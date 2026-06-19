学生が授業で制作した俳句コミック（コミ句）を展示する「みんなのコミ句展」を明治大学理工学部が生田キャンパスで開催 6月25日（木）〜7月8日（水）

学生が授業で制作した俳句コミック（コミ句）を展示する「みんなのコミ句展」を明治大学理工学部が生田キャンパスで開催 6月25日（木）〜7月8日（水）