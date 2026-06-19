東京・深川にてヤマタネ主催　創業記念日ドローンショー「この街と、次の100年へ」開催

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ（代表取締役社長：河原田 岩夫、以下「当社」）と株式会社ドローンショー・ジャパン（代表取締役：山本 雄貴、以下「ドローンショー・ジャパン」）は、当社創業日である2026年７月3日（金）に、ヤマタネ深川営業所（東京都江東区越中島）管内の上空にて、当社主催ドローンショー「この街と、次の100年へ」を開催いたします。本イベントは、地域社会への感謝と活性化に貢献するとともに、日々の暮らしを支える当社の事業を光のエンターテインメントとして地域の皆様にお届けし、社員一人ひとりが自らの仕事と社会との繋がりを分かち合う機会とすることを目的としています。

【「この街と、次の100年へ」開催概要】

・日時： 2026年7月3日（金） 20:00～20:15（予定）

・場所：ヤマタネ深川営業所管内 上空（東京都江東区越中島）

・内容：1,000機のドローンによる光のエンターテインメント（観覧無料）

【開催に込めた想い ～感謝とワクワクの共有～】

当社は「『続く』を支える。」をコーポレートメッセージとして掲げ、物流・食品・情報・不動産といった日々の暮らしに不可欠な社会インフラサービスを提供しています。

2024年の創業100周年記念式典で実施したドローンショーが地域の方々から大変好評を得たことをきっかけに、2025年7月にドローンショー・ジャパンと業務提携を締結いたしました。本年より自社施設の空域を活用した定期開催（年10回程度）を通じ、越中島エリアの新たな価値創造にチャレンジしております。

本ドローンショーは、両社の協業後初となる、当社主催のドローンショーです。今回はドローンショー・ジャパン協力のもと、ショーの構成や演出もすべて当社の従業員が考案いたしました。当たり前のように続いていく日常の裏側にある当社の「仕事」と当社グループ社員の「想い」を、誰もが笑顔になれる光のエンターテインメントとして演出いたします。また、日頃より当社を支えてくださる地域の皆さまやステークホルダーの皆さまへ感謝の気持ちをお届けするとともに、社員一人ひとりが、自らの仕事の先にある街や暮らしを実感し、働く誇りと「ワクワク」を再発見する機会と位置付けております。

【「この街と、次の100年へ」開催概要（詳細）】

主催：ヤマタネ

運営：ドローンショー・ジャパン

日時：2026年７月３日（金） 20:00～20:15（予定）

※雨天・強風等により実施時間の変更、または中止になる可能性があります。予めご了承

下さい。最新情報はドローンショー・ジャパン公式 SNS[X]（https://x.com/droneshowjp）及び当社HP（https://www.yamatane.co.jp/）をご確認ください。

場所：東京都江東区越中島 ヤマタネ深川営業所上空

機体数：1,000機

※ドローンショー・ジャパンが開発する国産唯一のドローンショー専用機体

『DSJ MODEL-X』を使用

今回のドローンショーは、ヤマタネ深川営業所上空にて展開し、隅田川方面に向けて繰り広げられます。なお、観覧場所は設けておりませんが、マップ内の【黄色枠のエリア】（隅田川の対岸・新川周辺エリアなど）からは、ドローンショーを正面から綺麗にご覧いただけます。

＜備考＞

・ マップ内の【黒枠のエリア】（大島川水門テラス連絡橋から越中島公園を含む川沿い）は、視角の関係上、観覧には適しておりません。

・ ヤマタネ深川営業所管内は私有地につき、立ち入り禁止とさせていただいております。

・ 安全なドローンショー運営のため、周辺に警備員を配置いたします。

・ 開催日当日は、ドローンの作動音などが発生する可能性がございます。ご迷惑をおかけ

いたしますが、万全の注意を払い開催いたしますので、何卒ご理解ご協力の程よろしく

お願いいたします。

【各社について】

■株式会社ヤマタネ

ヤマタネグループは、1924（大正13）年の創業以来、時代のニーズを捉えながら事業領域を拡大してまいりました。現在では、物流、食品、情報、不動産の４事業を展開しています。“「続く」を支える。”というコーポレートメッセージのもと、サステナビリティを軸に、地域社会との共創や持続可能な価値提供に注力しています。 近年では、本社が所在する越中島エリアにおいて、自社の所有地を活用したイベントの開催、近隣でのイベントへの参加を通じて地域活性化にも取り組み、地域ブランディングや観光振興を目的としたプロジェクトを推進しております。同時に、こうした社会を支える事業活動の原動力となる社員の活性化を経営の最優先課題と位置付けています。社員一人ひとりが自らの仕事に「遣り甲斐」と「誇り」を持ち、チャレンジ精神溢れる企業文化を醸成することで、企業価値の向上を図ることを経営の基本方針としております。

■株式会社ドローンショー・ジャパン

ドローンショー・ジャパンは、日本国内においてドローンショーを主な事業とするリーディングカンパニーであり、実績数の多さだけでなく、日本で唯一ドローンショー専用機体「DSJ MODEL-X」の開発・製造も手がける企業です。夜空を舞台に、数百～数千機規模のLED搭載ドローンを活用し、光と音による圧倒的な空間演出を提供しています。 同社は、ドローンの飛行制御・映像演出・楽曲との同期などを高度に統合し、エンターテインメント性と安全性の両立を実現しています。航空法などの関係法令を順守した安全な運営体制のもと、地方自治体や企業、イベント主催者と連携しながら、観客に感動を届ける空中演出を数多く手がけています。