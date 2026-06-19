白馬五竜、6月20日からグリーンシーズン営業開始。高山植物園では鮮やかに咲き誇る花々が見頃に

株式会社五竜

株式会社五竜（所在地：長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長：伊藤英喜、通称：白馬五竜）は、2026年6月20日（土）よりグリーンシーズンの通常営業を開始します。白馬五竜高山植物園では、6～10月にかけて約300種200万株の高山植物が咲き誇り、都会の喧騒を離れて心も身体もリフレッシュできる癒やしの時間を皆様にご提供いたします。今年もさまざまなコンテンツや新サービス、新メニューをご用意しておりますので、雄大な北アルプスの自然と希少な高山植物を五感で楽しめるグリーンシーズンの白馬五竜にぜひお越しください。

白馬五竜高山植物園 公式サイト：https://www.hakubaescal.com/shokubutsuen/(https://www.hakubaescal.com/shokubutsuen/)

2026年グリーンシーズンの注目トピック

- グランドオープン日の6月20日にはオープニングデーイベントを開催- レストラン「緑の食卓」では信州サーモン丼など登山客向けボリュームメニューを強化- 人気のガレットを山頂レストラン「ALPS360」でも提供開始。月替りのデザートガレットも- 白馬五竜で育てたハーブやエディブルフラワー、蕎麦粉や旬のフルーツを使ったスイーツが新登場- 今年からペットのゴンドラ乗車が完全無料。人と動物が共存するペットフレンドリー施設に- ガイドツアーや植物ワークショップなど、植物園を楽しめるイベントをシーズン通して開催- 7月18日・19日の2日間、大町市の幻のお店「やまびこパン」のドーナツを数量限定販売- 8月30日、今年で3回目となる「白馬オーガニックマーケット」を開催- ガイドアプリ「ポケット学芸員」の登録植物が2倍に増え、韓国語と簡体中国語が追加

白馬五竜グリーンシーズン、スタート！

冬はスキー場「エイブル白馬五竜」を運営する白馬五竜は、グリーンシーズンになると標高1,515mの高山植物園に変わります。早期開園期間を経て6月20日（土）より通常営業を開始し、7月上旬にはヒマラヤの青いケシ、7月中旬にはコマクサが見頃となり、その後も季節によって次々と開花する植物をお楽しみいただけます。

昨年で開園25周年を迎えた白馬五竜高山植物園には、全国ここでしか見られない希少な花や植物が多く植生しており、「山の保全活動」を第一の目的に今年もますますパワーアップして営業します。山麓と山頂にあるレストランでは、蕎麦やガレット、ハーブや花を使った華やかなスイーツ、季節を感じるドリンクなど、五感で植物園を味わえるメニューが充実します。定番の蕎麦に加え、今年は登山客向けのボリュームメニューも増やしました。高山植物を思う存分楽しめるサービスを充実させ、誰もが山の豊かさを感じられる施設を目指します。

雪の降らない期間の自然への恩返しをテーマに2000年に開園した白馬五竜高山植物園は、昨年25周年を迎えました。2026年5月には、ライチョウ保護増殖事業が評価され、植物園として「環境大臣賞（第80回愛鳥週間 令和8年度 野生生物保護功労者表彰）」を受賞することができました。環境省が定める「自然共生サイト」にも認定されており、株式会社五竜として「長野県SDGs推進企業」にも登録されています。

喧騒と無縁の美しい山の上で、自然の魅力を五感を使ってたっぷり味わえるのが白馬五竜の魅力です。夏から秋にかけてゆるやかに変化する高山植物たちの表情と、季節ごとに行うイベントをお楽しみください。

白馬五竜高山植物園 園内マップ

【営業日／時間】

ゴンドラ・リフト 運行日程

通常開園 : 6月20日（土）～10月18日（日） 毎日営業

8人乗りゴンドラ「テレキャビン」に乗って約8分で到着。 園内の一番上までは展望リフトでラクラク上がれます。ゴンドラ・リフトの運行時間は日によって異なりますので、公式サイト内の運行カレンダーをご覧ください。

ゴンドラ・リフト運行情報 https://www.hakubaescal.com/shokubutsuen/gondola/cal/

【料金】

※高山植物園の入園料は無料

※アルプス展望リフトは、運行日フリー乗車

通常料金（6,9,10月）

ゴンドラ往復 大人2,600円、小人（中高生を含む）1,300円

ピーク料金（7,8月）

ゴンドラ往復 大人3,000円、小人（中高生を含む）1,500円

グランドオープン日の6月20日にはオープニングデーイベントを開催

白馬五竜高山植物園の開園日、初めてのオープニングデーイベントを開催します。残雪と新緑が織りなす絶景の中、新メニューの大試食会や特別なグリーンマーケットを楽しめる貴重な機会となります。園内では早くも可憐な高山植物たちが顔を覗かせ始めておりますので、夏のスタートの日はぜひ白馬五竜へお越しください。

１. ヴィクトワール・シュヴァルブラン・村男III世 登場 ＆ アルプホルン演奏

白馬村のキャラクターが登場し、北アルプスらしさを感じられるアルプホルンの演奏を楽しめます。

２. 新メニュー大試食会 ️

山頂レストラン「ALPS360」に今年から加わる新メニューを味わえる特別な試食会。信州ガレット、専属パティシエ特製の新作スイーツなどを、贅沢にテイスティングしていただけます。※限定300食で終了します

３. 植物苗の販売イベント「HAKUBA GREEN MARKET」

白馬コルチナ・イングリッシュガーデン主催の特別なグリーンマーケット。地域の有名ガーデンや生産者など計7店舗が出店します。生産者やガーデナー、肥料のエキスパートから、育て方のコツや植栽レイアウトのヒントなど直接アドバイスを受けながら自分に合った植物を探してみませんか。

【出店者 (順不同)】

こもれび、グラウカ、山田園芸、畑や かとうふぁーむ、ハイポネックスジャパン、白馬コルチナ・イングリッシュガーデン、白馬五竜高山植物園

【開催日時】2026年6月20日(土) 9:00～15:00 (雨天決行/荒天中止、中止の場合は前日にSNSでご案内します)

【場所】白馬五竜 ゴンドラ乗り場 とおみ駅前広場

【駐車場】無料 (白馬五竜の駐車場をご利用ください)

【その他】

・マイバッグや苗を持ち帰る箱などを持参してお越しください。

・主催：白馬コルチナ・イングリッシュガーデン

・お問い合わせ：cortina.garden2013@gmail.com

登山客向け丼メニュー、パティシエによる本格スイーツなど充実の新メニュー

今年の白馬五竜グルメは、「蕎麦、スイーツ、登山客向け」がキーワード。定番人気の蕎麦打ち職人による本格手打ち蕎麦に加え、蕎麦では物足りない登山客に向け、信州サーモン丼、季節の野菜が入った天丼をメニューのラインナップに加えました。天丼はリクエストを受けて復活したメニューです。

また、山麓レストランで人気だったガレットを、今年は山頂レストラン「ALPS360」でも提供します。自家燻製白馬豚ハム・ハーブチーズガレット、自家燻製信州サーモン・地野菜ガレット、のほか、季節のフルーツを使った月替りのデザートガレットもおすすめで、7月は「桃ガレット」が登場する予定です（※材料が入荷し次第）。白馬ガレット認定クレーピエの作るガレットを、開放感あるテラス席で北アルプスの絶景を眺めながらお楽しみいただけます。

白馬五竜でしか味わえない、植物園らしさを感じられるボタニカルスイーツもラインナップを強化します。蕎麦粉や旬のフルーツ、植物園のテラスで育てたハーブやエディブルフラワーを使用したスイーツを、白馬五竜専属のパティシエが心を込めてご提供します。ドリンクは昨年人気だったスイカジュースに加え、旬のフルーツを使ったスムージーも加わります。

今年からペットのゴンドラ乗車が完全無料。人と動物が共存するペットフレンドリー施設に

白馬五竜ではこれまで、ペットフレンドリー施設を目指してペット連れの入園を受け入れており、期間限定での受け入れを経て、昨年より全期間でのペット入園が可能になりました。ゴンドラ乗車についてはペット券400円を頂戴しておりましたが、今年からペットのゴンドラ乗車が完全無料となります。白馬五竜の将来あるべき姿として、多様な人々が訪れる場所にしたいという思いがあり、他のお客様や植物園の保全と共存できることを大切に、毎年少しずつ対応を進めてきました。白馬五竜ならではの自然を大切な家族（ペット）と共に過ごしていただける場所づくりを目指してまいります。

ガイドツアーや植物ワークショップなど、植物園を楽しめるイベントをシーズン通して開催

植物園をもっと楽しんでいただけるイベントを今年はさらに充実させ、シーズンを通して開催いたします。イベント情報は随時更新していきますので、公式サイトをご確認ください。

6月20日 オープニングデーイベント

6月20日 植物苗の販売イベント「HAKUBA GREEN MARKET」

6月28日 ＦＭ長野ハイキング

7月18～20日 園内無料ガイド

8月8～11日 葉っぱたたき染体験

9月19日～23日、10月10日～12日 苔テラリウムワークショップ

白馬五竜のイベント情報 https://www.hakubaescal.com/shokubutsuen/event/events/

7月18日・19日の2日間、大町市の幻のパン屋「ヤマビコパン」のドーナツを数量限定販売

大町で月に2回だけオープンするの幻のパン屋「ヤマビコパン」が五竜と初コラボ！国産小麦と自家製酵母、厳選した素材で作る特製ドーナツを数量限定でご用意します。売り切れ次第終了となりますので、この機会をぜひお見逃しなく。

ヤマビコパンInstagram https://www.instagram.com/yamabiko_pan/

8月30日、今年で3回目となる「白馬オーガニックマーケット」を開催

地元の農家さんを支えたいという思いで白馬五竜として協力し、今年で3回目の開催となります。地元の無農薬野菜や加工食品、ハンドメイド作品など、オーガニックをテーマにこだわりのものが集まります。マーケット開催を通して、地元の農家さんや生産者さん同士が繋がり、また観光にお越しになるお客様との出会いも生まれる機会になれば嬉しいです。

ガイドアプリ「ポケット学芸員」の登録植物が2倍に増え、韓国語と簡体中国語が追加

昨年より導入した高山植物のガイドが聞けるアプリ「ポケット学芸員」がさらにパワーアップいたします。ご自身のスマートフォンにアプリをダウンロードし、園内で植物の近くに掲出されている番号を入力すると、その植物の解説を閲覧できるサービスです。登録植物が昨年の34種類から今年は66種類と約2倍に増え、さらに多くの植物について知っていただけるようになりました。対応言語も韓国語と簡体中国語が追加となり、インバウンド観光客のお客様にも白馬五竜の高山植物についての理解を深めていただけます。

株式会社五竜および「白馬五竜」について

株式会社五竜は、長野県北安曇郡白馬村において、ウィンターシーズンにはスキー場「エイブル白馬五竜」を、冬季以外のグリーンシーズンにはスキー場の一部を「白馬五竜高山植物園」として運営しています。通年営業の山岳観光地「白馬五竜」として、ここにしかない雄大な北アルプスの大自然を守りながら大切に管理・手入れし、四季折々の表情を最大限に楽しんでいただくお手伝いをしています。

所在地：〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城22184-10

TEL：0261-75-2101

アクセス： 東京方面から約4時間、名古屋方面から約3.5時間、大阪方面から約5.5時間

公式HP：https://www.hakubaescal.com

植物園公式HP：https://www.hakubaescal.com/shokubutsuen/

採用特設サイト：https://www.goryu-hakuba.com/recruit

【白馬五竜高山植物園 概要】

標高1515mの山頂エリアに広がる日本最大の高山植物園。8人乗りゴンドラ「テレキャビン」に乗って約8分で到着し、6月から10月にかけて300種以上200万株の高山植物をお楽しみ頂けます。

冬はスキー場として営業しますが、スキー場開発によりこの土地が本来もつ植生を失うことのないよう、20年以上にわたり丁寧に管理して守ってきた歴史があります。長野県はその特異な地理により、南北東西の異なる環境で生息する高山植物が国内で最もミックスして植生する土地です。明治時代から識者に指摘され、正式に植物園協会に登録された当園では、その貴重で稀有な植物たちをを間近で観察できる場所を目指しています。

【エイブル白馬五竜 概要】

長野県北部北アルプス山麓に位置し世界有数のパウダースノーに恵まれたスキー場。併設のスキー場Hakuba 47 Winter Sports Parkと合わせて一山のスキー場では長野県来場者数トップ。夏季はスキー場の一部が国内最大の高山植物園「白馬五竜高山植物園」となる。昭和45年創業以来革新的な経営を続け、東洋初のテレキャビンを導入、高山植物園の造成、恋人の聖地第一号選定、国内唯一スキー場でのISO14001取得や再生可能エネルギー100%営業などの実績があります。地域環境の特性を活かし地元に根付いた年間観光を目指して、持続可能性のある観光索道業を継続しています。

【株式会社五竜 会社概要】

社名：株式会社五竜

代表：代表取締役 伊藤 英喜

所在地：〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城22184-10

設立：昭和45年8月

資本金：1,000万円

事業内容：スキー場・高山植物園の経営

お問い合わせ先：info@hakubaescal.com