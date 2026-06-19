ナインアウト、 新たな事業構想「Agent Interface」を発表

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、ナインアウト）は、AIエージェントが業務の中心となる時代を見据えた新たな事業構想「Agent Interface（エージェントインターフェース）」を発表したことをお知らせします。

ナインアウトは、Ask One / CREATIVE SURVEY / Fan Fan Fan の提供を通して「人とデジタル」を繋ぐAI時代のインターフェースを追求してきました。本件は、その知見を生かし「AIエージェントとデータ」を繋ぐ領域へインターフェースを拡張するものです。本構想の第一弾として「Headless Form」、第二弾として「Headless Analytics」を今夏より提供することを予定しています。

「Agent Interface」拡張の背景

生成AIの急速な普及により、個々の業務はAIエージェントによって効率化が大きく進みつつあります。一方、組織全体の生産性を高めるためには、社内に散在するデータを統合すること、そしてAIエージェントを組織の文脈に沿って機能させる状態を整えることが求められています。

当社はこれまで、オンライン・オフライン、社内・社外を問わず、あらゆる顧客接点で人とデジタルを繋ぐインターフェースの提供を通して、業務プロセスやデータ連携に関する知見を積み重ねてきました。

AI技術の進化により、業務の主体が「人」から「AIエージェント」へと変わりつつある今、当社はこれまで培ってきた知見を基に、Ask One / CREATIVE SURVEY / Fan Fan Fan の提供による「Human Interface」から、AIエージェントとデータを繋ぐ「Agent Interface」へとインターフェース領域を拡張します。

これにより、ナインアウトは「人とデジタルをなめらかに繋ぐAIインターフェース」をさらに強化し、AI時代の顧客体験と労働生産性の向上に対応してまいります。

「Agent Interface」について

「Agent Interface」は、外部のAIエージェントと接続し、権限や用語定義を保持したまま社内外のあらゆるデータを統合・学習する環境を整えます。これにより、組織ごとの文脈に沿ったかたちで、AIエージェントを組織的に活用できるようになります。

本構想の第一弾として「Headless Form」、第二弾として「Headless Analytics」を今夏より提供することを予定しており、詳細は別途お知らせいたします。



（以上）

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

本件に関するお問い合わせ

ナインアウト株式会社 広報

Email：pr@ninout.ai