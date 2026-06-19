【昭和西川】DeNA「セルフコンディショニング月間」にて、パフォーマンス向上につながる睡眠セミナーと寝具体験会を実施

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、株式会社ディー・エヌ・エー(以下、DeNA)の「セルフコンディショニング月間」の一環として、従業員様向けに「寝具から考える睡眠改善セミナー」を開催しました。睡眠を通じて働く人のコンディションづくりとウェルビーイング向上を支援する今回のセミナーでは、日常で実践できる睡眠環境改善のポイントや、自分に合った寝具・枕の選び方をご紹介しました。

■DeNAの健康月間にあわせて「睡眠セミナー」を実施

「セルフコンディショニング月間」は、従業員のウェルビーイング向上を目的に、毎年5月～6月に行われている取り組みです。DeNAでは、従業員の心身のコンディションづくりを重視しており、今回はその取り組みにあわせて、昭和西川が睡眠に関する実践的な情報をお伝えしました。

■睡眠がパフォーマンスに与える影響と、日常でできる改善策をご提案

当日は、睡眠が日中のコンディションやパフォーマンスに与える影響をはじめ、日常生活の中で今日から取り入れられる睡眠環境改善のポイントについて解説。睡眠時間の確保だけでなく、睡眠環境を整えることや、日々の習慣を見直すことの大切さについて具体例を交えながらわかりやすく説明しました。

正しい寝姿勢、スムーズな寝返り、寝具選びのポイント

また、快眠の鍵となる正しい寝姿勢やスムーズな寝返りの重要性についても解説しました。あわせて、睡眠の質を高めるための寝具の選び方や、自分に合った枕を知るためのポイントにも触れ、日々の睡眠環境を見直す視点を提示しました。昭和西川株式会社ならではの視点として、睡眠を支える寝具環境の大切さにも言及し、働く人が無理なく取り入れられるセルフケアの考え方を紹介しました。

セミナー参加者の声

「セミナーを聞いて、枕ひとつでも何かが変わる！と感じられました」

「睡眠の質が悪かったので、今回のセミナーを受けて枕を購入したかったので、睡眠に関する知識が学べて良かったです」

「睡眠の質を向上させるための情報を得ることができ、とても参考になりました。」

「オーダーメイド枕を作りに計測に行き、どのような姿勢で寝るのがベストかなどをより詳しく教えていただこうと思いました。」

セミナーが睡眠を見直すきっかけに

昭和西川の睡眠セミナーは、睡眠に関する知識を得るだけでなく、自身の生活習慣や寝具環境を振り返り、日々のコンディションづくりに役立てていただくきっかけとなる内容です。

当社ではこれからも、睡眠を通じて働く人々のウェルビーイング向上を支援し、より良い睡眠環境づくりに貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/