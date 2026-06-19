放送開始45周年記念 「北の国から スペシャルコンサート」ドラマの舞台となった、富良野での公演開催が決定！さだまさし・渡辺俊幸が音楽監督、螢役・中嶋朋子をスペシャルゲストに迎える特別な一夜

株式会社サンライズプロモーション

1981年にフジテレビ系で放送が開始された、ドラマ史に残る不朽の名作「北の国から」。 田中邦衛演じる黒板五郎とその子供、純（吉岡秀隆）、螢（中嶋朋子）の家族が、北海道、富良野の大自然を舞台に繰り広げる、小さな家族の大きな愛の物語です。人間的な魅力あふれる多彩な登場人物と、心に残る数々の名場面は当時圧倒的な支持を受け、連続ドラマ24回の放送後も、1983年に放送された『’83冬』から『2002遺言』まで、8本のスペシャル版が放送されました。その後も数多くのファンの声に応え、幾たびも再放送され、今も北海道、富良野市のロケ地には数多くの人が訪れています。

このドラマを語る上で欠かせないのが、さだまさしによるドラマ音楽です。ハミングのみで歌われる、日本人なら誰もが知る名曲「北の国から－遙かなる大地より」はもちろん、「純のテーマ」「螢のテーマ」など美しい音楽の数々は、様々なシーンと共に視聴者の心に刻み込まれました。耳にするだけで富良野の風景や、出演者の顔、セリフを思い出させてくれるドラマ音楽の傑作です。

この度、「北の国から」放送開始45周年を記念して、ドラマを彩った名曲をトップミュージシャンで編成するスペシャルバンドで楽しむ「北の国から スペシャルコンサート」を7月の東京国際フォーラム ホールA公演に加え、8月9日にドラマの舞台、北海道・富良野にある富良野演劇工場にて開催することが決定しました。

音楽監督にはさだまさしの他、長年にわたり、プロデューサー、アレンジャーとして、さだまさしの音楽活動を支えてきた渡辺俊幸が参加します。更にステージ上に設置するスクリーンには、ドラマの名場面を映し出し、映像と極上の音楽で「北の国から」の世界にじっくりと浸っていただきます。

また、さだまさしが音楽制作の秘話やドラマへの想いを語るトークコーナーを設けるほか、ドラマの熱烈なファンとして知られるますだおかだ増田をゲストに迎え、その熱いドラマ愛をたっぷり披露します。そして今回、スペシャルゲストとして螢役を演じた中嶋朋子の出演が決定。ドラマの歴史を共に歩んできた中嶋だからこそ語ることのできる貴重なエピソードや当時の思い出を語りながら、「北の国から」の魅力を振り返るプレミアムなトークをお届けします。

放送開始から45年を経た今なお、多くの人々の心に生き続ける「北の国から」。その舞台となった富良野の地で、映像と音楽、そして出演者たちの言葉を通じて作品の世界を改めて体感いただける、一日限りのスペシャルコンサートにぜひご期待ください。

公演概要

【公演名】 「北の国から スペシャルコンサート」

【日時】 2026年8月9日（日）開場 16:00 開演16:30

【会場】 富良野演劇工場（北海道富良野市中御料）

【出演・音楽監督】 さだまさし

【指揮・音楽監督】 渡辺俊幸

【演奏】 北の国からスペシャルバンド

【ゲスト】 ますだおかだ増田

【スペシャルゲスト】 中嶋朋子

【料金】 全席指定 9,000円（税込）

【主催】 UHB北海道文化放送/フジテレビジョン/サンライズプロモーション

【制作】 PLoT/サンライズプロモーション

【特別協力】 倉本聰

【協力】 一般財団法人倉本財団/NPO法人 ふらの演劇工房/一般社団法人 ふらの観光協会/

F.C.S.(フラノ・クリエイティブ・シンジケート)

【お問い合わせ】 富良野演劇工場 0167-39-0333 (10:00～17:00)

【チケット】 2026年7月13日(月)10:00～ 富良野演劇工場 TEL : 0167-39-0333 (10:00～17:00)

【公演HP】 https://www.fujitv.co.jp/kitanokunikara-concert/