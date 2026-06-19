暗いところで光る！ コキンちゃんとだだんだんが刺繍とシルエットで表現されたTシャツや、お着替えが簡単な総柄甚平など、お部屋でもお外でも楽しめる「光る！シリーズ」が登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、子どもたちに人気のテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の子ども服ブランド「アンパンマンキッズコレクション」より、蓄光加工が施された暗いところで光る、『光る！シルエット刺繍Tシャツ だだんだん』(4,620円 税込)、『光る！花柄らくらく甚平』(各5,830円 税込)などの新作を2026年6月19日(金)より順次販売いたします。

また、商品の発売にあわせて、店頭およびバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ内アンパンマンキッズコレクションオンラインショップ」( https://p-bandai.jp/anpanman-kids/ )にて対象商品をお買い上げのお客様にオリジナルの「光る！うちわ」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

※キャンペーンの対象商品は店頭およびプレミアムバンダイをご確認ください。

※商品販売ページ：https://p-bandai.jp/anpanman-kids/

■商品特長

光る！シルエット刺繍Tシャツコキンちゃん

暗いところでコキンちゃんが大きく浮かび上がるTシャツ。

コキンちゃんのシルエットの中にお花とコキンちゃんのお顔がデザインされており、左裾にはコキンちゃんの刺繍が施されています。

光る！シルエット刺繍Tシャツだだんだん

暗いところでだだんだんが大きく浮かび上がるTシャツ。

だだんだんのシルエットの中に工具モチーフとだだんだんのお顔がデザインされており、左裾にはだだんだんの刺繍が施されています。

光る！ナガネギマンTシャツ

ナガネギマンが大きくプリントされたかっこいいTシャツ。

蓄光加工が施されており、暗いところで見るとネギーおじさんのデザインが出てきます。

バックにもナガネギマンとネギーおじさんのデザイン入りです。

光る！らくらく甚平（花柄／顔柄）

暗いところで光る甚平です。

お花からひょっこりお顔を出したドキンちゃんとコキンちゃんが可愛いらしい花柄と、アンパンマンとたくさんのなかまたちのお顔デザインが賑やかな顔柄の2種類です。

蓄光プリントを施しており、花柄はお花からお顔を出したばいきんまんが、顔柄はホラーマンと星が、暗いところで光ります。スポッとかぶれるタイプで着脱しやすいのがポイントです。

プカプカ雲柄光るパジャマ

暗いところでトップスとボトムのプリントが光る半袖パジャマです。

雲の中でプカプカ浮かぶアンパンマンとなかまたちが可愛らしいデザインです。

暗いところでは、トップスはクリームパンダ、あかちゃんまん、めいけんチーズ、ボトムはアンパンマンが光ります。

■キャンペーン

2026年6月19日(金)より、店頭およびバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて対象商品をお買い上げのお客様には、暗いところで光るオリジナルの「光る！うちわ」をプレゼント！

・対象商品：光る！半袖Tシャツシリーズ、光るパジャマ、光る！らくらく甚平

https://p-bandai.jp/anpanman-kids/a064/list-da10-n0/

・付与条件：対象商品を１点お買い上げにつき、オリジナルの「光る！うちわ」を１点プレゼント

※店頭でのキャンペーン詳細はこちら

https://anpanman-kc.jp/news/2026061902/

※バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でのキャンペーン詳細はこちら

https://anpanman-kc.jp/news/2026061903/

■商品概要

・商品名 ：光る！シルエット刺繍Tシャツ コキンちゃん

・価格 ：4,620円(税込)

・カラー ：オフ白

・サイズ展開：80、90、100、110、120cm

・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000252559/

・商品名 ：光る！シルエット刺繍Tシャツ だだんだん

・価格 ：4,620円(税込)

・カラー ：ブラック

・サイズ展開：80、90、100、110、120cm

・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000252560/

・商品名 ：光る！ナガネギマンTシャツ

・価格 ：4,180円(税込)

・カラー ：オフ白

・サイズ展開：80、90、100、110cm

・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000252561/

・商品名 ：光る！花柄らくらく甚平

・価格 ：5,830円(税込)

・カラー ：オフ白

・サイズ展開：90、100、110、120cm

・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000252556/

・商品名 ：光る！顔柄らくらく甚平

・価格 ：5,830円(税込)

・カラー ：レッド

・サイズ展開：90、100、110、120cm

・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000252557/

・商品名 ：プカプカ雲柄光るパジャマ

・価格 ：4,950円(税込)

・カラー ：ピンク／ブルー

・サイズ展開：80、90、100、110、120cm

・商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000252562/

・販売期間 ：2026年6月19日(金)～順次販売開始

・発売元 ：株式会社バンダイ

※素材は商品ページをご確認ください。

商品一覧ページ

https://p-bandai.jp/anpanman-kids/list-pa20-n0/

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※写真の色味は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※通販サイトでの手数料、送料に関しては通販サイトのページをご確認ください。

※キャンペーン応募に際しての応募方法と注意事項の詳細に関しましてはキャンペーンページをご確認ください。

■「それいけ！アンパンマン」について

やなせたかし氏の原作による児童向けTVアニメです。

原作は、1973年に月刊絵本「キンダーおはなしえほん」に「あんぱんまん」として発表されました。1988年に日本テレビ系にてTVアニメ「それいけ！アンパンマン」として放送が開始され、2018年にはアニメ放映30周年を迎えました。また2009年には、登場キャラクター数世界一でギネス認定を受け、現在も記録を更新中です。

主人公であるアンパンマンと、たくさんの楽しいなかまたちが繰り広げるゆかいなストーリーは、親子で楽しめる作品として長年愛され続けています。

■「アンパンマンキッズコレクション」について

「ANPANMAN KIDS COLLECTION／アンパンマンキッズコレクション」は【着ているだけで笑顔になる】をコンセプトに、“アンパンマンといつでも一緒にいたい”という子ども達の夢をかなえるコレクションです。現在、日本全国の百貨店・ショッピングモールで11店舗を展開しています。

衣料はベビーサイズ、キッズサイズ(ボーイズ・ガールズ)、お子様とのお揃いのコーディネートが楽しめる大人サイズを展開しています。また、バッグ類や帽子、靴などの雑貨類も取り揃え、トータルコーディネートが楽しめるブランドとなっています。

アンパンマンキッズコレクション公式サイト https://anpanman-kc.jp/