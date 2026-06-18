『着るように敷く』をテーマにインテリアブランドのRUGHAUSが、ファッションブランド「irojikake」との初コラボレーションを発売。

株式会社RUGHAUS

ラグを中心に、インテリアをオンラインで販売する株式会社RUGHAUS（本社：東京都港区、代表取締役：帯刀嘉晃）は、モデル・紗羅マリーが手がけるファッションブランド「irojikake（イロジカケ）」とのコラボレーションによる限定ラグを発売いたします。

irojikake × RUGHAUS メインヴィジュアル

特設ページ：https://rughaus.jp/pages/collaboration-irojikake

⚫︎コラボレーションの背景

「色を仕掛ける」をコンセプトに、日常に明るさを灯すファッションブランド「irojikake」。そして、ラグを通じて空間にムードとスタイルを提案する「RUGHAUS」。

両ブランドに共通する「色と質感で日常に変化をもたらす」というアプローチから生まれた、『お気に入りの服を選ぶようにラグを選び、インテリアをもっと自由に楽しんでほしい』という共通の想いから、今回の初コラボレーションが実現しました。

ラグはこれまで、あたたかみや心地よさを添えるインテリアアイテムとして親しまれてきました。今回のコラボレーションを通じて、RUGHAUSは従来のインテリアの枠を超え、ファッション性のあるソリッドな視点から、ラグを“空間のムードをつくるもの”として再提案します。

⚫︎コラボ商品コンセプトは『着るように敷く』

デザインは、irojikakeの特徴である「子どもの線」から着想を得た、自由でエネルギーのある表現が特徴。一見大胆でありながら空間に自然と馴染み、やわらかさの中にさりげないエッジを添えます。

カラーは、空間のアクセントになるピンクやネイビー、暮らしに馴染むアイボリーやグレーなど、自分らしく選べるラインナップ。お気に入りの洋服を着たときのように思わず写真を撮りたくなる視覚的な魅力と、素材にはマイクロファイバーポリエステルを使用し、つい触れたくなる心地よさを両立しました。

空間に小さなエッジを加え、日常の中に新しい体験を生み出します。

＜商品説明＞

⚫︎irojikake Bubu ラグ

-Ivory-

-Ash Gray-

-Pink-

【S】110 × 132cm \43,000

【M】160 × 192cm \84,000

⚫︎irojikake Iroiro ラグ

-Ivory-

-Navy-

【1】110 × 165cm \47,000

【2】150 × 225cm \87,500

【3】180 × 270cm \114,500

【4】200 × 300cm \134,500

※本コラボレーションラグは、期間限定での展開を予定しています。

⚫︎リンク

irojikake × RUGHAUS コラボレーション 特設ページ

https://rughaus.jp/pages/collaboration-irojikake

irojikakeコラボラグを使用した、空間のスタイリング事例を紹介！

スペシャルムービー

https://youtube.com/shorts/vf1r28lGwGI?feature=share

ディレクター紗羅マリーの考える、今回のコラボラグのコンセプト。

■ IROJIKAKE（イロジカケ）

2015年デビュー。デザイナーの頭の中の物語（秘密結社に所属するスパイガールズの私服）からスタート。「色を仕掛ける」をコンセプトに、どのシーズンも必ずどこかに色が隠されている。色それぞれが持つ効果や意味が、着る人や目にした人の感情に作用することを目指し、暗闇に咲く花のようにそこがぱっと明るく灯されるようなアイテムを展開。

ウェブサイト: https://irojikake.com

Instagram: @irojikake(https://instagram.com/irojikake)

■紗羅マリー

1986年12月12日生まれ。

10代の頃からファッション誌を中心にモデルとして活動開始。

自身のファッションブランド「irojikake」のデザイナーを務めるなど、幅広い分野で活躍。

Instagram: ＠saramary12(https://www.instagram.com/saramary12/)

■RUGHAUS（ラグハウス）

会社名：株式会社RUGHAUS

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5

代表者：代表取締役 帯刀嘉晃

事業内容：RUGHAUSは、ラグを中心に、家具やインテリアアイテムを展開するインテリアショップです。「ムードとスタイルを、日常に。」をコンセプトに、ラグのテクスチャーや彩り、家具の美しいフォルムを通じて、自分らしいスタイルとムードのある空間づくりを支援しています。

お問い合わせ先

ウェブサイト: https://rughaus.jp/

Instagram: @rughaus_jp(https://www.instagram.com/rughaus_jp/)