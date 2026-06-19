【松屋】「松屋」×TVアニメ『ONE PIECE』のコラボ企画が開催決定！ コラボセット・おこさまメニューをご注文でオリジナルグッズをゲット！
松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、2026年6月30日(火)10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、人気TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボ企画を開始いたします。
■■ キャンペーン概要 ■■
【開催期間】
2026年6月30日(火)AM10：00～2026年10月6日(火)AM9：59
【対象店舗】
全国の松屋
※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」
「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象です。
※店舗により、お取り扱いメニュー・価格が異なる場合がございます。
https://www.matsuyafoods.co.jp/onepiece/2026smthm/(https://www.matsuyafoods.co.jp/onepiece/2026smthm/)
■エルバフ編にちなんだ「巨人盛りセット」と「ONE PIECEセット」を販売！
1品ご注文につき1個「オリジナルアクリルブロック箸置き」が手に入る！
エルバフ編にちなんだ「巨人盛りセット」と「ONE PIECEセット」を販売いたします。コラボセット1品のご注文につき、松屋×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ限定「オリジナルアクリルブロック箸置き」(デザインは全12種類)が1個、ランダムで手に入ります。
【対象店舗】
全国の松屋
※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」
「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象です。
※店舗により、お取り扱いメニュー・価格が異なる場合がございます。
【対象メニュー】
・巨人盛りセット
(特盛のごはんにお肉・玉ねぎが並の3倍のった豪快な一杯に、
オリジナルアクリルブロック箸置きが付いたセット)
※量が多いためご注文の際はご注意ください。
・ONE PIECEセット
(牛めし6種に＋200円（税込）でオリジナルアクリルブロック箸置きが付いたセット)
※「牛めし」「チーズ牛めし」「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「キムチ牛めし」
「鬼おろしポン酢牛めし」「うまトマチーズ牛めし」の6種が対象です。
【販売期間】
2026年6月30日(火)10：00～10月6日(火)9：59 ※なくなり次第終了
※転売を禁止します。
※松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリ―からのご注文も対象です。
※写真・画像はイメージです。
※全12種、種類はお選びいただけません。
※各店舗なくなり次第終了となります。
■第1弾期間中におこさまメニューをご注文で
「オリジナル台紙付きステッカ―」をプレゼント！
第1弾期間中、おこさまメニュー1品のご注文につき、松屋×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ限定「オリジナル台紙付きステッカ-」（デザインは全12種類）を1枚、ランダムでプレゼントします。
【対象店舗】
全国の「松屋」
※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」
「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象です。
※店舗により、お取り扱いメニュー・価格が異なる場合がございます。
【対象メニュー】
・松屋 おこさま牛めしわくわくセット
・松屋 おこさまカレーわくわくセット
【配布期間】
2026年6月30日(火)10：00 ～8月18日(火)9：59 ※なくなり次第終了
※転売を禁止します。
※松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリ―からのご注文も対象です。
※写真・画像はイメージです。
※全12種、種類はお選びいただけません。
※各店舗なくなり次第終了となります。
■第2弾期間中におこさまメニューをご注文で「オリジナルお名前チャーム」をプレゼント！
1品ご注文につき1個「オリジナルフィギュア」をプレゼント！
第２弾期間中、おこさまメニュー1品のご注文につき、松屋×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ限定「オリジナルお名前チャーム」（デザインは全12種類）を1つ、ランダムでプレゼントします。
【対象店舗】
全国の「松屋」
※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」
「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象です。
※店舗により、お取り扱いメニュー・価格が異なる場合がございます。
【対象メニュー】
・松屋 おこさま牛めしわくわくセット
・松屋 おこさまカレーわくわくセット
【配布期間】
2026年8月18日(火)10：00～10月6日(火)9：59 ※なくなり次第終了
※転売を禁止します。
※松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリ―からのご注文も対象です。
※写真・画像はイメージです。
※全12種、種類はお選びいただけません。
※各店舗なくなり次第終了となります。
■WEB抽選で100名様に当たる！「オリジナルコラボどんぶり」！
コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」をWEB抽選で100名様にプレゼントいたします。
ご注文金額合計800円（税込）以上のレシートで応募いただけます。
【当選景品】
・オリジナルコラボどんぶり
※写真・画像はイメージです。
【応募方法】
応募対象期間中に松屋で発行された、ご注文合計金額800円（税込）以上の領収書（食券、レシート、web領収書）を撮影いただき、専用フォームへ必要事項をご入力の上、ご応募ください。
キャンペーンサイト内の「応募フォームはこちら」ボタンからも応募ページにアクセスできま
す。
※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」
「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象です。
【応募対象期間】※この期間に発行されたレシートが応募対象となります
2026年6月30日(火)10：00～10月6日(火)9：59
【レシート応募の受付期間】
2026年6月30日(火)10：00～10月13日(火)23：59
▽応募フォーム
https://mfsmsipcp-onepiece-2026flom.cp.msgs.jp/n/form/bupb/cYY2m3P5pYzUUVWNuX6HQ
■フォロー＆リポストキャンペーンも開催！
「オリジナルアクリルブロック箸置きコンプリートセット」が
抽選で合計20名様に当たる！
キャンペーン期間中に松屋公式Xをフォロー、対象の投稿をリポストするとコラボ限定
「オリジナルアクリルブロック箸置きコンプリートセット」と「松屋ポイント5,000pt」が
合計20名様(各弾10名様ずつ)に当たる抽選に参加できます。
【当選景品】
・オリジナルアクリルブロック箸置きコンプリートセット
・「松屋ポイント5,000pt」
【キャンペーン期間】
第1弾 10名様：2026年6月30日(火)10:00～2026年7月12日(日)23:59
第2弾 10名様：2026年8月18日(火)10:00～2026年8月30日(日)23:59
【松屋公式Xアカウント】
＠matsuya_foods
【景品発送予定日】
第1弾：2026年8月中旬頃
第2弾：2026年9月下旬頃
※写真・画像はイメージです。実物とは一部異なる場合がございます。
＜ONE PIECEとは＞
著者は尾田栄一郎。「週刊少年ジャンプ」1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎える。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数 300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録（当時）し、現在まで初版 300万部を維持。 2012年8月3日発売の 67巻が自己記録を更新する初版 405万部で刊行される。コミックスの全世界での累計発行部数は、2026年3月4日時点で6億部を突破（日本国内の累計発行部数は4億5000万部以上。海外での累計発行部数は１億5000万部以上）。テレビアニメは1999年より、フジテレビ系列で放送を開始し、 2024年に25周年を迎えた。2026年4月5日よりエルバフ編を放送開始。Netflix世界独占配信の実写ドラマ版『ONE PIECE』は、2026年3月10日よりシーズン２を配信。
＜エルバフ編あらすじ＞
原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で1997年より連載中の尾田栄一郎による少年漫画。TVアニメは1999年よりスタートし、現在は巨人の国「エルバフ編」を放送中。麦わらの一味は未来島エッグヘッドから脱出し、巨兵海賊団とともに念願の巨人の島・エルバフに辿り着く。新たな巨人との出会い、そして待望の再会――、規格外の新たな冒険が動き出す！“ひとつなぎの大秘宝”(ワンピース)を巡る海洋冒険ロマン!!
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション