『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全55+8種が集結する世界で唯一の特設自販機が浅草寺に登場

株式会社伊藤園

株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）が展開する世界No.1の無糖緑茶飲料ブランド「お～いお茶」（※1）は、2026年6月22日（月）より販売開始する、2025年シーズンに大谷選手が放った63本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION（以下『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）」の販売を記念し、2026年6月19日（金）より世界で唯一の『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』自動販売機が、東京都台東区の浅草寺に登場します。また「お～いお茶ミュージアム」（東京都港区）にて『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』の特別展示を6月23日（火）より開始します。合わせて、6月12日（金）に公開した180秒の特別TV-CMも放映します。

（※1）ギネス世界記録TM認定 記録名「最大の無糖緑茶飲料ブランド（最新年間売上）」・正式英語記録名：Largest unsweetened green tea RTD brand - retail, current・記録対象ブランド：「お～いお茶」ブランド・対象年度：2025年1月～12月

全55＋8種のボトルが集結！世界で唯一全種類が集う『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』自動販売機が期間限定登場

『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』 の発売を記念して、2026年6月19日（金）より、全55+8種のイラストが描かれた「お～いお茶 緑茶」が集結した、世界で唯一の『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』自動販売機が東京都台東区の浅草寺に登場します。本自動販売機のデザインには、1号・17号・27号・40号・45号・ポストシーズン1号のメモリアルなホームランのイラストが連結で描かれており、側面には全55＋8種全てのイラストも描かれている特別デザインです。『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』の全55+8種のラインアップを選んで購入できるのは浅草寺の自動販売機のみとなります。圧巻のバリエーションの中から、ご自身のお好みのデザインを選んでご購入いただける特別な機会をぜひお楽しみください。

※お好みのデザインを選んで購入できるのは設置から1週間程度を予定しており、以降はデザインをお選び頂けない、ランダムでの販売となります。在庫状況により売り切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜「お～いお茶」大谷翔平ボトル自動販売機 設置概要＞

設置場所 ：東京都台東区 浅草寺 宝蔵門横

設置期間 ：2026年6月19日（金）13:00 ～ 7月20日（月）（終了時間未定）

販売製品 ：お～いお茶 緑茶 600mlペットボトル『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』

※浅草寺への問い合わせはお控えください。

※購入できる製品は『「お～いお茶 緑茶」大谷翔平ホームランボトル』600mlペットボトルのみです。

大谷選手が選んだ”お気に入りのホームランボトル“は、優勝マジックが点灯した「第45号」！

全55＋8種のホームランボトルの中から大谷選手が選んだ”ホームランボトル“は、優勝へのマジックが点灯した2025年8月24日のパドレス戦で放った「45号」でした！この45号はホームランを放った後の右手を挙げて背番号を背負い走る後ろ姿が印象的なデザインです。

SNSでは、6月12日（金）より、大谷選手が63本のボトルから選んだお気に入りの1本を当てるキャンペーンを展開しており、当選した方の中から抽選で、イラストポスターをプレゼントします。さらにSNSでは大谷選手が「45号」を選ぶ様子を収めた特別映像も公開されています。

URL： https://youtu.be/qYwJOfTx5yw

「お～いお茶ミュージアム」にて、全55+8種が楽しめる特別展示がスタート

「お～いお茶」が、時代や人々の生活の変化に寄り添ってきた取り組みを発信する「お～いお茶ミュージアム」（東京都港区）にて、『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』の特別展示を、2026年6月23日（火）から期間限定で実施します。本展示では、全55＋8種の『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』の展示をはじめ、大谷選手のホームランシーンを紡いだ180秒の特別TV-CMやメイキング映像を放映いたします。

＜『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』特別展示 概要＞

開催日 ：2026年6月23日（火）～ 8月30日（日）

※休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）

※終了期間は変更になる可能性があります。

場所：お～いお茶ミュージアム（https://www.ochamuseum.jp/oiocha-mus/）

実施内容 ：『「お～いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全55+8種のディスプレイ展示

大画面モニターでの180秒TV-CM、SNSキャンペーン正解発表のメイキング映像の放映

入館料：無料

「Green Tea for Good」とは

「Green Tea for Good」とは、グローバルアンバサダーの大谷選手と当社で2024年7月に立ち上げたグローバル社会貢献プロジェクトです。第1弾の取組みとして、当社が2010年度から取組んでいる「お茶で日本を美しく。」プロジェクトを世界にも広がるようにアップデート。2024年7月から「お～いお茶」ブランドの飲料・リーフ製品の売上の一部などを活用し、日本全国での活動に加えてアメリカ・カリフォルニア州トーランスでの桜の植樹活動や、アメリカ・ハワイ・オアフ島カピオラニ公園での清掃活動をはじめ、世界5か国の地域で保全活動を実施するなど展開を拡大しています。さらに2025年からは、大谷選手が恩師から受けた「ゴミを拾うことは幸福を拾うこと」という教えに紐付き、実際に試合中にゴミを拾う姿から着想を得たゴミの収集や分別を推進する活動「ゴミ拾いしなくっ茶」を発足し、MLB(TM) TOKYO SERIES presented by Guggenheimの開幕戦や、大谷選手の母校であり「ゴミを拾う」「掃除をする」文化が根付く花巻東高等学校の皆様とともに活動を実施しています。



本プロジェクトは、2026年7月に3年目を迎えます。引き続き、グローバルアンバサダーである大谷選手とともに、国内外で森林・水・生物多様性の保全活動などを実施してまいります。

Green Tea for Good サイト：https://www.itoen.jp/greenteaforgood/

大谷翔平選手プロフィール

1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重102kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」を確立し、2016年にはパ・リーグMVPに輝きチームを日本一へ導く。2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団し、ア・リーグ新人王を受賞。2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPを受賞。2023年には2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPに輝いた。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB初の「50本塁打、50盗塁」を達成、2年連続2つのリーグでの本塁打王と打点王を獲得し、MLB史上初となる2年連続3度目の満票でのシーズンMVPを受賞した。2025年、投手復帰を果たし本格的な二刀流が完全復活。自己最多の55本塁打を記録し、３年連続・４度目の満票でナ・リーグMVPを受賞など、輝かしい活躍を収めた。今後の更なる活躍から目が離せない。