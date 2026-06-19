栗田工業株式会社

栗田工業株式会社（本社：東京都中野区、社長：江尻 裕彦、以下「当社」または「クリタ」）は、食品工場等の排水から回収する油脂等を持続可能な航空燃料（SAF；Sustainable Aviation Fuel）の原料として提供することを目指し、「持続可能な航空燃料（SAF）の導入促進に向けた官民協議会」（以下「本協議会」）の流通ワーキンググループ 認証タスクグループ（以下「本TG」）において、国際民間航空機関（ICAO）の定める「CORSIA適格燃料（CEF；CORSIA Eligible Fuel）」(*1)への登録・認証を目指す「パイロット事業者」に選定されました。

公共交通機関のなかで輸送量あたりのCO2排出量が最も多いと算定される航空業界では、脱炭素化への取り組みが急務となっており、ICAOは、対象国の航空事業者に対し段階的なCO2排出量削減への対応を求めています(*2)。こうした流れのなかで、廃食油やバイオマス等を主な原料として製造するSAFは、原油を精製して製造する従来の航空燃料に比べ、ライフサイクル全体で排出するCO2を最大80%程度削減できることから、目標を達成するための有力な手段として、世界各国で製造や導入に係る取り組みが進められています。日本においても、2030年に国内航空会社の燃料使用量の10%をSAFに置き換える目標を掲げ、本協議会を中心に官民による取り組みが進められています。

一方で、SAFの安定的な供給に向けては、原料の多角化や生産技術の確立など、供給基盤の強化が課題となっており、従来の航空関係者以外の企業の参入が活発化しています。しかしながら、温室効果ガス（GHG）の削減効果があるSAFとして認められるためには、その原料や製造手法のCEFへの登録・認証が必要となります。

当社は、社会課題である資源循環およびGHG排出削減への取り組みとして、食品工場における廃棄物の資源化と航空業界の脱炭素化への貢献を目指し、長年培ってきた水処理の技術や知見を活用した、食品工場等の排水に含まれる油脂を効率的に回収する技術や装置に係る実証を進めています。このたびの「パイロット事業者」選定を通じ、国土交通省との課題検討会やコンサルタントとの協議、ICAOへの申請支援などを活用し、早期のCEF登録・認証の取得を目指していきます。また、「パイロット事業者」への選定を機に本TGへ構成員として参加することで、技術的な実現性に加え、回収した油脂をSAF製造事業者へ供給する想定でのビジネススキーム等を含め、SAF原料回収ソリューションとしての実用化・事業化に向けた検討の具体化を進めていきます。

クリタグループは、創立以来培ってきた「“水”に関する知」を駆使し、お客様と社会に「新たな価値」を提供するソリューションや水処理の枠を超えた新規事業などのイノベーションの創出を通じた、持続可能な社会実現への貢献を引き続き目指してまいります。

注）

*1: ICAOの「CORSIA（Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation；国際航空のためのカーボン・オフセットおよび削減スキーム）」において、国際線のCO2排出量削減効果へ公式に算入することが認められている、SAFやLCAF（Lower Carbon Aviation Fuels；通常の化石燃料由来のジェット燃料のうち、従来の精製プロセスよりも温室効果ガスの排出量が少ない低炭素航空燃料）のこと。

*2: 経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイト エネこれ「飛行機もクリーンな乗り物に！持続可能なジェット燃料「SAF」とは？(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/saf.html)」ページ参照。

＜参考URL＞

「持続可能な航空燃料（SAF）の導入促進に向けた官民協議会」ページ（経済産業省(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/saf/index.html)／国土交通省(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk8_000008.html)）