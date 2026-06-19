【6月20日発売】SNIPEER × freewaters、釣り場から街まで履ける限定コラボサンダル登場

ライクス株式会社

カリフォルニア発のフットウェアブランド「freewaters（フリーウォータース）」は、フィッシングアパレルブランド「SNIPEER（スナイパー）」との限定コラボレーションモデル「SNIPEER × freewaters Cloud9 Slide」を、2026年6月20日（土）12:00よりSNIPEER ONLINE限定で発売します。

本モデルは、水に浮きやすく乾きやすい軽量設計を備えた、水辺のアクティビティに適したスライドサンダルです。ボートフィッシングやカヤック、カヌー、キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、街履きにも取り入れやすいデザインで、釣り場から日常まで幅広く活躍します。

SNIPEERが掲げる「釣りを通じて自然や生き物を大切にしたい」という想いと、freewatersが取り組む水環境保全への姿勢が重なり、自然を楽しむ人の足元に寄り添う限定モデルとして誕生しました。

■ プロダクトの3大特徴

【快適性】

長時間の釣行を支える、freewaters独自のCloud9フットベッド ベースモデルにはfreewaters独自開発の「Cloud9（クラウドナイン）フットベッド」を採用。柔らかさだけではなく適度な反発性と安定性を兼ね備え、長時間の移動や釣行時の立ち姿勢をサポートします。ボートフィッシングや岸釣り、キャンプなど、長時間足を使うシーンでも快適な履き心地を提供します。

【水辺対応】

ボートやカヤック、サップでも使いやすい、浮きやすく乾きやすい軽量設計 水辺での使用を想定して設計された軽量素材を採用。万が一水面に落としても浮きやすく、濡れても乾きやすい仕様のため、ボート釣りやカヤック、カヌーなどのアクティビティでも活躍します。遊びに集中したいアングラーの足元を快適に支えます。



【コラボ背景】

自然を楽しみ、守る。SNIPEERとfreewatersに共通する価値観 SNIPEERが掲げる「自然や生き物を大切にする」という想いと、freewatersが取り組む水環境保全活動は高い親和性を持っています。釣りを楽しむことは自然と向き合うこと。その価値観を共有する両ブランドだからこそ実現した、機能性だけでなくメッセージ性も持つコラボレーションモデルです。

【商品概要】

商品名：SNIPEER × freewaters Cloud9 Slide

発売日：2026年6月20日（土）12:00

販売場所：SNIPEER ONLINE限定

販売URL：https://www.snipeeronline.com

カラー：BLACK

サイズ：23cm～28cm

【About SNIPEER】

2004年にスタートしたフィッシングアパレルブランド。

「釣りをする事で、自然や生き物を大切にしたい」という想いを形にし、フィッシングシーンだけでなく街でも使えるアイテムを提案しています。

ブランドコンセプトである「CHILD MIND」を軸に、機能性とファッション性を融合した独自のスタイルを発信し続けています。

https://www.snipeeronline.com

About freewaters

freewatersは2010年にカリフォルニアで誕生したフットウェアブランドです。

生活用水の確保が困難な地域にきれいな水を届けること、地球にやさしい商品作りを心がけること、そして世界で一番履き心地の良いフットウェアを作ること。

freewatersはこの3つの理念を大切にしながらブランド活動を続けています。

サンダルの販売を通じて世界の水問題の改善に取り組むウォータープロジェクトを推進し、安全な水へのアクセスが難しい地域へクリーンウォーター支援を行っています。

また製品には、優れたクッション性と反発力を持つ独自のCloud9フットベッドを採用。

街歩きからアウトドア、旅行まで長時間の使用でも快適な履き心地を提供します。

快適な履き心地と社会貢献、そして環境への配慮を大切にしながら、freewatersはこれからも新しいフットウェアを提案し続けます。

一足のサンダルが、誰かのためになる。

それがfreewatersのブランドミッションです。

オフィシャルWEBサイト：https://freewaters.jp/

instagram：https://www.instagram.com/freewaters_jp/

X ：https://twitter.com/Freewaters_jp

公式オンラインストア：https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/ct_freewaters

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