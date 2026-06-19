【ロフト】誕生から35周年を迎えた、大人気のお菓子が文具に「東京ばな奈文具」

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2026年6月26日(金)より順次、株式会社グレープストーン(東京都中央区/代表取締役社長 荻野強太)の東京を代表する定番の土産菓子「東京ばな奈」の文具コレクションを、全国のロフトおよびロフトネットストアにて販売いたします。

商品集合イメージ

1991年に誕生した「東京ばな奈」が35周年を記念して、1300年以上の歴史を持つ美濃和紙の産地・岐阜県美濃市の文具メーカー「古川紙工」とコラボレーション。歴代商品や季節限定キャラクターなど15種類の「東京ばな奈」をデザインしたダイカットミニレター、フレークシールやメモパッドなどのロフト限定文具を24種類ラインナップします。そのほか、ぬいぐるみペンケースや『uni-ball one P』のチャーム付きボールペンなど販路限定アイテムも展開します。

＜【東京ばな奈文具】概要＞

■販売開始：2026年6月26日(金)より順次

■開催店舗：渋谷ロフト、銀座ロフトなど全国のロフトおよびロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/e/estMS0077/ ) ※一部店舗をのぞく

■商品数：ロフト限定文具24種類を含む、全29種類を展開 ※店舗により取扱商品、規模は異なる

■商品例： ※価格は全て税込み ※なくなり次第終了

【「東京ばな奈」と「古川紙工」のコラボレーション文具が登場】

●ロフト限定/ 東京ばな奈 ダイカットミニレターセット(古川紙工) 495円

●ロフト限定/ 東京ばな奈 そえぶみ箋(古川紙工) 440円

●ロフト限定/ 東京ばな奈 和紙フレークシール(古川紙工) 全4種 各385円

●ロフト限定/ 東京ばな奈 透明シールシート(古川紙工) 全4種 各330円

●ロフト限定/ 東京ばな奈 ハコmemo(古川紙工) 全2種 各880円

ハコmemo デザインイメージハコmemo デザインイメージ

●ロフト限定/ 東京ばな奈 マッチ箱メモ(古川紙工) 全2種 各440円

●ロフト限定/ 東京ばな奈 メモパッド(古川紙工) 全4種 各440円

メモパッド デザインイメージメモパッド デザインイメージ

●ロフト限定/ 東京ばな奈 ひとこと付箋(古川紙工) 全4種 各385円

●ロフト限定/ 東京ばな奈 クリアファイル(古川紙工) 全2種 各385円

【「東京ばな奈」モチーフのふわふわペンケースや、キュートなデザインのボールペンにも注目】

●販路限定/ 東京ばな奈 ぬいぐるみペンケース(グレープストーン) 1,980円

●販路限定/ 東京ばな奈 uni-ball one P チャーム付き(三菱鉛筆) 1,430円

●販路限定/ 東京ばな奈 uniball ZENTO チャーム付き(三菱鉛筆) 880円

●販路限定/ 東京ばな奈 JETSTREAM 多機能ペン 4&1(三菱鉛筆) 1,870円

●販路限定/ 東京ばな奈 JETSTREAM 新3色ボールペン(三菱鉛筆) 1,210円

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