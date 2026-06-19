バター菓子専門店「“薫るバター” Sabrina（サブリナ）」より、新商品「ボンポワン」が2026年6月19日（金）発売！梅田・新宿にて先行販売開始

株式会社プレジィール

2026年6月19日（金）より、阪急うめだ本店および京王百貨店 新宿店にて先行発売

“薫るバター”をコンセプトに、フランス産発酵バターを使った様々なスイーツが並ぶバター菓子専門店「“薫るバター” Sabrina（サブリナ）」から、新商品「ボンポワン」が登場。2026年6月19日（金）より、阪急うめだ本店および京王百貨店 新宿店にて先行発売いたします。ころんと可憐な丸いフォルムと、ザクザクとした食感が楽しい、発酵バターの薫りとコクが広がる新しいパイ菓子です。

思わず笑顔がこぼれる至福のザクザク食感と発酵バターのコク「ボンポワン」

職人による手折りのパイをしっかりと膨らませることで、心地よい“サクッ、ザクッ”とした至福の食感を実現しました。フランス産発酵バターの豊かな薫りとコクをお楽しみいただけます。

ころんと可愛い粒の中には、自家製シロップを纏わせたアーモンドダイスを包み込みました。

砂糖をふりかけてカリッと艶やかに焼き上げており、ローストアーモンドの香ばしさとともに味わいのアクセントになっています。一口でしあわせな気分になれるパイ菓子です。

ボンポワン 8個入

価格：税込 1,188円（本体価格 1,100円）

発売日：2026年6月19日（金）

※梅田店・新宿店 先行発売

ボンポワン 12個入

価格：税込 1,620円（本体価格 1,500円）

発売日：2026年6月19日（金）

※梅田店・新宿店 先行発売

ボンポワン 16個入

価格：税込 2,160円（本体価格 2,000円）

発売日：2026年6月19日（金）

※梅田店・新宿店 先行発売

バター菓子専門店「“薫るバター” Sabrina（サブリナ）」

Sabrina（サブリナ）は、“薫るバター”をコンセプトに、フランス産発酵バターを主役にしたお菓子が揃います。世界中のバターから厳選した薫り、旨味、コクをご堪能ください。

朝の情報番組で「東京駅で聞いた贈って喜ばれるお土産」でTOP5に選出されるなど、連日行列のできる人気のスイーツ店です。

【先行販売概要】

店舗：薫るバターSabrina（サブリナ） 阪急うめだ本店

場所：阪急うめだ本店 地下1階

営業時間：10:00～20:00 ※施設に準ずる

店舗：薫るバターSabrina（サブリナ） 京王百貨店 新宿店

場所：京王百貨店 新宿店 MB階

営業時間：10:00～20:30（日・祝は20:00まで） ※施設に準ずる

【薫るバターSabrina（サブリナ）店舗一覧】

・グランスタ東京店

・阪急うめだ本店

・博多阪急店

・京王百貨店 新宿店

・東武百貨店 池袋本店

・東武百貨店 船橋店