日時：6月26日（金）17：30〜 出演： microBERNESE（理工学部・農学部生バンド） たこなお（理工学研究科物理学専攻） 辛雨蒅（理工学研究科総合芸術系） ほにゃら書店（高橋剛史、菅原珠己）
▼本件に関する問い合わせ先
経営企画部広報課
住所：03-3296-4082
FAX：03-3296-4087
メール：koho@mics.meiji.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/