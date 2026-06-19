「本当に使える」ドローン防災システムの実装プロセスを学ぶ無料オンラインセミナーを7月3日（金）開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、ブルーイノベーション株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：熊田貴之）と共同で、企業・自治体の防災DX、防災システム導入、災害時の初動対応強化を検討しているご担当者様を対象とした無料オンラインセミナー「『本当に使える』ドローン防災システムの実装プロセス」を、2026年7月3日（金）に開催します。

本セミナーでは、災害時の状況把握や避難広報を遠隔・自動化するドローン防災システムについて、DJI Dock 3の性能と国内での導入事例、ブルーイノベーションが提供する「BEPポート｜防災システム」の構築プロセスを解説します。

単なる機体導入ではなく、防災業務で継続的に運用できるシステムとして、機体選定、自動化、運用設計、データ管理、セキュリティ対策までを整理できる内容です。データを国内リージョンのサーバに保存するソリューションも紹介し、性能とデータ管理の安全性を両立する仕組みを確認できます。

「災害時に迅速かつ安全に状況を把握したい」「ドローンポートを活用した防災システムの導入事例を知りたい」「機体導入だけでなく、実運用に適した自動化ソリューションとして検討したい」といった企業・自治体のご担当者様に適したオンラインセミナーです。

▶参加無料｜事前申込制

https://sekido-rc.com/?pid=192147808

災害時の初動対応を、ドローンポートと自動化システムで強化

災害対応では、現場到着前の状況把握、危険区域の確認、住民への避難広報、関係者への情報共有など、限られた時間で複数の対応が求められます。一方で、災害現場では職員や担当者の安全確保も必要であり、人が現地へ向かうこと自体がリスクになる場面もあります。

DJI Dock 3は、対応する産業用ドローンを格納し、自動離着陸・充電・遠隔操作を行うためのドローンポートです。Matrice 4D／Matrice 4TDと組み合わせることで、現場に人が常駐していない状況でも、遠隔から状況確認や巡回、点検、監視を行う運用を検討できます。

本セミナーでは、株式会社セキドより、DJI Dock 3の性能と国内での導入事例を紹介します。防災用途におけるドローンポート活用の考え方を、導入検討段階で押さえるべきポイントとあわせて確認できます。

BEPポート｜防災システムの構築プロセスを解説

ブルーイノベーション株式会社からは、機体選びから自動化までを含めた「BEPポート｜防災システム」の構築プロセスを紹介します。

BEPポート｜防災システムは、災害時の初動対応、迅速な状況把握、避難広報などを支援するドローンポートシステムです。Jアラートとの連動、ドローンの自動発進、上空からの避難呼びかけ、被災状況の撮影・共有など、防災・減災の現場で求められる運用を見据えたソリューションとして紹介します。

本セミナーでは、単に機体を導入するだけでなく、防災業務の流れに合わせて、どのようにシステムを設計し、運用へつなげるかを整理します。自治体、インフラ事業者、施設管理者など、防災体制の強化を検討しているご担当者様にとって、導入前の判断材料を整理できる内容です。

データ国内保存によるセキュリティ対策も紹介

ドローン防災システムでは、映像や位置情報、飛行データなど、災害対応に関わる重要な情報を扱います。そのため、機体性能や自動化だけでなく、データの保存先や管理方法も導入判断における重要な論点です。

本セミナーでは、データの安全性を担保する「国内リージョンのサーバに保存」するソリューションの詳細を紹介します。災害時の迅速な状況把握と、データ管理の安全性を両立する仕組みを確認できます。

防災システムの導入を検討する際に必要となる、性能、運用、セキュリティの3つの観点を1時間で整理できるオンラインセミナーです。

企業・自治体の防災DX、防災システム導入検討者に向けた内容

本セミナーは、次のような課題を持つ企業・自治体・団体に適した内容です。

・災害時に迅速かつ安全に状況を把握できる仕組みを構築したい

・職員や担当者を危険区域へ向かわせる前に、現地状況を確認したい

・単なるドローン導入ではなく、自動化された防災ソリューションとして運用したい

・DJI Dock 3を活用した防災システムの導入事例を知りたい

・避難広報、被災状況確認、情報共有を効率化したい

・ドローンで取得した映像やデータの保存先、セキュリティ対策を確認したい

・自治体、防災部門、施設管理、インフラ管理での実装プロセスを整理したい

［参加メリット］

・ DJI Dock 3の性能と防災用途での活用イメージを確認できる

・ 国内でのDJI Dock 3導入事例を把握できる

・ BEPポート｜防災システムの構築プロセスを学べる

・ 機体選びから自動化まで、防災システム導入の流れを整理できる

・ データを国内リージョンのサーバに保存する仕組みを確認できる

・ 防災システム導入時に必要なセキュリティ対策の論点を整理できる

・ 企業・自治体での災害初動対応、避難広報、状況把握の高度化を検討できる

「本当に使える」ドローン防災システムの実装プロセスセミナー 開催概要

開催日：2026年7月3日（金）

時間 ：14時00分～15時00分

配信 ：Zoom

参加費：無料



対象者：・自治体、防災部門、消防、防災関連部門のご担当者様

・企業の危機管理、防災、BCP、施設管理部門のご担当者様

・インフラ、建設、警備、施設管理分野で防災システムを検討している事業者様

・DJI Dock 3を活用した防災システムの導入を検討している事業者様

・ドローンによる災害時の状況把握、避難広報、情報共有を検討しているご担当者様

内容 ：・DJI Dock 3の性能および国内での導入事例の紹介

・機体選びから自動化までの「BEPポート｜防災システム」構築プロセス

・データを国内リージョンのサーバに保存するソリューションの紹介

・性能とデータ管理の安全性を両立する防災システムの考え方

▼お申し込みはこちら（参加無料｜事前申込制）

https://sekido-rc.com/?pid=192147808

［メディア関係者の皆さまへ］

本セミナーでは、ドローンポートを活用した防災システムの導入プロセス、災害時の初動対応、避難広報、状況把握、データ管理に関する内容を紹介します。防災DX、自治体DX、ドローンの社会実装、災害対応の自動化に関する取材をご希望の方は、お申し込みフォームより取材希望の旨をご連絡ください。

紹介対象製品

・DJI Dock 3（Matrice 4D／4TD対応ドローンポート）

産業向け高性能ドローン Matrice 4D／Matrice 4TDを搭載したDJI Dock 3は、24時間365日のリモート操作に対応し、効率的な自動運用を支援するドローンポートです。車両搭載によるモバイル設置にも対応し、監視、点検、測量、防災など幅広い業務での活用が期待できます。

https://sekido-rc.com/?pid=185106761

▶参加無料｜事前申込制 約1分で登録完了（※入力内容によります）

https://sekido-rc.com/?pid=192147808

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、防災、点検、測量、警備、施設管理などの現場でドローン活用を検討している事業者様に向けて、業務用ドローンや関連ソリューションを紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しています。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。

［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

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