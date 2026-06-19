Miu Miu Beauty 六本木ヒルズで期間限定ポップアップイベントを開催

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チャン・ウォニョンのアンバサダー就任を記念した期間限定POP UPイベントを開催。

新フレグランス「Miutine オードパルファム」のローンチおよび、チャン・ウォニョンの日本・韓国Miu Miu Beautyアンバサダー就任を記念し、東京都港区・六本木ヒルズにて期間限定のポップアップイベントを開催いたします。

会場では、Azzurro Blue（アズーロブルー）を基調としたMiu Miuらしい世界観の中で、Miutineの香りを体験いただけるほか、特設フォトブースなどのスペシャルコンテンツをお楽しみいただけます。

【イベント概要】

イベント名：Miu Miu Beauty’s POP UP in Roppongi Hills

開催期間：2026年7月1日（水）～ 7月12日（日）

営業時間：11:00 ～ 20:00（※7月2日（木）のみ 11:00 ～ 15:00）

会場：六本木ヒルズ ヒルズカフェ 2F（〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ ヒルサイド 2F）

■ チャン・ウォニョン ― Miu Miuスピリットを体現する存在

チャン・ウォニョンは、世界的K-POPグループIVEのメンバーとして活躍するグローバルアーティストであり、同世代を象徴するカルチャーアイコンとして広く認知されています。音楽活動に留まらず、ファッションおよびビューティーシーンにおいても、次世代を代表する存在として注目を集めている。洗練されたエレガンスと若々しい大胆さを兼ね備えた彼女のスタイルは、従来のフェミニニティの概念にとらわれることなく、“自由に自分らしい美しさを定義する”世代を象徴しています。

その上品さと遊び心が共存する二面性は、クラシックな洗練とさりげない反骨精神が共存するMiu Miuの美学とも重なり、Miu Miu Beautyとのシナジーを体現するアンバサダーとして、理想的な存在です。

ミュウミュウ ビューティ ピーアール

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