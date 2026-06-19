【松屋】「松屋」×TVアニメ『ONE PIECE』のコラボ企画が開催決定！　コラボセット・おこさまメニューをご注文でオリジナルグッズをゲット！

株式会社松屋フーズホールディングス

松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、2026年6月30日(火)10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、人気TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボ企画を開始いたします。

■■ キャンペーン概要 ■■

【開催期間】

2026年6月30日(火)AM10：00～2026年10月6日(火)AM9：59

【対象店舗】

全国の松屋

※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」

「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象です。

※店舗により、お取り扱いメニュー・価格が異なる場合がございます。

https://www.matsuyafoods.co.jp/onepiece/2026smthm/(https://www.matsuyafoods.co.jp/onepiece/2026smthm/)

■エルバフ編にちなんだ「巨人盛りセット」と「ONE PIECEセット」を販売！

1品ご注文につき1個「オリジナルアクリルブロック箸置き」が手に入る！

エルバフ編にちなんだ「巨人盛りセット」と「ONE PIECEセット」を販売いたします。コラボセット1品のご注文につき、松屋×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ限定「オリジナルアクリルブロック箸置き」(デザインは全12種類)が1個、ランダムで手に入ります。

【対象店舗】

全国の松屋

※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」

「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象です。

※店舗により、お取り扱いメニュー・価格が異なる場合がございます。

【対象メニュー】

・巨人盛りセット

(特盛のごはんにお肉・玉ねぎが並の3倍のった豪快な一杯に、

オリジナルアクリルブロック箸置きが付いたセット)

※量が多いためご注文の際はご注意ください。

・ONE PIECEセット

(牛めし6種に＋200円（税込）でオリジナルアクリルブロック箸置きが付いたセット)

※「牛めし」「チーズ牛めし」「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「キムチ牛めし」

「鬼おろしポン酢牛めし」「うまトマチーズ牛めし」の6種が対象です。

【販売期間】

2026年6月30日(火)10：00～10月6日(火)9：59 ※なくなり次第終了

※転売を禁止します。

※松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリ―からのご注文も対象です。

※写真・画像はイメージです。

※全12種、種類はお選びいただけません。

※各店舗なくなり次第終了となります。

■第1弾期間中におこさまメニューをご注文で

「オリジナル台紙付きステッカ―」をプレゼント！

第1弾期間中、おこさまメニュー1品のご注文につき、松屋×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ限定「オリジナル台紙付きステッカ-」（デザインは全12種類）を1枚、ランダムでプレゼントします。

【対象店舗】

全国の「松屋」

※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」

「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象です。

※店舗により、お取り扱いメニュー・価格が異なる場合がございます。

【対象メニュー】

・松屋 おこさま牛めしわくわくセット

・松屋 おこさまカレーわくわくセット

【配布期間】

2026年6月30日(火)10：00 ～8月18日(火)9：59 ※なくなり次第終了

※転売を禁止します。

※松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリ―からのご注文も対象です。

※写真・画像はイメージです。

※全12種、種類はお選びいただけません。

※各店舗なくなり次第終了となります。

■第2弾期間中におこさまメニューをご注文で「オリジナルお名前チャーム」をプレゼント！

1品ご注文につき1個「オリジナルフィギュア」をプレゼント！

第２弾期間中、おこさまメニュー1品のご注文につき、松屋×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ限定「オリジナルお名前チャーム」（デザインは全12種類）を1つ、ランダムでプレゼントします。

【対象店舗】

全国の「松屋」

※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」

「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象です。

※店舗により、お取り扱いメニュー・価格が異なる場合がございます。

【対象メニュー】

・松屋 おこさま牛めしわくわくセット

・松屋 おこさまカレーわくわくセット

【配布期間】

2026年8月18日(火)10：00～10月6日(火)9：59 ※なくなり次第終了

※転売を禁止します。

※松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリ―からのご注文も対象です。

※写真・画像はイメージです。

※全12種、種類はお選びいただけません。

※各店舗なくなり次第終了となります。

■WEB抽選で100名様に当たる！「オリジナルコラボどんぶり」！

コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」をWEB抽選で100名様にプレゼントいたします。

ご注文金額合計800円（税込）以上のレシートで応募いただけます。

【当選景品】

・オリジナルコラボどんぶり

※写真・画像はイメージです。

【応募方法】

応募対象期間中に松屋で発行された、ご注文合計金額800円（税込）以上の領収書（食券、レシート、web領収書）を撮影いただき、専用フォームへ必要事項をご入力の上、ご応募ください。

キャンペーンサイト内の「応募フォームはこちら」ボタンからも応募ページにアクセスできま

す。

※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」

「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象です。

【応募対象期間】※この期間に発行されたレシートが応募対象となります

2026年6月30日(火)10：00～10月6日(火)9：59

【レシート応募の受付期間】

2026年6月30日(火)10：00～10月13日(火)23：59

▽応募フォーム

https://mfsmsipcp-onepiece-2026flom.cp.msgs.jp/n/form/bupb/cYY2m3P5pYzUUVWNuX6HQ

■フォロー＆リポストキャンペーンも開催！

「オリジナルアクリルブロック箸置きコンプリートセット」が

抽選で合計20名様に当たる！

キャンペーン期間中に松屋公式Xをフォロー、対象の投稿をリポストするとコラボ限定

「オリジナルアクリルブロック箸置きコンプリートセット」と「松屋ポイント5,000pt」が

合計20名様(各弾10名様ずつ)に当たる抽選に参加できます。

【当選景品】

・オリジナルアクリルブロック箸置きコンプリートセット

・「松屋ポイント5,000pt」

【キャンペーン期間】

第1弾 10名様：2026年6月30日(火)10:00～2026年7月12日(日)23:59

第2弾 10名様：2026年8月18日(火)10:00～2026年8月30日(日)23:59

【松屋公式Xアカウント】

＠matsuya_foods

【景品発送予定日】

第1弾：2026年8月中旬頃

第2弾：2026年9月下旬頃

※写真・画像はイメージです。実物とは一部異なる場合がございます。

＜ONE PIECEとは＞

著者は尾田栄一郎。「週刊少年ジャンプ」1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎える。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数 300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録（当時）し、現在まで初版 300万部を維持。 2012年8月3日発売の 67巻が自己記録を更新する初版 405万部で刊行される。コミックスの全世界での累計発行部数は、2026年3月4日時点で6億部を突破（日本国内の累計発行部数は4億5000万部以上。海外での累計発行部数は１億5000万部以上）。テレビアニメは1999年より、フジテレビ系列で放送を開始し、 2024年に25周年を迎えた。2026年4月5日よりエルバフ編を放送開始。Netflix世界独占配信の実写ドラマ版『ONE PIECE』は、2026年3月10日よりシーズン２を配信。

＜エルバフ編あらすじ＞

原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で1997年より連載中の尾田栄一郎による少年漫画。TVアニメは1999年よりスタートし、現在は巨人の国「エルバフ編」を放送中。麦わらの一味は未来島エッグヘッドから脱出し、巨兵海賊団とともに念願の巨人の島・エルバフに辿り着く。新たな巨人との出会い、そして待望の再会――、規格外の新たな冒険が動き出す！“ひとつなぎの大秘宝”(ワンピース)を巡る海洋冒険ロマン!!

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション