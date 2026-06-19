第3回青春BL小説コンテスト入賞作品『ムカつくけど、お前しか無理』他「BeLuck文庫」 新刊２作品6月20日(土) 発売

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「ベリーズカフェ」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は「この恋、ずっと見守りたい！」をコンセブトとした青春BLレーベル「BeLuck文庫」の新刊２作品を2026年6月20日(土)より発売いたします。

■BeLuck文庫 新刊情報 https://novema.jp/bookstore/beluck/202606

『俺と大ちゃんの終わらない夏』

著者：伊達きよ、イラストレーター：飾

本体価格：730円+税、ISBN：978-4-8137-1946-5

【あらすじ】 平凡で能天気な書道部員・立野と、将来を約束された無口な野球部エース・大ちゃんは、家が近所の同級生であり──実は中学からの恋人同士だったりする。同じ高校へ進学するも、ちぐはぐな二人は一緒にいるだけで不思議がられてしまう日々。それでものんびり自然体のままそばにい続ける立野は、プレッシャーを背負っている大ちゃんにとって、御守りよりも大切な存在で──「俺は、本当に立野が好きなんだ」「今は、大事なもんしか掴まないようにしてる」眩しくて愛おしい、かけがえのない瞬間を描いた至極の青春BL。

『ムカつくけど、お前しか無理』

著者：藤海さや、イラストレーター：甘頼

本体価格：730円+税、ISBN：978-4-8137-1947-2

【あらすじ】 儚い容姿の優等生・篠宮は、じつはジャンクフードが大好物の腹黒男子。ある日、ネカフェでストレス発散をしていたら、不良と噂される同級生・氷室に目撃され…!? 本性を黙っていてもらう交換条件として、篠宮は氷室にしぶしぶ勉強を教えることに。しかしその先に待っていたのは、ゲームもお菓子も好きなだけ与えられる甘やかし生活で──!? さらに氷室は「素顔のほうが可愛いのに」なんてサラッと煽ってくるようになり…。「お前といると、完璧じゃなくなる」 ──容姿ギャップ男子がお互いをさらけ出す同級生BL！ 第3回青春BL小説コンテスト特別賞受賞作品。

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2184-99799490824fb552488e1ab21a4ffeac.pdf