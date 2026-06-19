株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は、アイスクリーム商品の価格改定を実施いたしますのでお知らせします。

食品市場を取り巻く環境におきましては、人件費、物流費や光熱費の高騰、原料資材の価格が依然として高く推移しております。

弊社といたしましては、これまで品質を維持しながら合理化・効率化によりコストアップを吸収する努力を続けてまいりましたが、これ以上の企業努力によるコストアップの吸収は困難な状況となっております。

つきましては、やむを得ず下記商品について価格改定を実施させていただきます。

弊社では引き続き企業努力によるコスト削減に努めつつ、更なる品質の向上を目指し、お客様にご満足いただける商品を開発してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

１.価格改定商品群

・市販用アイスクリーム 35品

２.改定商品の出荷時期

・2026年7月1日（水）弊社出荷分より 市販用アイスクリーム 2品

・2026年9月1日（火）弊社出荷分より 市販用アイスクリーム 30品

・2026年10月1日（木）弊社出荷分より 市販用アイスクリーム 3品

※詳細は下記をご確認ください

以上

市販用アイスクリーム価格改定商品一覧表

市販用アイスクリーム価格改定商品（35品）

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/