【玉川大学出版部】美と科学が融合する1冊、長谷川政美・黒田清子著 『ジョン・グールド鳥類図譜でたどる鳥の進化』を6月に刊行

【玉川大学出版部】美と科学が融合する1冊、長谷川政美・黒田清子著 『ジョン・グールド鳥類図譜でたどる鳥の進化』を6月に刊行