Nordic、Apple Find MyとGoogle Find Hub対応の小型プロトタイピングプラットフォーム「nRF54L15 Tag」を発表

ノルディック・セミコンダクター株式会社

低消費電力ワイヤレス接続ソリューションのグローバルリーダーであるNordic Semiconductor(https://www.nordicsemi.jp/)は、小型のプロトタイピングプラットフォームの新製品「nRF54L15 Tag(https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF54L15-Tag)」を発表しました。資産管理タグやBluetooth(R)トラッカーをはじめ、Apple Find MyおよびGoogle Find Hub対応製品など、超低消費電力ワイヤレスIoT機器の試作開発（PoC）を迅速に進めることができます。

nRF54L15 Tagは、高精度な位置検知を実現するBluetooth Channel Sounding、エッジAI、Matter over Threadに対応しており、低消費電力、高い設計自由度、短期間での製品化を実現する開発プラットフォームです。

nRF54L15 Tagは、Nordicの超低消費電力Bluetooth SoC「nRF54L15(https://www.nordicsemi.jp/products/nrf54l15/)」を搭載しています。nRF54Lシリーズの次世代2.4GHz無線と高性能プロセッサを採用し、優れた処理性能と超低消費電力を両立しています。また、デュアルアンテナ構成によりBluetooth Channel Soundingによる距離測定の精度と信頼性を高めるほか、各種センサーを搭載することでエッジAIやMatter対応アプリケーションの試作にも最適です。電源にはCR2032コイン電池を採用し、長期間のバッテリー駆動を実現しています。低消費電力加速度センサーが動きを検知するとシステムをウェイクアップし、それ以外の時間はディープスリープ状態を維持することで、高い応答性を維持しながら消費電力を大幅に抑えます。

Nordic Semiconductor でプロダクト・マーケティング・ディレクターを務めるPetter Myhreは、次のように述べています。「Apple Find MyやGoogle Find Hubのようなユーザー参加型探索ネットワークは、資産管理タグやBluetoothトラッカーだけでなく、多くのコンシューマーIoT製品に欠かせない機能となっています。nRF54L15 Tagは、これらの技術を活用した製品開発をより迅速に進められるよう設計しました。Nordicが提供しているApple Find MyおよびGoogle Find Hub向けSDKを補完するハードウェアプラットフォームとして位置付けています」

Apple Find MyとGoogle Find Hubの両エコシステムに対応

nRF54L15 Tagは、通信機能、各種センサー、演算性能を小型フォームファクターに統合し、低消費電力IoTデバイスの開発期間を大幅に短縮します。Apple Find MyとGoogle Find Hubはいずれも、Bluetooth Low Energy（LE）と周囲のスマートフォンを利用してGPSを使用することなくタグの位置を検出するユーザー参加型探索ネットワークです。Nordicは、超低消費電力SoCとnRF Connect SDKにより両エコシステムへの対応を実現しています。同SDKにはApple Find MyおよびGoogle Find Hub向けロケータータグを開発するためのサンプルコードも用意されています。

nRF54L15 Tagは、資産管理用途に適した長寿命バッテリー、小型設計、高精度な距離検知を実現しています。さらに、内蔵6軸IMUを利用したジェスチャー認識や異常検知などのエッジAIアプリケーションにも対応します。また、大容量メモリを搭載することで、Apple Find MyとGoogle Find Hubの両ネットワークに同時対応する高度な製品設計も可能です。

Bluetooth Channel Soundingにより、高精度かつセキュアな距離測定を実現し、物品探索や位置検知の精度をさらに向上させます。

Bluetooth Channel Soundingによる高精度な位置検知

nRF54L15 Tagは、Bluetooth 6.0に対応したBluetooth Channel Soundingの評価プラットフォームとしても利用できます。nRF54Lシリーズの最新無線技術を小型バッテリー駆動デバイスに搭載し、実際の利用環境で高精度かつ安全な距離測定技術を迅速に評価できます。

nRF54L15 Tagは、Nordicのエンドツーエンドの開発環境の一部として、nRF Connect SDK、認証済みプロトコルスタック、すぐに利用できるサンプルコードに加え、テストおよびアプリケーション開発ツールをサポートしています。これらのハードウェア、ソフトウェア、開発エコシステムを組み合わせることで、開発者はBluetooth Channel Soundingを活用した試作開発から、量産を見据えた製品設計までシームレスに移行できます。

Matter対応スマートホーム機器の試作にも最適

nRF54L15 TagはMatter対応スマートホーム機器の試作にも適しています。内蔵環境センサーは気圧、温度、湿度、ガス濃度（CO2を含む）を測定できるため、Matter対応気象ステーションなどの開発に利用できます。さらにMatter over Threadを標準サポートしており、スマートホーム向けPoCを短期間で構築できます。

幅広いマルチプロトコルに対応

直径33mmのコンパクトな設計により、タグ、Bluetoothトラッカー、リモコン、ウェアラブル機器などの試作に適しています。Bluetooth LE、Bluetooth Channel Soundingに加え、Matter over Thread、Zigbee、Bluetooth Mesh、Amazon Sidewalk、独自2.4GHzプロトコルに対応し、最大4Mbpsの高速通信を実現します。

すぐに開発が開始可能

nRF54L15 Tagにはファームウェアがあらかじめ書き込まれており、ドキュメント、回路図、部品表、Gerberデータ、レイアウトファイルも提供されます。nRF54Lシリーズ開発キットのDEBUG OUTポートに接続するだけでプログラミングやデバッグが行えるほか、OTA（Over-the-Air）によるファームウェア更新にも対応しています。また、GPIOピンを利用してセンサーやLED、ボタンなどを追加し、容易に機能拡張できます。

提供開始

nRF54L15 TagはNordic国内販売代理店を通じて提供しています。詳細および購入方法については、Nordic SemiconductorのnRF54L15 Tag製品ページ(https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF54L15-Tag)をご覧ください。

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Nordic Semiconductorについて

Nordic Semiconductorは、低消費電力ワイヤレス接続ソリューションにおけるグローバルリーダーであり、ハードウェア、ソフトウェア、開発ツール、クラウドによるライフサイクルサービスまでを網羅した包括的なプラットフォームを提供している。これにより、接続型製品の開発を簡素化・加速するとともに、製品ライフサイクル全体にわたって信頼性の高い性能を実現しています。1983年に設立され、本社をノルウェーに置くNordicは、世界中で約1,450名の従業員を擁しています。Bluetooth(R) Low Energy（Bluetooth LE）のパイオニアとして業界を牽引してきた同社は、セルラーIoT、Wi-Fi、Matter、Thread、Zigbee、DECT NR+、NTN／衛星通信などへとワイヤレスソリューションの領域を拡大してきました。2025年には、Memfaultの買収によりチップからクラウドまでをカバーする提供価値を強化し、高度なデバイス監視機能やクラウドベースのオブザーバビリティを、同社の包括的なワイヤレス製品ポートフォリオに追加しました。Nordicの技術およびソリューションは、コンシューマー、ヘルスケア、産業分野において、安全性が高く、拡張性に優れ、エネルギー効率の高い接続型製品の実現を可能にし、よりスマートでつながる世界の発展を支えています。詳細はこちら（https://www.nordicsemi.com(https://www.nordicsemi.com/)）をご参照ください。