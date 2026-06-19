【ロクシタンの父の日ギフト】本日から3日間店舗限定、先着で“ひまわり”もプレゼント。フレッシュな香りや頭皮ケアのギフトコレクション。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンは、父の日にあわせて、「ありがとう」の気持ちを香りとともに届けるギフトをご提案中。今の季節に寄り添う、清潔感やリフレッシュ感を感じられる製品を中心に、ギフトとしても贈りやすいキットが充実しています。

あわせて、父の日目前となる6月19日（金）から3日間限定で、税込5,500円以上ご購入の方、先着３０名のお客様に、ひまわりのプレゼントも実施しております。ぜひこの機会に店舗にお立ち寄りください。

ロクシタン公式通販サイト：https://jp.loccitane.com/pages?fdid=Gift

記憶に残る香りのギフト

日頃の感謝を伝える父の日、ロクシタンのフレグランスから男性に特に支持されるTOP3をご紹介します。

人気No.１*は、５月末に大人気の「ヴァーベナ」シリーズがリニューアルした「ヴェルヴェーヌ オードトワレ」。ハーブであるヴァーベナのレモンを思わせるようなフレッシュな香りが、一瞬で心を澄みわたらせ、清らかさで満たします。

人気No.２*は、繊細な桜とみずみずしいチェリーが香る、透明感あふれるピュアな香りの「フルールドスリジエサクラ オードトワレ」。

続くNo.３*は、ジューシーな柑橘の果実セドラと、ジンジャーのスパイスが絶妙なバランスのウッディな香りの「シダージャンジャンブル オードトワレ」。

いずれもオードトワレに加えシャワージェルなどシリーズを楽しめる豊富なラインナップをご用意しています。

さらに、外出先でのリフレッシュに最適な頭皮と肌をひんやり整える頭皮用ミストとボディシートのキットや、強く美しい髪へと導く薬用育毛美容液のキットもオススメです。

今年の父の日はロクシタンで記憶に残る香りのギフトをさがしてみませんか。

＊2025年10月～2026年4月の男性によるオードトワレ・パルファム国内販売実績（ロクシタン調べ）

全国のロクシタン店舗で実施する３日間限定のひまわりプレゼントキャンペーン

ロクシタン全店舗にて、6月19日（金）～21日（日）の３日間限定で特別キャンペーンを実施いたします。

期間中、税込5,500円以上ご購入の方に、各日先着３０名様へひまわりのプレゼントをご用意しております。

※おひとり様１点限り

※写真はイメージです。店舗によって包装が異なります。

※実際の生花は、花の個体差や時期により色や見え方などがイメージと若干異なる場合がございます。

【ギフトラインナップ】

フレグランス人気No.1 ヴェルヴェーヌ オードトワレ 75mL 税込8,470円フレグランス人気No.2 フルールドスリジエサクラ オードトワレ 50mL 税込8,470円フレグランス人気No.3 シダージャンジャンブル オードトワレ 50mL 税込8,470円

クールサマーデュオ

税込 5,940円

【キット内容】ともに現品

◆ピュアフレッシュ シャイニングビネガー 100mL

◆ヴェルヴェーヌアイシータオレッツ 15枚入り

薬用 メディカル アンチヘアロスセラム〈医薬部外品〉

特別キット

税込 6,545円

【キット内容】

◆薬用 メディカル アンチヘアロスセラム 50mL(現品)）[医薬部外品]

◆ピュアフレッシュ シャンプー・同コンディショナー サシェ 各2

ロクシタン（L’Occitane en Provence ）とは

1976年の創設以来、植物が持つ“生命の力”を伝えるビューティーメゾン。

ローズマリーの蒸留というシンプルなしぐさから始まったロクシタンは、オート・プロヴァンスのいきいきとした自然と文化からインスピレーションを得ています。メゾンは、オート・プロヴァンスに着想を得た植物原料を用い、先進科学と環境への配慮を融合させたスキンケア、フレグランス、ホームコレクションをフランスで製造しています。人と自然を結ぶ絆を称えながら、ロクシタンは、日常のささやかな瞬間の美しさに着想を得た“アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの美学）”を提案しています。現在、このフィロソフィーは、世界3,000以上の店舗、100のスパ、2,500のパートナーホテル、そして自社ホテル「ル・クヴォン・デ・ミニム - ロクシタン・アン・プロヴァンス ホテル＆スパ」を通じて、世界中のゲストへと届けられています。