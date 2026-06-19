【新店】7月は中古車のガリバーが首都圏に2店舗オープン！「草加インター店」（埼玉・草加市）は2026年7月11日（土）、「柏店」（千葉・柏市）は2026年7月18日（土）より

株式会社IDOM

株式会社IDOM（本社：東京都千代田区丸の内二丁目7-2 JPタワー26階、以下：IDOM）はガリバーブランドの新店舗として、2026年7月11日（土）に「ガリバー草加インター店」（埼玉県草加市）、2026年7月18日（土）に「ガリバー柏店」（千葉県柏市）をオープンいたします。

▶都心近郊・国道4号線沿いの好立地に誕生「ガリバー草加インター店」

画像：ガリバー草加インター店 外観（イメージ）

埼玉県草加市にオープンする「ガリバー草加インター店」は、国道4号線沿い、草加インターチェンジからほど近い場所に位置します。草加市内はもちろん、隣接する市や都心からもアクセスしやすい立地で、3,545坪の敷地に約250台※の展示車両を揃えます。多種多様なラインナップを一箇所でじっくりと比較・検討していただける環境で、お客様のライフスタイルにぴったりの一台を見つけていただくことができます。近隣に構える買取専門店、「ガリバー4号草加店」との相乗効果も図りながら、地域の皆様に貢献できる店舗を目指してまいります。

なお、7月11日（土）のグランドオープンに先立ち、7月4日（土）よりプレオープン営業を実施いたします。グランドオープン当日は混雑が予想されますので、プレオープン期間のご来店もぜひご検討ください。

※プレオープン時点の展示台数

▶梅雨でも酷暑日でも、立体駐車場展示で安心な「ガリバー柏店」

「ガリバー柏店」は、千葉県北西部の中心都市・柏市にオープンします。松戸市・流山市など、人口が集積する周辺エリアの中心都市にあたる同市において、IDOMとして4店舗目の拠点となります。店舗は柏中通り沿いに位置し、近隣のバス停から公共交通機関でもアクセスしやすい立地です。

当店は立体駐車場を活用した屋内展示を採用しており、梅雨の時期や夏の強い日差しの日でも、天候を気にせず快適におクルマをお選びいただけます。敷地面積1,101坪・延べ床面積2,752坪の店舗に、オープン時は約220台の展示車両を揃え、柏市内をはじめ広域エリアのカーライフを支える拠点として運営してまいります。

▶居心地の良さを追求した店舗デザイン

画像：ガリバー柏店 商談スペース（イメージ）

店内は、お客様が快適にお過ごしいただける空間づくりにこだわっています。

◇商談スペース

木やグリーンを用いて、温かみのある開放的な設計となっており、緊張感なくお話いただけるスペースを目指しました。

◇キッズスペース

小さなお子様をお連れのお客様でも安心してご利用いただけるよう、絵本やおもちゃ等をご用意したキッズスペースを設けております。コンセント付きのカウンター席で、お子様を見守りながらご商談いただくことが可能です。

◇カフェ・ラウンジスペース

お客様にゆったりとお過ごしいただけるよう、空港のラウンジのような落ち着いた雰囲気を持たせ、高級感のあるデザインに仕上げています。カフェは様々な種類のお飲み物をご用意しており、商談スペースやラウンジスペースへ自由にお持ち込みいただけます。

写真：キッズスペース（イメージ）画像：ラウンジスペース（イメージ）

IDOMは新たな仕組みとサービスを通じて、お客様の人生を豊かに彩る「まちのクルマ屋」になることを目指しております。今後も地域ごとの特性に寄り添った店舗づくりを進め、おクルマに関するあらゆるご相談にお応えできるよう邁進いたします。

▶「ガリバー草加インター店」店舗情報

▶「ガリバー柏店」店舗情報

▶会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20448/table/213_1_737bf1372e629af977002b14cf2fcaa2.jpg?v=202606191152 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/20448/table/213_2_acb3822d074cbe7bc5b765f092b0c2e2.jpg?v=202606191152 ]

会社名 ：株式会社IDOM（読み：いどむ 旧社名：ガリバーインターナショナル）

代表者 ：羽鳥 由宇介

創立 ：1994年10月12日

本社 ：〒100-7026 東京都千代田区丸の内二丁目7-2 JPタワー26階

株式 ：東証プライム市場（証券コード 7599）

事業内容：「ガリバー」ブランドを中心とした中古車の買取、販売及び付帯サービス提供

URL ：https://idom-inc.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社IDOM

広報ユニット Email ＜pr@glv.co.jp＞